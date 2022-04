Union Berlin vs. 1. FC Köln, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Zu Beginn des 28. Spieltags stehen sich in der Bundesliga der 1. FC Union Berlin und der 1. FC Köln gegenüber. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Duell heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Nach der Länderspielpause geht es in Deutschland wieder mit Vereinsfußball weiter. Im Rahmen des 28. Bundesliga-Spieltags treffen am heutigen Freitag, den 1. April, Union Berlin und der 1. FC Köln aufeinander. Die Partie wird um 20.30 Uhr angepfiffen und im Stadion An der Alten Försterei (Berlin) ausgetragen.

In der Hinrunde trennten sich die beiden Mannschaften mit einem 2:2-Unentschieden. Auch in der Tabelle bewegen sie sich auf einem ähnlichen Niveau. Der Effzeh ist Tabellensiebter und nur knapp hinter den Europa-Plätzen. Die Eisernen sind zwei Plätze und zwei Punkte dahinter.

Union Berlin vs. 1. FC Köln, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Da es sich bei Union Berlin gegen den 1. FC Köln heute um ein Freitagsspiel handelt, überträgt DAZN die Partie live und in voller Länge. Der Streamingdienst besitzt nämlich die Übertragungsrechte an allen Bundesligaspielen, die am Freitag und am Sonntag stattfinden.

Die Übertragung von Union vs. Köln startet um 19.30 Uhr, Ihr bekommt also eine detaillierte Berichterstattung geboten. Lukas Schönmüller wird dafür als Moderator eingesetzt. Michael Born übernimmt die Rolle des Kommentatoren, Ralph Gunesch die des Experten. Alex Schlüter ist der Reporter vor Ort.

Verfolgen könnt Ihr das Spiel nicht nur im Livestream auf dazn.com oder über die DAZN-App, sondern auch auf dem linearen TV-Kanal DAZN 1. Dieser kann aber nur in Verbindung mit einem bereits abgeschlossenen Vodafone- oder Sky-Vertrag empfangen werden.

DAZN hat neben den Freitags- und Sonntagsspielen der Bundesliga noch reihenweise anderen hochklassigen Fußball im Angebot (u.a. Champions League der Männer und Frauen, Primera Division, Ligue 1, Serie A). Aber auch Liebhaber anderer Sportarten hat der Streamingdienst viele Highlights parat.

Union Berlin vs. 1. FC Köln, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream - Weitere Infos zu DAZN

Union Berlin vs. 1. FC Köln, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker

Alle, die keinen Zugriff auf DAZN haben, können Union Berlin vs. 1. FC Köln heute auch im Liveticker von SPOX verfolgen. Klickt rein und seid immer auf dem aktuellen Stand des Spielgeschehens!

Hier geht's zum Liveticker Union Berlin - 1. FC Köln.

Union Berlin vs. 1. FC Köln, Übertragung: Voraussichtliche Aufstellungen

Union Berlin : Rönnow - Jaeckel, Knoche, Baumgartl - Trimmel, R. Khedira, Gießelmann - Haraguchi, Prömel - Becker, Awoniyi

: Rönnow - Jaeckel, Knoche, Baumgartl - Trimmel, R. Khedira, Gießelmann - Haraguchi, Prömel - Becker, Awoniyi 1. FC Köln: Schwäbe - Ehizibue, Kilian, Hübers, Hector - Özcan, Ljubicic - Thielmann, Uth, Kainz - Modeste

