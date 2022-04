Die Bundesliga-Saison 2021/22 neigt sich dem Ende zu. Höchste Zeit also einen genaueren Blick auf den Abstiegskampf zu werfen. Welche Teams sind direkt betroffen, welche Spiele sind noch zu bestreiten? All diese Fragen werden wir hier beantworten.

Nur noch vier Spieltage stehen in der laufenden Bundesliga-Spielzeit noch aus. Doch die Frage nach den Absteigern aus dem deutschen Oberhaus ist noch fast gänzlich ungeklärt.

Einzig die SpVgg Greuther Fürth wird sich sicher nicht mehr aus dem Tabellenkeller retten können. Die Franken belegen mit lediglich 17 Punkten aus 30 Spielen den derzeit 18. Rang.

Wesentlich mehr Spannung sollte da im Kampf um die Relegation und die ersten Nicht-Abstiegsplätze vorhanden sein. Gerade einmal sechs Punkte trennen die Arminia aus Bielefeld (17.) aktuell vom FC Augsburg (14.).

Bei diesen geringen Abständen kann ein Faktor eine umso größere Rolle spielen: Der restliche Spielplan. Welchen Gegnern die Mannschaften aus Bielefeld, Stuttgart, Berlin und Augsburg in den kommenden Wochen noch gegenübertreten müssen, könnt Ihr der folgenden Tabelle entnehmen.

Bundesliga: Restprogramm im Abstiegskampf von Hertha BSC, VfB Stuttgart, Arminia Bielefeld, FC Augsburg

Betrachtet man den Spielplan aller vier Mannschaften, so lässt sich auf den ersten Blick nicht ausmachen, wer das schwerste Programm vor der Brust hat. Alle Abstiegskandidaten müssen je genau zwei Spiele gegen Mannschaften aus der oberen und ebenso genau zwei Spiele gegen Mannschaften aus der unteren Tabellenhälfte absolvieren.

Besonders entscheidend können auch die direkten Aufeinandertreffen (fett markiert) werden, an denen jeweils die Hertha aus Berlin beteiligt ist. Eine wichtige Rolle im Restprogramm der betroffenen Teams nimmt übrigens der 1. FC Köln ein. So trifft der Effzeh am 31. Spieltag auf Arminia Bielefeld, am 32. auf den FC Augsburg und am 34. auf den den VfB Stuttgart.

Spieltag Hertha BSC VfB Stuttgart Arminia Bielefeld FC Augsburg 31. Spieltag vs. Stuttgart

(So, 17.30 Uhr) @ Hertha BSC

(So, 17.30 Uhr) @ Köln

(Sa, 15.30 Uhr) @ Bochum

(So, 15.30 Uhr) 32. Spieltag @ Bielefeld

(30.04. um 15.30 Uhr) vs. Wolfsburg

(30.04. um 15.30 Uhr) vs. Bielefeld

(30.04. um 15.30 Uhr) vs. Köln

(30.04. um 15.30 Uhr) 33. Spieltag vs. Mainz (07.05. um 18.30 Uhr) @ Bayern (08.05. um 17.30 Uhr) @ Bochum

(06.05. um 20.30 Uhr) @ Leipzig

(08.05. um 19.30 Uhr) 34. Spieltag @ Dortmund (14.05. um 15.30 Uhr) vs. Köln

(14.05. um 15.30 Uhr) vs. Leipzig

(14.05. um 15.30 Uhr) vs. Fürth

(14.05. um 15.30 Uhr)

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 31. Spieltag

Vier Spiele, sechs Punkte Differenz. Welcher Mannschaft gelingt der Klassenerhalt, wer muss in die Relegation und wer geht direkt in die zweite Liga? Die Antworten auf all diese Fragen erwarten uns in den kommenden Wochen.

Eine ähnlich spannende Saison-Schlussphase trägt sich derzeit in der 2. Bundesliga zu. Hier bekommt Ihr einen Überblick über das Restprogramm der heißesten Aufstiegsanwärter.