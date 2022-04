Zum Abschluss des 30. Spieltags der Bundesliga kommt es heute zum absoluten Topspiel zwischen Bayer Leverkusen und RB Leipzig. Wo Ihr die Partie heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt und alle weiteren Informationen zu dem Spektakel, liefert Euch SPOX in diesem Artikel.

Das Spitzenspiel am 30. Spieltag der Bundesliga bestreitet am heutigen Abend Bayer Leverkusen und RB Leipzig! Aktuell trennen die beiden Champions-League-Aspiranten nur einen einzigen Zähler in der Tabelle. Welches Team erobert am Ende des Spieltags den dritten Rang?

Bayer Leverkusen vs. RB Leipzig, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Datum, Termin, Infos

Am heutigen Sonntagabend, den 17. April, kommt es mit dem Duell zwischen Bayer Leverkusen und RB Leipzig zum Abschluss des 30. Spieltags zu einem echten Topspiel. Die Partie wird um 19.30 Uhr angepfiffen. Als Austragungsort des Spektakels dient heute die BayArena in Leverkusen.

Der heutige Gastgeber Bayer Leverkusen kam am vergangen Spieltag gegen den VfL Bochum nicht über ein 0:0-Unentschieden hinaus. Auch wegen dieses Ergebnisses konnte RB Leipzig in der Tabelle bis auf einen Punkt an die Elf von Trainer Gerardo Seoane ranrücken. Nach dem bitteren Ausfall von Spielmacher Florian Wirtz zeigte sich Bayer Leverkusen in den letzten Wochen dennoch wieder deutlich formverbessert. Gegen Hertha BSC und den VfL Wolfsburg gab zuletzt jeweils Siege. Bei einer Niederlage heute würde Bayer Leverkusen in der Tabelle jedoch den dritten Platz verlieren und der SC Freiburg befindet sich auf Rang fünf immer noch in Lauerstellung.

RB Leipzig befindet sich seit der Winterpause in hervorragender Form. Mit 29 Zählern seit Januar führt das Team von Trainer Domenico Tedesco die Rückrundentabelle an. Zuletzt holte RB Leipzig in der Bundesliga überzeugende Siege gegen den BVB und die TSG Hoffenheim - beides Teams, die sich im oberen Drittel der Tabelle befinden. In herausragender Form zeigt sich bei RB vor allem Christopher Nkunku, der mit 32 Punkten auch der beste Scorer des Teams ist. Unter der Woche war RB Leipzig in der Europa League jedoch gegen Atalanta Bergamo gefordert. Steckt RB Leipzig das Spiel im Viertelfinale der Europa League heute noch in den Knochen?

Bayer Leverkusen vs. RB Leipzig, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Infos im Überblick

Bayer Leverkusen vs. RB Leipzig, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

DAZN besitzt die exklusiven Übertragungsrechte für alle Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga. Somit seht Ihr auf DAZN das Spiel zwischen Bayer Leverkusen und RB Leipzig heute ebenfalls live und in voller Länge. Auf DAZN 1 beginnt die Übertragung der Partie im TV heute um 19.30 Uhr, pünktlich zum Anpfiff des Spiels. Die Vorberichte zum Spitzenspiel könnt Ihr bei DAZN heute um 19.00 Uhr im Livestream verfolgen. Diesen könnt Ihr mit der DAZN-App streamen oder Ihr verfolgt den Livestream mit Eurem Laptop im Browser.

© getty Christoper Nkunku hat in dieser Saison für RB Leipzig schon 17 Treffer erzielt.

Das DAZN-Team, welches die Übertragung des Spiels am heutigen Abend für Euch begleitet, sieht wie folgt aus:

Moderator: Freddy Harder

Freddy Harder Kommentator: Marco Hagemann

Marco Hagemann Experte: Sebastian Kneißl

Ein Abonnement kostet bei DAZN 274,99 Euro im Jahr oder 29,99 Euro im Monat.

Bayer Leverkusen vs. RB Leipzig, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Bayer Leverkusen: Hradecky - Kossounou, Tapsoba, Hincapie, Bakker - Andrich, C. Aranguiz - Diaby, Demirbay, Paulinho - Schick

Hradecky - Kossounou, Tapsoba, Hincapie, Bakker - Andrich, C. Aranguiz - Diaby, Demirbay, Paulinho - Schick RB Leipzig: Gulacsi - Klostermann, Orban, Gvardiol - Mukiele, T. Adams, Kampl, Halstenberg - Szoboszlai, Nkunku - Silva

Bayer Leverkusen vs. RB Leipzig, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker

Ihr könnt das Spiel zwischen Bayer Leverkusen und RB Leipzig heute nicht live im TV oder im Livestream sehen? Dann seid Ihr bei SPOX richtig aufgehoben. Wir verfolgen für Euch nämlich das gesamte Spiel im Liveticker. Ihr verpasst mit unserem Liveticker keine wichtige Spielszene. Hier findet Ihr den Liveticker von SPOX.

Bundesliga, 30. Spieltag: Die aktuelle Tabelle