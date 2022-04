VfL Bochum vs. FC Augsburg, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am 31. Spieltag empfängt der VfL Bochum den FC Augsburg. Beide Mannschaften wollen endgültig die Abstiegsgeister verjagen. Hier erfahrt Ihr wie Ihr die Partie live im TV, Livestream und Liveticker anschauen könnt.

In der ersten Sonntagspartie am 31. Spieltag der Bundesliga treffen der VfL Bochum und der FC Augsburg aufeinander. Die Teams sind bereits zweimal diese Saison gegeneinander angetreten. Beide Duelle konnte der VfL Bochum für sich entscheiden. Im Hinspiel gewann der Aufsteiger mit 3:2 in Augsburg. Im DFB-Pokal setzten sich die Bochumer im Elfmeterschießen durch.

Der VfL Bochum spielt eine gute Saison nach der Rückkehr in die Bundesliga. Nach 30 Spieltagen steht der Verein auf Platz 12 der Tabelle und hat ein komfortables Polster von acht Punkten auf den Relegationsplatz. Nach der 0:3-Niederlage am vergangenen Wochenende gegen den SC Freiburg soll nun der dritte Sieg gegen den FC Augsburg den endgültigen Klassenerhalt besiegeln.

Der FC Augsburg hat es hingegen in der vergangenen Woche verpasst sich aus dem Abstiegskampf zu befreien. In der heimischen WWK-Arena verlor man mit 0:1 gegen Hertha BSC. Nun hat man nur noch vier Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Gegen den VfL Bochum hat man also den nächsten Matchball, um einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt zu schaffen.

© getty Augsburgs Arne Maier versucht am Bochumer Kapitän Anthony Losilla vorbeizukommen.

VfL Bochum vs. FC Augsburg, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Die Sonntagsspiele der Bundesliga findet Ihr exklusiv auf DAZN. Auf DAZN 2 seht Ihr das Duell zwischen dem VfL und dem FCA heute live und in voller Länge. Start der Übertragung ist um 15.00 Uhr mit Moderator Lukas Schönmüller. Um 15.30 Uhr ist dann der Anpfiff zum Match. Dieses wird kommentiert von Marco Hagemann und Experte Benny Lauth. Die Reporterin vor Ort ist zudem Ann-Sophie Kimmel.

Ihr könnt die Partie natürlich auch per DAZN-App auf Euren Geräten streamen und verfolgen.

Ihr benötigt ein kostenpflichtiges Abonnement bei DAZN, um das Duell zwischen dem VfL Bochum und dem FC Augsburg am heutigen Sonntag live zu verfolgen. Dieses kostet einen monatlichen Preis von 29,99 Euro. Alternativ bietet DAZN auch ein Jahres Abo an, welches 274,99 Euro kostet. Auf DAZN findet Ihr auch die Champions League, die Serie A, die Ligue 1, die Primera Division, Tennis, Boxen, MMA, die NBA, die NFL und noch viele weitere Highlights aus der gesamten Sportwelt.

VfL Bochum vs. FC Augsburg, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker

Ihr könnt das Spiel nicht live im TV oder Livestream verfolgen? Kein Problem! SPOX bietet euch den Liveticker zum Spiel an, damit Ihr nichts verpasst.

Hier geht's zum Liveticker von VfL Bochum gegen den FC Augsburg.

VfL Bochum vs. FC Augsburg: Bundesliga - Voraussichtliche Aufstellungen

VfL Bochum: Riemann - Gamboa, Bella Kotchap, Leitsch, Bockhorn - Losilla - Osterhage, Rexhbecaj - Zoller, Holtmann - Polter

Riemann - Gamboa, Bella Kotchap, Leitsch, Bockhorn - Losilla - Osterhage, Rexhbecaj - Zoller, Holtmann - Polter FC Augsburg: Gikiewicz - Gumny, Gouweleeuw, Oxford, Iago - Maier, Dorsch - Caligiuri, Vargas - Hahn, Gregoritsch

