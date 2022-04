Die erste Sonntagspartie des 31. Spieltags der Bundesliga bestreiten heute der VfL Bochum und der FC Augsburg. Hier verfolgen wir für Euch die komplette Begegnung im Liveticker.

Mit dem VfL Bochum und dem FC Augsburg empfängt heute der Tabellendreizehnte der Bundesliga den Tabellenvierzehnten. Wer das Duell heute für sich entscheiden kann, erfahrt Ihr hier im Liveticker.

VfL Bochum vs. FC Augsburg: Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Der heutige Sonntag in der Bundesliga steht ganz im Zeichen des Abstiegskampfes. Der FC Augsburg befindet sich aktuell auf Platz 14 mit 32 Punkten. Der FCA verlor am letzten Spieltag gegen Hertha BSC und damit gegen einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf und muss so weiter um den Klassenerhalt bangen. Dem könnte der VfL Bochum heute mit einem Sieg einen großen Schritt näher kommen. Das Team von Thomas Reis hätte dann 39 Zähler auf dem Konto bei noch drei auszutragenden Spielen.

Vor Beginn: Der Partie des 31. Spieltags der Bundesliga wird heute um 15.30 Uhr im Vonovia-Ruhrstadion in Bochum angepfiffen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Spiels zwischen dem VfL Bochum und dem FC Augsburg.

VfL Bochum vs. FC Augsburg: Bundesliga heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

VfL Bochum: Riemann - Gamboa, Bella Kotchap, Leitsch, Bockhorn - Losilla - Osterhage, Rexhbecaj - Zoller, Holtmann - Polter

Riemann - Gamboa, Bella Kotchap, Leitsch, Bockhorn - Losilla - Osterhage, Rexhbecaj - Zoller, Holtmann - Polter FC Augsburg: Gikiewicz - Gumny, Gouweleeuw, Oxford, Iago - Maier, Dorsch - Caligiuri, Vargas - Hahn, Gregoritsch

VfL Bochum vs. FC Augsburg: Bundesliga heute im live im TV und Livestream

Bundesliga, 31. Spieltag: Die aktuelle Tabelle