Bayer 04 Leverkusen offenbar vor Verpflichtung von Stürmer Adam Hlozek von Sparta Prag

Bayer 04 Leverkusen steht offenbar vor der Verpflichtung von Stürmer Adam Hlozek von Sparta Prag. Das berichtet der kicker.

Dem Bericht zufolge sind sich die Werkself und der Spieler bereits grundsätzlich einig. Schwierigkeiten gibt es wohl noch bei den verschiedenen Ablöse-Vorstellungen der beiden Vereine.

So sollen die Tschechen eine Summe von mehr als 20 Millionen Euro fordern, B04 hingegen möchte eine derart hohe Ablöse offenbar nicht (sofort) zahlen. Vorstellbar sei deshalb ein Modell, bei dem die Leverkusener zunächst 13 Millionen Euro sofort überweisen und später Bonuszahlungen folgen lassen, die die Summe auf insgesamt 22 Millionen Euro anwachsen lassen könnten.

Der 19-Jährige wurde in den vergangenen Wochen auch immer wieder als möglicher Nachfolger für Erling Haaland bei Borussia Dortmund gehandelt. Darüber hinaus sollen auch mehrere Interessenten aus den europäischen Topligen geben.

Hlozek erzielte in der abgelaufenen Spielzeit in 47 Einsätzen zwölf Treffer, 15 weitere Tore bereitete er vor. Auch in der tschechischen Nationalmannschaft gehört er mittlerweile zum festen Bestandteil der Startelf.