Am 25. Spieltag duellieren sich im Abendspiel der VfB Stuttgart und Borussia Mönchengladbach. Im Hinspiel teilten sich die beiden Teams die Punkte. Wie die Partie heute ausgeht, erfahrt Ihr hier im Liveticker.

VfB Stuttgart vs. Borussia Mönchengladbach: Bundesliga heute im Liveticker - Statistiken zum Spiel

Bundesliga: VfB Stuttgart vs. Borussia M'Gladbach - Vor Beginn Tore Aufstellung VfB Stuttgart Aufstellung Borussia Mönchengladbach Gelbe Karten

VfB Stuttgart vs. Borussia Mönchengladbach: Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Der heutige Gastgeber holte nur einen Punkt aus den letzten fünf Bundesligaspielen. Das Team von Trainer Pellegrino Matarazzo befindet sich aktuell mit 19 Punkten auf Platz 17 in der Tabelle. Durch den Erfolg der Augsburger am Freitag, ist der Abstand auf das rettende Ufer weiter angewachsen. Die aktuelle Saison läuft für Borussia Mönchengladbach ebenfalls nicht ideal. Gute vier Punkte konnte Gladbach jedoch in den letzten drei Partien sammeln. Wie schlägt sich das Team von Adi Hütter heute gegen die abstiegsbedrohten Stuttgarter?

Vor Beginn: Das Abendspiel der Bundesliga wird heute um 18.30 Uhr in der Mercedes-Benz-Arena in Stuttgart angepfiffen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Begegnung zwischen dem VfB Stuttgart und Borussia Mönchengladbach.

VfB Stuttgart vs. Borussia Mönchengladbach: Bundesliga heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

VfB Stuttgart: F. Müller - Anton, Mavropanos, Ito, Sosa - Karazor - W. Endo, Ahamada - Marmoush, Tiago Tomas - Kalajdzic

F. Müller - Anton, Mavropanos, Ito, Sosa - Karazor - W. Endo, Ahamada - Marmoush, Tiago Tomas - Kalajdzic Borussia Mönchengladbach: Sommer - Ginter, Elvedi, Bensebaini - Lainer, Koné, Neuhaus, Netz - Hofmann - Plea, Thuram

VfB Stuttgart vs. Borussia Mönchengladbach: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Das Spiel zwischen dem VfB Stuttgart und Borussia Mönchengladbach zeigt Sky heute live und in voller Länge exklusiv im TV und Livestream. Ab 17.30 Uhr seht Ihr die Übertragung des Pay-TV-Senders auf Sky Sport Bundesliga 1 und Sky Sport Bundesliga UHD. Wolff Fuss ist als Kommentator für Sky im Einsatz. Der Anpfiff der Partie erfolgt heute um 18.30 Uhr.

Sky bietet Euch zwei Möglichkeiten die Begegnung zwischen dem VfB Stuttgart und Borussia Mönchengladbach im Livestream zu sehen. Mit der Sky Go-App könnt Ihr das Spiel bequem beispielsweise auf Eurem Tablet oder Smartphone sehen. Mit dem Sky Ticket könnt Ihr das Abendspiel heute ebenfalls streamen.

Bundesliga, 25. Spieltag: Die Tabelle

Platz Mannschaft Spiele Tore Differenz Punkte 1 Bayern München 24 75:26 49 58 2 Borussia Dortmund 24 64:37 27 50 3 Bayer Leverkusen 24 63:39 24 44 4 RB Leipzig 24 50:28 22 40 5 SC Freiburg 24 39:26 13 40 6 1899 Hoffenheim 24 47:36 11 40 7 1. FC Union Berlin 24 32:32 0 37 8 1. FC Köln 24 36:38 -2 36 9 1. FSV Mainz 05 24 35:29 6 34 10 Eintracht Frankfurt 24 33:36 -3 31 11 VfL Bochum 24 25:34 -9 29 12 VfL Wolfsburg 24 26:37 -11 28 13 Bor. Mönchengladbach 24 32:48 -16 27 14 FC Augsburg 25 27:41 -14 26 15 Arminia Bielefeld 25 22:33 -11 25 16 Hertha BSC 24 25:54 -29 23 17 VfB Stuttgart 24 28:45 -17 19 18 SpVgg Greuther Fürth 24 22:62 -40 14