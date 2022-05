BVB, News und Gerüchte: Hans-Joachim Watzke und Sebastian Kehl würdigen Michael Zorc

BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke und Sebastian Kehl würdigen den scheidenden Sportdirektor Michael Zorc. Unterhaching-Präsident Manfred Schwabl glaubt, dass der Wechsel von Karim Adeyemi nach Dortmund zum richtigen Zeitpunkt kommt. Außerdem: Real Madrid stieg wegen einer geforderten Klausel wohl aus dem Poker um Erling Haaland aus. Alle News und Gerüchte rund um den BVB findet Ihr hier.

BVB, News: Watzke und Kehl würdigen Zorc

Der scheidenden Sportdirektor Michael Zorc hat von BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke zum Abschied nach 44 Jahren lobende Worte geerntet. "Der BVB ist Michael zu größtem Dank verpflichtet. Er hat die größte Karriere aller Borussen vorzuweisen", sagte Watzke dem SID. Nach dem Saisonfinale am Samstag gegen Hertha BSC (15.30 Uhr im Liveticker) wird der 59-jährige Zorc die Geschäfte endgültig an seinen Nachfolger Sebastian Kehl übergeben.

"44 Jahre bei seinem Verein in seiner Stadt - mehr geht nicht", ergänzte Watzke. "Die 17 Jahre der Zusammenarbeit waren sehr erfolgreich, vor allem aber auch auf der menschlichen Seite großartig."

Auch Kehl, bisher Leiter der Dortmunder Lizenzspieler-Abteilung, würdigte Zorc im SID-Gespräch als "großartigen Menschen, der die Geschichte von Borussia Dortmund in unterschiedlichen Rollen maßgeblich mitgestaltet hat. Er war auch für mich in den vergangenen Jahren ein ganz wichtiger Ansprechpartner und Mentor."

Nun folge ein Umbruch, sagte Kehl. "Aber wir haben immer sehr eng, sehr gut und sehr vertrauensvoll zusammengearbeitet. Michael wird mir daher sicher mit seiner Erfahrung weiterhin bei der einen oder anderen Frage zur Verfügung stehen. Er wird immer ein Teil des BVB bleiben."

Guardiola, BVB, Real und Klopp: Gewinner und Verlierer des Haaland-Deals © imago images 1/17 Das am schlechtesten gehütete Geheimnis im Weltfußball ist endlich raus: Erling Haaland wechselt von Borussia Dortmund zu Manchester City, dank seiner Ausstiegsklausel aktiviert haben. SPOX schaut auf die Gewinner und Verlierer des Deals. © imago images 2/17 Gewinner - ERLING HAALAND: Der Norweger selbst darf sich wohl vorerst als Gewinner bezeichnen lassen. Sein Konto dürfte explodieren, sportlich ist der Schritt zu Pep Guardiola und den konstant erfolgreichen Citizens wohl auch nicht so schlecht. © imago images 3/17 Manch einer munkelt zwar, dass er damit schon in jungen Jahren Abstand von der Champions-League-Trophäe genommen hat, doch vielleicht ist er ja genau das Puzzleteil, das Pep Guardiola auf dem Weg zum Henkelpott gefehlt hat. © imago images 4/17 PEP GUARDIOLA: Wo wir auch schon beim nächsten strahlenden Gewinner sind. Gegen Real Madrid hätte sich der Katalane sicher gewünscht, dass ein treffsicherer Stürmer noch mehr Buden macht. Womöglich wäre es nicht zum Debakel im Rückspiel gekommen. © imago images 5/17 Haaland macht das Team von Guardiola flexibler und gibt ihm noch mehr taktische Möglichkeiten. Die Zeiten der "falschen Neun" dürften überwiegend vorbei sein. Fakt ist aber auch: Trainer und Neuzugang müssen sich erstmal finden. © imago images 6/17 DIE CITY-EIGENTÜMER: Manchester City bekam in den letzten Jahren und auch aktuell wieder viel Häme. Sie geben unfassbar viel Geld aus, bekommen die Hände aber nicht an den Champions-League-Pokal. © imago images 7/17 Haalands Transfer ist aber eine andere Dimension. Halb Europa war hinter dem Norweger her. Es ist das erste Mal seit der Verpflichtung von Guardiola, dass City jemanden bekommt, der derart begehrt war. Damit setzen die Eigentümer ein klares Statement. © imago images 8/17 Verlierer - BVB: Sportlich hat Borussia Dortmund nun sowieso mit einem Riesenverlust zu kämpfen. Diese Torquote aufzufangen wird ein anderes Unterfangen als bei anderen Spielern in der Vergangenheit. Zumal sich der Markt verändert hat. © imago images 9/17 Hinzu kommt die finanzielle Ebene. Dass für einen Spieler dieser Klasse letztendlich nur zwischen 35 und 40 Millionen Euro für den BVB herausspringen, ist eigentlich ein schlechter Witz. Doch man muss auch fair bleiben ... © imago images 10/17 ... Für den BVB gab es kaum eine andere Möglichkeit. Ohne diese Ausstiegsklausel, deren Höhe sich irgendwo zwischen 60 und 75 Millionen Euro befinden soll, hätte der Norweger dem Deal nicht zugestimmt – und Dortmund hätte seine Tore schmerzlich vermisst. © imago images 11/17 Mit Karim Adeyemi haben die Schwarz-Gelben schon einen Teilersatz verpflichtet. Neben ihm soll noch mindestens ein weiterer Stürmer kommen, der physisch etwas stärker ist. Aber ob sie diesen Qualitätsverlust kompensieren können? © imago images 12/17 REAL MADRID: Die Königlichen hätten sich die Dienste von Haaland auch gern gesichert und galten lange Zeit als großer Favorit. Eine vermeintliche Ausstiegsklausel über 150 Millionen Euro, die Raiola forderte, soll laut Radio SER das Problem gewesen sein. © imago images 13/17 Sportlich zog City gegen Real zuletzt noch den Kürzeren. Aber Karim Benzema wird nicht jünger und ob Kylian Mbappe in die spanische Hauptstadt wechselt, ist noch unklar. War es ein Fehler, bei Haaland nicht zuzuschlagen? © imago images 14/17 JÜRGEN KLOPP: Wenn Haaland zu Real Madrid gewechselt wäre, hätte auch der FC Liverpool eine Sorge weniger - zumindest in den nationalen Wettbewerben. Aktuell befinden sich die Reds noch auf Augenhöhe mit City, aber was passiert nach dem Haaland-Transfer? © imago images 15/17 Liverpool dürfte damit in eine Außenseiterrolle geraten. Andererseits hat City schon häufig große Transfers getätigt und Klopp fand dennoch Mittel und Wege, sein Team konkurrenzfähig zu machen. Auch diesmal wieder? © imago images 16/17 FC BAYERN und die DFL: Auch der deutsche Fußball geht leer aus. Einen Spieler wie Haaland zu verlieren, bedeutet Qualitätsverlust auf vielen Ebenen. Zumal die große Frage bleibt, ob der BVB jetzt noch chancenloser gegen die Dominanz der Bayern ist. © imago images 17/17 Bayern würde dann noch weniger gefordert werden. Und dass es ihnen nicht möglich war, Haaland zu verpflichten, ist mit Blick auf einen möglichen Lewandowski-Abgang nochmal schlimmer. In Deutschland sahen alle chancenlos zu ...

BVB, News: Haching-Präsident: Dortmund für Adeyemi richtiger Schritt

SpVgg Unterhachings Präsident Manfred Schwabl glaubt, dass für BVB-Neuzugang Karim Adeyemi der Wechsel nach Dortmund genau der richtige Schritt zum passenden Zeitpunkt ist. "Auf lange Sicht ist Karim ein Spieler für die Premier League. Doch jetzt mit Blick auf die EM 2024 ist der BVB die perfekte Wahl. Ich habe Karim immer geraten, langsame Schritte zu gehen, das war jetzt Leipzig oder Dortmund", sagte Schwabl im Interview mit Sport1.

Vom Typ passe "Karim perfekt in den Ruhrpott mit seinen enthusiastischen Fans. Das ist eine wunderbare Geschichte. Weil Karim neben dem sportlichen Erfolg auch auf dem Boden geblieben ist. Er kommt aus einem ganz tollen Elternhaus", so der Haching-Präsident weiter. Der Viertligist profitiert auch finanziell von dem Wechsel, über sechs Millionen Euro der insgesamt 30 Millionen Euro Ablöse fließen an den Münchner Vorstadtklub.

An die Gefahr, dass Adeyemi die Erwartungen beim BVB nicht erfüllen könne, glaubt Schwabl nicht. "Karim wird in Haalands Schuhe passen. Es sind schon sehr große Fußstapfen, aber bei ihm war es immer so, dass er nach Höheren gestrebt hat. Wir mussten ihn damals schon früh hochschubsen in einen höheren Altersbereich. Er hat mit 15 Jahren bereits bei der ersten Mannschaft in der 3. Liga mittrainiert."

Der Stürmer "braucht die Herausforderungen und hohe Ziele. Und Haalands Nachfolger zu werden ist extrem hoch. Er wird das aber hinkriegen. Beide sind Torjäger und er wird sich nach ein, zwei Jahren daran messen lassen müssen, wie er performt hat."

Haaland nur Dritter! Die teuersten BVB-Abgänge aller Zeiten © getty 1/28 Erling Haaland verlässt den BVB in Richtung Manchester City, mit Dortmunds Verantwortlichen hat er eine Vereinbarung, dass er für 75 Millionen Euro gehen kann. Trotzdem gab es noch zwei Abgänge, die teurer waren. © getty 2/28 PLATZ 27: NURI SAHIN - 2011/12 für 10 Millionen Euro zu Real Madrid © getty 3/28 PLATZ 26: MARC BARTRA - 2017/18 für 10,5 Millionen Euro zu Betis Sevilla © getty 4/28 PLATZ 25: KEVIN KAMPL - 2015/16 für 11 Millionen Euro zu Bayer 04 Leverkusen © getty 5/28 PLATZ 24: CIRO IMMOBILE - 2015/16 für 11 Millionen Euro zum FC Sevilla © getty 6/28 PLATZ 23: ADRIAN RAMOS - 2017/18 für 12 Millionen Euro zu Chongqing Liangjiang © getty 7/28 PLATZ 22: SVEN BENDER - 2017/18 für 12,5 Millionen Euro zu Bayer 04 Leverkusen © getty 8/28 PLATZ 21: JÖRG HEINRICH - 1998/99 für 12,6 Millionen Euro zum AC Florenz © getty 9/28 PLATZ 20: EMRE MOR - 2017/18 für 13 Millionen Euro zu Celta Vigo © getty 10/28 PLATZ 19: EVANILSON - 2001/02 für 15 Millionen Euro zum AC Parma © getty 11/28 PLATZ 18: ALEXANDER ISAK - 2019/20 für 15 Millionen Euro zu Real Sociedad © getty 12/28 PLATZ 17: SOKRATIS PAPASTATHOPOULOS - 2018/19 für 16 Millionen Euro zum FC Arsenal © getty 13/28 PLATZ 16: SHINJI KAGAWA - 2012/13 für 16 Millionen Euro zu Manchester United © getty 14/28 PLATZ 15: MATTHIAS GINTER - 2017/18 für 17 Millionen Euro zu Borussia M’Gladbach © getty 15/28 PLATZ 13: MAXIMILIAN PHILIPP - 2019/20 für 20 Millionen Euro zu Dinamo Moskau © getty 16/28 PLATZ 12: ANDRIY YARMOLENKO - 2018/19 für 20 Millionen Euro zu West Ham United © getty 17/28 PLATZ 12: JULIAN WEIGL - 2019/20 für 20 Millionen Euro zu Benfica Lissabon © getty 18/28 PLATZ 11: PACO ALCACER - 2019/20 für 23 Millionen Euro zum FC Villarreal © getty 19/28 PLATZ 10: ILKAY GÜNDOGAN - 2016/17 für 27 Millionen Euro zu Manchester City © getty 20/28 PLATZ 9: ABDOU DIALLO - 2019/20 für 32 Millionen Euro zu Paris St. Germain © getty 21/28 PLATZ 8: MATS HUMMELS - 2016/17 für 35 Millionen Euro zum FC Bayern München © getty 22/28 PLATZ 7: MARIO GÖTZE - 2013/14 für 37 Millionen Euro zum FC Bayern München © getty 23/28 PLATZ 6: HENRIKH MKHITARYAN - 2016/17 für 42 Millionen Euro zu Manchester United © getty 24/28 PLATZ 5: PIERRE-EMERICK AUBAMEYANG - 2017/18 für 63,75 Millionen Euro zum FC Arsenal © getty 25/28 PLATZ 4: CHRISTIAN PULISIC - 2018/19 für 64 Millionen Euro zum FC Chelsea © getty 26/28 PLATZ 3: ERLING HAALAND - 2021/22 für 75 Millionen Euro zu Manchester City © getty 27/28 PLATZ 2: JADON SANCHO - 2021/22 für 85 Millionen Euro (mit Bonuszalungen 95 Millionen Euro) zu Manchester United © getty 28/28 PLATZ 1: OUSMANE DEMBELE - 2017/18 für 135 Millionen Euro zum FC Barcelona

BVB, Gerücht: Stieg Real wegen Klausel aus Haaland-Poker aus?

BVB-Stürmer Erling Haaland wird in der kommenden Spielzeit für Manchester City auflaufen. Bis zuletzt galt auch Real Madrid als potenzieller Abnehmer für den Norweger, offenbar nahmen die Königlichen jedoch aufgrund einer geforderten Klausel Abstand von einem Transfer.

Wie der spanische Radiosender Cadena SER berichtet, soll Haalands kürzlich verstorbener Berater Mino Raiola eine Ausstiegsklausel für seinen Klienten in Höhe von 150 Millionen Euro gefordert haben. Diese wäre ab dem zweiten Jahr in Kraft getreten, um einen weiteren Wechsel zu ermöglichen, sollten die gewünschten Ergebnisse ausbleiben.

Real-Präsident Florentino Perez habe das allerdings vehement abgelehnt. Eine derart kostspielige Investition sei nicht im Bereich des Möglichen, wenn Haaland den Klub im zweiten Jahr schon wieder verlassen könnte. Zwar ist es laut Arbeitsrecht in Spanien Pflicht, eine Ausstiegsklausel zu vereinbaren, diese liegt aber üblicherweise in utopischen Sphären, damit andere Vereine gar nicht erst die Chance haben, sie zu aktivieren.

