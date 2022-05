In der ersten Sonntagspartie des 33. Spieltags duellieren sich am heutigen Tag Eintracht Frankfurt und Borussia Mönchengladbach. Wo Ihr das Spiel heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt und alle weiteren Informationen zu der Übertragung der Partie, liefern wir Euch hier.

Am heutigen Sonntag, den 08. Mai, kommt es am 33. Spieltag der Bundesliga zum Duell zwischen Eintracht Frankfurt und Borussia Mönchengladbach. Die erste Sonntagsbegegnung wird heute um 15.30 Uhr im Deutsche Bank Park in Frankfurt angepfiffen.

Für die heutigen Gastgeber lief die vergangene Woche traumhaft: Durch eine 1:0-Sieg über West Ham im Rückspiel des Europa League-Halbfinals zog die Eintracht in das Finale des Wettbewerbs ein. In der Europa League befindet sich das Team von Oliver Glasner seit Wochen in hervorragender Form. In der Bundesliga läuft es dagegen mäßig. Den letzten Sieg in der Liga holte Eintracht Frankfurt am 26. Spieltag gegen den VfL Bochum Mitte März. Folglich liegt die Eintracht aktuell mit 40 Punkten im Mittelfeld der Tabelle und damit einen Zähler hinter dem heutigen Gegner Borussia Mönchengladbach.

Die Borussia zeigten sich trotz einiger Ausfälle in den vergangenen Wochen zuletzt durchaus formverbessert. Gegen RB Leipzig gewann das Team von Adi Hütter mit 3:1. Schlagzeilen schrieb Borussia Mönchengladbach dennoch in den vergangen Tagen auch außerhalb des Platzes: Abwehrchef Matthias Ginter wird den Verein im Sommer verlasen und ablösefrei zum SC Freiburg wechseln. Kurz vor Saisonschluss geht es für Borussia Mönchengladbach und Adi Hütter darum die Saison versöhnlich zu beenden. Gelingt dem Trainer heute der Sieg gegen sein Ex-Team?

Eintracht Frankfurt vs. Borussia Mönchengladbach, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Eintracht Frankfurt: Trapp - Toure, Tuta, Ndicka - Jakic, Sow - Knauff, Kostic - Lindström, Kamada - Borré

Eintracht Frankfurt vs. Borussia Mönchengladbach, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

© getty Ansgar Knauff befindet sich seit Wochen in hervorragender Form. Er ist einer der Gründe für den Höhenflug der Eintracht in der Europa League.

Eintracht Frankfurt vs. Borussia Mönchengladbach, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker

Im Liveticker könnt Ihr heute das Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und Borussia Mönchengladbach heute bei SPOX verfolgen. Mit dem Liveticker von SPOX verpasst Ihr nichts von der Action auf dem Feld. Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

