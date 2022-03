Zum Auftakt des 27. Spieltags der Bundesliga empfängt der VfL Bochum Borussia Mönchengladbach. Wir verfolgen für Euch das gesamte Freitagabendspiel im Liveticker.

Mit der Begegnung zwischen dem VfL Bochum und Borussia Mönchengladbach beginnt der 27. Spieltag der Bundesliga. Wer die Partie am Freitagabend für sich entscheiden kann, erfahrt Ihr hier im Liveticker von SPOX.

VfL Bochum vs. Borussia Mönchengladbach: Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Im Krisen-Duell am letzten Spieltag konnten sich die heutigen Gäste aus Gladbach mit einem 2:0-Sieg wieder etwas Luft auf die Abstiegsränge verschaffen. In der Tabelle ist die Borussia aktuell dennoch nur auf dem 13. Platz zu finden. Zwei Plätze vor ihnen steht im Moment der Aufsteiger aus Bochum. Der VfL verlor jedoch drei seiner letzten vier Bundesligaspiele. Zudem muss der VfL Bochum auf seinen Cheftrainer Tobias Reis verzichten, der positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Damit kommt es heute zu einem Novum in der Bundesliga: Beide Mannschaften müssen nämlich beim heutigen Duell auf ihre Cheftrainer verzichten, da auch Gladbach-Trainer Adi Hütter mit einem positiven Corona-Test ausfällt.

Vor Beginn: Das Spiel wird heute um 20.30 Uhr im Vonovia-Ruhrstadion in Bochum angepfiffen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie zwischen dem VfL Bochum und Borussia Mönchengladbach.

VfL Bochum vs. Borussia Mönchengladbach: Bundesliga heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

VfL Bochum: Riemann - Bockhorn, Masovic, Bella Kotchap, Stafylidis - Losilla - Osterhage, Rexhbecaj - Antwi-Adjei, Holtmann - Polter

VfL Bochum vs. Borussia Mönchengladbach: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Bundesliga, 27. Spieltag: Die Tabelle

Platz Mannschaft Spiele Tore Differenz Punkte 1 Bayern München 26 77:28 49 60 2 Borussia Dortmund 26 66:37 29 56 3 Bayer Leverkusen 26 64:41 23 45 4 RB Leipzig 26 57:30 27 44 5 SC Freiburg 26 43:29 14 44 6 1899 Hoffenheim 26 49:37 12 44 7 1. FC Köln 26 37:39 -2 39 8 1. FC Union Berlin 26 33:34 -1 38 9 Eintracht Frankfurt 26 39:38 1 37 10 1. FSV Mainz 05 25 35:30 5 34 11 VfL Bochum 26 28:37 -9 32 12 VfL Wolfsburg 26 29:40 -11 31 13 Bor. Mönchengladbach 26 36:51 -15 30 14 FC Augsburg 25 27:41 -14 26 15 Arminia Bielefeld 26 22:34 -12 25 16 VfB Stuttgart 26 32:48 -16 23 17 Hertha BSC 26 26:60 -34 23 18 SpVgg Greuther Fürth 26 24:70 -46 14