In der Relegation treten heute Abend der HSV und Hertha BSC zum Rückspiel an und es entscheidet sich, welches Team in der nächsten Saison in der Bundesliga antreten wird. Doch wer zeigt / überträgt die Partie live im TV und Livestream? SPOX klärt auf.

Der Kampf um den letzten Platz in der Bundesliga entscheidet sich heute. Kann Hertha BSC heute den 0:1-Rückstand aus dem Hinspiel wettmachen oder gelingt dem HSV nach vier Jahren Zweitklassigkeit wieder der Aufstieg in das Oberhaus? Das Rückspiel in der Relegation zwischen dem HSV und Hertha BSC wird am heutigen Montag, den 23. Mai, um 20.30 Uhr angepfiffen. Gespielt wird die Partie heute im Volksparkstadion in Hamburg.

Der HSV geht mit einem entscheidenden Vorteil in das heutige Rückspiel gegen Hertha BSC. Mit 1:0 konnten die Hamburger das Hinspiel nämlich gewinnen, durch einen Treffer vor Ludovit Reis in der 57. Minute. Der HSV zeigte sich am vergangenen Donnerstag mutiger und spielfreudiger und konnte das Hinspiel durchaus verdient für sich entscheiden. Ein Unentschieden reicht dem Team von Tim Walter heute, um den Saisonendspurt zu vergolden und nach vier Jahren in der 2. Liga wieder in der Bundesliga zu spielen.

Hertha BSC wird selbstverständlich versuchen, dies zu verhindern. Eine klare Leistungssteigerung im Vergleich zum Hinspiel benötigt dafür jedoch die Truppe von Felix Magath. Im Spiel nach vorne gelang der Hertha bei der 0:1-Niederlage gegen den HSV selten etwas, nur sechs Torschüsse konnten die Statistiker verzeichnen. Eine schwache Bundesligasaison konnte heute für die Hertha mit dem Abstieg enden, es wäre der dritte seit der Saison 2009/2010.

Bundesliga, Relegation: Wer zeigt / überträgt HSV vs. Hertha BSC im TV und Livestream? - Die Infos in der Übersicht

Event: Relegation

Relegation Spiel: HSV vs. Hertha BSC

HSV vs. Hertha BSC Datum: 23. Mai

23. Mai Anpfiff: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Spielort: Volksparkstadion, Hamburg

Volksparkstadion, Hamburg Übertragung im TV: Sat 1, Sky Sport Bundesliga 1

Übertragung im Livestream: ran.de, ran-App, Sky Go-App, Sky Ticket

Übertragung im Liveticker: SPOX

Bundesliga, Relegation: Wer zeigt / überträgt HSV vs. Hertha BSC im TV und Livestream?

Im TV bieten sich Euch am heutigen Abend gleich zwei Optionen die Partie zwischen dem HSV und Hertha BSC live und in voller Länge zu erleben. Dazu bieten Euch Sat 1 und Sky auch diverser Alternativen das Spiel im Livestream zu erleben.

Bundesliga, Relegation: Wer zeigt / überträgt HSV vs. Hertha BSC im TV und Livestream? - Die Übertragung im TV

Die Vorberichte zum Relegations-Rückspiel starten bei Sat 1 heute ab 19.30 Uhr. Im Free-TV seht Ihr die Partie auf dem Privatsender heute live und in voller Länge ab 20.30 Uhr. Matthias Opdenhövel moderiert die Sendung für Sat 1, das Spiel wird von Wolff-Christoph Fuss kommentiert.

Etwas später ab 20.00 Uhr zeigt Sky die Übertragung der Partie auf Sky Sport Bundesliga 1. Dort seht Ihr das Duell zwischen dem HSV und Hertha BSC am heutigen Abend im Pay-TV.

© getty Ludovit Reis erzielte im Hinspiel den 1:0-Siegtreffer.

Bundesliga, Relegation: Wer zeigt / überträgt HSV vs. Hertha BSC im TV und Livestream? - Die Übertragung im Livestream

Sat 1 bietet Euch gleich zwei Möglichkeiten das Relegations-Rückspiel heute im Livestream zu verfolgen. Das geht zum einen über die ran-Website. Alternativ könnt Ihr die Partie auch auf Eurem Tablet oder Smartphone mit der ran-App streamen.

Auch Sky bietet Euch als Kunden gleich zwei Optionen die Begegnung am heutigen Abend im Livestream zu sehen. Diesen könnt Ihr mit der Sky Go-App streamen oder Ihr bucht das kostenpflichtige Sky Ticket bei dem Pay-TV-Sender, welches es Euch ebenfalls die Möglichkeit gibt das Duell heute live und in voller Länge zu verfolgen.

Den Saisonendspurt live verfolgen: Jetzt das SKYTICKET erwerben.

Bundesliga, Relegation: Wer zeigt / überträgt HSV vs. Hertha BSC im TV und Livestream? - Voraussichtliche Aufstellungen

HSV: Heuer Fernandes - Heyer, Vuskovic, Schonlau, Muheim - Meffert, Reis, Rohr - Jatta, Glatzel, Kittel

Heuer Fernandes - Heyer, Vuskovic, Schonlau, Muheim - Meffert, Reis, Rohr - Jatta, Glatzel, Kittel Hertha BSC: Christensen - Pekarik, Boyata, Kempf, Plattenhardt - Stark, Boateng, S. Serdar, Mittelstädt - Belfodil, Jovetic

Bundesliga, Relegation: Wer zeigt / überträgt HSV vs. Hertha BSC im TV und Livestream? - Der Liveticker bei SPOX

Hier bei SPOX könnt Ihr das Duell zwischen dem HSV und Hertha BSC am heutigen Abend auch im Liveticker verfolgen. Mit unserem Liveticker verpasst Ihr keine Szene des Spiels. Hier findet Ihr den Liveticker von SPOX.

Bundesliga, Relegation: Die Ergebnisse der vergangenen zehn Jahre