In der Bundesliga kommt es heute zum Ostwestfalen-Duell zwischen dem 1. FC Köln und der Arminia Bielefeld. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr die Begegnung heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Kurz vor Ende der Bundesligasaison geht es noch einmal heiß her! Schließlich haben sowohl der 1. FC Köln als auch die Arminia Bielefeld noch so einiges zu verlieren. Zwar spielen erstere um ein internationales Ticket und letztere nur um den Verbleib im deutschen Oberhaus, dennoch gleichen sich beide Situationen in einer Sache: Punkte müssen her.

Die Favoritenrolle in der heutigen Begegnung nimmt natürlich der Effzeh ein. Nicht nur, dass die Geißböcke eine alle Erwartungen übertreffende Saison spielen, auch die derzeitige Form lässt keine Wünsche offen. So gewann man erst am vergangenen Wochenende das prestigeträchtige Rheinderby gegen Borussia M'Gladbach mit 3:1.

Ein gänzlich anderes Bild ergibt sich beim Blick auf die Arminia. 26 Punkte nach 30 Partien ergeben lediglich den 17. und damit direkten Abstiegsplatz. Eine Bilanz, die Konsequenzen nach sich ziehen musste: Erst am Mittwoch verkündete der Verein die Entlassung von Coach Kramer. Seinen Posten wird vorerst Torwarttrainer Marco Kostmann übernehmen. Die Frage ist nun: Wie reagiert die Mannschaft auf den Personalwechsel?

1. FC Köln vs. Arminia Bielefeld, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Datum, Ort, Anpfiff, Infos

Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 31. Spieltag

31. Spieltag Datum: Samstag, 23. April

Samstag, 23. April Anstoß: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Spielort: Rhein-Energie-Stadion in Köln

1. FC Köln vs. Arminia Bielefeld, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Die exklusiven Übertragungsrechte für die Begegnung zwischen dem 1. FC Köln und der Arminia Bielefeld liegen in Händen des Unternehmens Sky. Im Folgenden haben wir für Euch alle Informationen rund um die Ausstrahlung und die notwendigen Abonnements zusammengefasst.

1. FC Köln vs. Arminia Bielefeld, Übertragung: Bundesliga heute live im TV

Wer sich das Spiel im linearen Fernsehen zu Gemüte führen will, muss in Besitz eines der verfügbaren Bundesliga-Pakete von Sky sein. Diese sind derzeit ab einem monatlichen Preis von 26€ im Jahrestarif erhältlich. Neben den Samstagsspielen der 1. Bundesliga seht Ihr damit auch alle Partien der 2. Bundesliga. Alle weiteren Infos zum Angebot gibt es hier.

Wer bereits Inhaberin oder Inhaber eines solchen Paketes ist, kann das Einzelspiel ab 15.25 Uhr live auf dem Kanal Sky Sport Bundesliga 5 HD verfolgen. Alternativ dazu wird die Begegnung auch Teil der Konferenz auf dem Sender Sky Sport Bundesliga 1 HD sein.

1. FC Köln vs. Arminia Bielefeld, Übertragung: Bundesliga heute im Livestream

Wollt Ihr das Spiel hingegen lieber im Livestream verfolgen? Dann habt Ihr genau zwei Möglichkeiten.

Zum einen könnt Ihr mit dem zuvor beschriebenen Paket auch auf die Sky Go-App zugreifen. Alle erworbenen Inhalte lassen sich darüber auch von unterwegs aus oder im Nachhinein verfolgen. Die Zusatzfunktion ist übrigens komplett kostenfrei im Tarif enthalten.

Zum anderen hat Sky die Plattform Sky Ticket ins Leben gerufen. Über Website oder App könnt Ihr alle Sportevents verfolgen, deren Übertragungsrechte sich das Unternehmen gesichert hat. Das Beste daran: Anders als im Falle der ausführlich beschriebenen Sport/Bundesliga-Pakete ist es hier auch möglich, lediglich ein Monatsabo abzuschließen. Ein solches beläuft sich im Moment auf 29,99€. Wer sich nun aber doch für den Jahresvertrag entscheidet, kann derzeit gutes Geld sparen. Gerade einmal 19,99€ pro Monat verlangt Sky in diesem Fall pro Monat.

1. FC Köln vs. Arminia Bielefeld, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker bei SPOX

Keine Chance, das Spiel live zu sehen? Dann schaut doch einfach mal beim SPOX-Liveticker vorbei. Hier bekommt Ihr alle relevanten Informationen im Minutentakt auf das Gerät Eurer Wahl geliefert. Klickt Euch rein.

1. FC Köln vs. Arminia Bielefeld, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

1. FC Köln: Schwäbe - Schmitz, Killian, Hübers, Hector - Skhiri - Özcan, Ljubicic, Kainz - Modeste, Uth

Schwäbe - Schmitz, Killian, Hübers, Hector - Skhiri - Özcan, Ljubicic, Kainz - Modeste, Uth Bielefeld: Ortega - Ramos, Pieper, Nilsson, Andrade - Prietl, Schöpf, Vasiliadis - Wimmer, Serra, Okugawa

1. FC Köln vs. Arminia Bielefeld, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Tabelle am 31. Spieltag