Der FC Bayern München trifft am 33. Bundesliga-Spieltag auf den Abstiegskandidaten VfB Stuttgart. SPOX bietet heute das Duell im Liveticker an.

Der VfB Stuttgart braucht für den Kampf um den Klassenerhalt unbedingt Punkte. Diese muss er sich heute ausgerechnet gegen den Deutschen Meister FC Bayern München holen. Im Liveticker von SPOX könnt Ihr das Spielgeschehen am 33. Spieltag der Bundesliga im Liveticker verfolgen.

FC Bayern München vs. VfB Stuttgart: Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Der FC Bayern München steht seit Wochen bereits als Deutscher Meister fest - für die Münchner ist es die zehnte Meisterschaft in Folge. Während der FCB also keinen Druck mehr hat, steht der VfB Stuttgart auf der anderen Seite unter Zugzwang, will er noch vom Relegationsplatz weg. Nicht nur das gehört zu den Zielen der Schwaben. Sie wollen zudem Punkte holen, um sich von Arminia Bielefeld, aktuell auf Rang 17, zu entfernen. Theoretisch kann der VfB nämlich sogar noch fix absteigen.

Vor Beginn: Los geht die Begegnung um 17.30 Uhr. Gespielt wird in der Allianz Arena in München.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Bundesliga-Spiel am 33. Spieltag zwischen dem FC Bayern München und dem VfB Stuttgart.

FC Bayern München vs. VfB Stuttgart: Bundesliga heute im TV und Livestream

Wer die Partie heute live und in voller Länge sehen möchte, braucht Zugang zu DAZN. Der Streamingdienst bietet das Spiel nämlich bereits ab 16.30 Uhr mit Uli Hebel als Kommentator und Sandro Wagner als Experte auf der Plattform an. Reporter vor Ort ist Tobi Wahnschaffe, als Moderatorin wird Laura Wontorra eingesetzt.

FC Bayern München vs. VfB Stuttgart: Bundesliga - Voraussichtliche Aufstellungen

FC Bayern: Neuer - Pavard, Upamecano, Hernandez, Davies - Kimmich, Musiala - Gnabry, T. Müller, Coman - Lewandowski

Neuer - Pavard, Upamecano, Hernandez, Davies - Kimmich, Musiala - Gnabry, T. Müller, Coman - Lewandowski VfB Stuttgart: F. Müller - Mavropanos, Anton, Ito - W. Endo, Karazor, Sosa - Tiago Tomas, P. Förster, Führich - Kalajdzic

