RB Leipzig vs. TSG Hoffenheim, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der Bundesliga empfängt heute RB Leipzig die TSG Hoffenheim. Wir zeigen Euch, wie Ihr die Partie des 29. Spieltags live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

Bundesliga, RB Leipzig vs. TSG Hoffenheim: Datum, Ort, Anpfiff, Infos

Mit der Partie zwischen RB Leipzig und der TSG Hoffenheim wird am heutigen Sonntag, 10. April, der 29. Bundesliga-Spieltag abgeschlossen. Da heute drei Spiele auf dem Programm stehen, beginnt Leipzig vs. Hoffenheim in der Red Bull Arena erst um 19.30 Uhr.

Leipzig ist dank einer herausragenden Rückrunde wieder mitten drin im Kampf um einen der Champions-Plätze für die kommende Saison. Die Stärke des punktbesten Rückrundenteams bekam am vergangenen Sonntag Borussia Dortmund zu spüren. Leipzig gewann mit 4:1 und festigte damit den vierten Tabellenplatz. Mit einem Sieg gegen Hoffenheim könnte das Team von Trainer Domenico Tedesco den nächsten großen Schritt Richtung Champions League 2022/23 machen.

Von der Königsklasse wird auch noch in Hoffenheim geträumt. Nach zwei Niederlagen in Folge muss die TSG nun aber wieder punkten, wenn der Traum nicht nur ein Traum bleiben soll. Vor diesem Spieltag lag Hoffenheim als Sechster nur vier Punkte hinter Leipzig. Wie viele Punkte Rückstand sind es nach dem heutigen direkten Duell?

Bundesliga: Der 29. Spieltag im Überblick

Datum Anpfiff Heim Auswärts Ergebnis Freitag, 8. April 20.30 Uhr VfB Stuttgart Borussia Dortmund 0:2 Samstag, 9. April 15.30 Uhr FC Bayern München FC Augsburg 1:0 Samstag, 9. April 15.30 Uhr VfL Wolfsburg Arminia Bielefeld 4:0 Samstag, 9. April 15.30 Uhr 1. FC Köln FSV Mainz 05 3:2 Samstag, 9. April 15.30 Uhr SpVgg Greuther Fürth Borussia Mönchengladbach 0:2 Samstag, 9. April 18.30 Uhr Hertha BSC Union Berlin 1:4 Samstag, 10. April 15.30 Uhr VfL Bochum Bayer Leverkusen Sonntag, 10. April 17.30 Uhr Eintracht Frankfurt SC Freiburg Sonntag, 10. April 19.30 Uhr RB leipzig TSG Hoffenheim

RB Leipzig vs. TSG Hoffenheim, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Die exklusiven Übertragungsrechte an allen Freitags- und Sonntagsspielen liegen in dieser Saison bei DAZN! Aus diesem Grund ist der Streamingdienst heute für die Liveübertragung von RB Leipzig vs. TSG Hoffenheim auf dazn.com oder über die DAZN-App auf allen nur möglichen Endgeräten verantwortlich - und nicht nur das: Vor Leipzig vs. Hoffenheim zeigt DAZN mit Bochum vs. Leverkusen und Frankfurt vs. Freiburg auch schon die beiden anderen Sonntagsspiele live und sorgt damit für einen vollgepackten Mittag und frühen Abend für alle Fußballfans.

Die Live-Übertragung von Leipzig vs. Hoffenheim beginnt heute um 19 Uhr. Folgendes DAZN-Personal ist vor, nach und während der Partie für euch im Einsatz:

Moderator: Jan Lüdeke

Jan Lüdeke Kommentator: Uli Hebel

Uli Hebel Experte: Sebastian Kneißl

Sebastian Kneißl Reporter vor Ort: Tom Kirsten

In den kommenden Wochen zeigt DAZN wieder reihenweise Livefußball. Nicht nur in der Bundesliga, sondern auch in den anderen europäischen Ligen und der Champions League biegt die Saison 2021/22 langsam auf die Zielgerade ein. DAZN versorgt Euch in den folgenden spannenden Wochen mit den Freitags- und Sonntagsspielen der Bundesliga, fast allen Spielen der Champions League und Spielen aus den Topligen Primera Division, Ligue 1 und Serie A.

Dafür benötigt Ihr ein gültiges Abo. Wer noch kein Abo abgeschlossen hat, kann dies jederzeit auf der DAZN-Homepage erledigen. Ein jederzeit wieder kündbares Monatsabo kostet monatlich 29,99 Euro, ein Jahresabo einmalig 279,99 Euro.

Wer in Verbindung mit einem bereits abgeschlossenen Vodafone- oder Sky-Vertrag die beiden linearen TV-Sender DAZN 1 und DAZN 2 auf seinem TV-Gerät empfangen kann, der kann sich Leipzig vs. Hoffenheim heute auch ab 19 Uhr auf DAZN 1 ansehen.

RB Leipzig vs. TSG Hoffenheim, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker

Über die Aufstellungen, alle Chancen, alle Tore und alles weitere rund um das Spiel informiert Euch SPOX in einem Liveticker. Dank zeitnaher Aktualisierungen seid Ihr immer auf dem aktuellen Stand!

Hier geht's zum Liveticker RB Leipzig - TSG Hoffenheim.

Bundesliga, RB Leipzig vs. TSG Hoffenheim: Voraussichtliche Aufstellungen

RB Leipzig : Gulacsi - Klostermann, Orban, Gvardiol - Henrichs, Laimer, Kampl, Angelino - Forsberg - Silva, Nkunku

: Gulacsi - Klostermann, Orban, Gvardiol - Henrichs, Laimer, Kampl, Angelino - Forsberg - Silva, Nkunku Hoffenheim: Baumann - Posch, Nordtveit, C. Richards - Bebou, Stiller, Samassekou, Kaderabek - Baumgartner, Kramaric - Rutter

Bundesliga: Die Tabelle am 29. Spieltag