Zum insgesamt 100. Mal in der Bundesligageschichte heißt es heute: VfB Stuttgart gegen Borussia Mönchengladbach. Hier erfahrt Ihr, wo Ihr die Partie heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

In 99 Spielen, die der VfB Stuttgart und Borussia Mönchengladbach in der Bundesliga gegeneinander bestritten haben, hat der Klub aus Baden-Württemberg seine Nase vorn. Insgesamt 40 Partien gingen an die Stuttgarter, nur 29 Mal gewannen die Fohlen aus Gladbach.

Werfen wir einen Blick auf die Form beider Teams, so stellt man fest, wirklich rund läuft es bei keinem der zwei. Während die Westfalen innerhalb der letzten sieben Spiele nur einen Sieg einfahren konnten, so warten die Stuttgarter nun sogar schon seit neun Spielen auf einen solchen. Ist es heute endlich wieder soweit?

VfB Stuttgart vs. Borussia Mönchengladbach, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Datum, Ort, Anpfiff, Infos

Wettbewerb: Bundesliga 2021/22

Bundesliga 2021/22 Spieltag: 25. Spieltag

25. Spieltag Datum: Samstag, 06. März 2022

Samstag, 06. März 2022 Anstoß: 18.30 Uhr

18.30 Uhr Spielort: Mercedes Benz-Arena in Stuttgart

VfB Stuttgart vs. Borussia Mönchengladbach, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Wenn Ihr Euch das heutige Abendspiel anschauen wollt, dann führt kein Weg am Pay-TV-Sender Sky vorbei. Das Unternehmen besitzt nämlich die exklusiven Übertragungsrechte sowohl für das lineare Fernsehen als auch den Livestream übers Internet. SPOX hat alle notwendigen Informationen für Euch zusammengefasst.

© getty Spiel ohne Sieger: Im Hinspiel trennten sich Borussia Mönchengladbach und der VfB Stuttgart mit 1:1.

VfB Stuttgart vs. Borussia Mönchengladbach, Übertragung: Bundesliga heute live im TV

Wer das Spiel live im TV sehen will, benötigt unbedingt zwei Dinge: Den Sky Q-Receiver zum einen und das entsprechende Abonnement zum anderen. Glücklicherweise hat Sky ein Angebot im Programm, welches Euch in den Besitz beider Voraussetzungen bringt. Gemeint ist das Sport und Bundesliga-Paket für 27€ pro Monat im Jahresabo. Im Preis inbegriffen sind aber natürlich nicht nur die (Samstags-)Spiele der ersten Fußball-Bundesliga, auch alle Begegnungen der zweiten sowie der englischen Premier League sind enthalten. Darüber hinaus kommen mit dem Modell auch alle Motorsportfans auf Ihre Kosten: Sky verfügt über die Exklusivrechte für alle Sessions der anstehenden Formel 1-Saison. Alle weiteren Informationen bekommt Ihr hier.

Wenn Ihr all das bereits besitzt, müsst Ihr lediglich den Sender Sky Sport Bundesliga 1 (HD) aufrufen. Ab 17.30 Uhr und damit bereits eine Stunde vor Anpfiff geht die Sendung samt Vorberichterstattung live. Am Kommentatorenpult ist Wolff Fuss im Einsatz.

VfB Stuttgart vs. Borussia Mönchengladbach, Übertragung: Bundesliga heute im Livestream

An das oben beschriebene Sport und Bundesliga-Paket anknüpfend, ist es damit auch möglich die erworbenen Inhalte im Livestream zu verfolgen. Möglich macht das die App Sky Go, welche bereits im erwähnten Preis inbegriffen ist. Jegliche Arten von Zusatzkosten habt Ihr demnach nicht zu befürchten.

Eine Alternative dazu stellt die Plattform Sky Ticket. Mit dem sogenannten Supersport-Ticket, welches Ihr über diese Seite buchen könnt, bekommt Ihr Zugriff auf alle Sportinhalte, die dem Unternehmen zur Verfügung stehen. Der Kostenpunkt ist in dem Fall bei 29,99€ pro Monat angesiedelt. Wer jedoch bereits jetzt weiß, dass er längerfristig Kunde bleiben wird, sollte auch das Jahresabo in Betracht ziehen. Für ein solches berechnet Sky schließlich jeden Monat fünf Euro weniger.

Dieses Spiel live verfolgen: Jetzt das SKYTICKET erwerben.

VfB Stuttgart vs. Borussia Mönchengladbach, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker bei SPOX

Ihr könnt das Spiel nicht live sehen, wollt aber trotzdem nichts wichtiges verpassen? Dann schaut doch gerne mal bei unserem hauseigenen Liveticker vorbei. In Textform halten wir dort stets auf dem Laufenden.

Hier geht's zum Liveticker der Partie VfB Stuttgart vs. Borussia Mönchengladbach

VfB Stuttgart vs. Borussia Mönchengladbach, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

VfB Stuttgart: F. Müller - Anton, Mavropanos, Ito, Sosa - Karazor - W. Endo, Ahamada - Marmoush, Tiago Tomas - Kalajdzic

F. Müller - Anton, Mavropanos, Ito, Sosa - Karazor - W. Endo, Ahamada - Marmoush, Tiago Tomas - Kalajdzic Borussia M'Gladbach: Sommer - Ginter, Elvedi, Bensebaini - Lainer, Koné, Neuhaus, Netz - Hofmann - Plea, Thuram

VfB Stuttgart vs. Borussia Mönchengladbach, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Tabelle vor dem 25. Spieltag