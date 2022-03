In der Bundesliga steht heute der 27. Spieltag im Fokus. Vier der fünf Samstagspartien bietet SPOX im Rahmen der Samstagskonferenz im Liveticker an.

Es ist Samstag und in der Bundesliga geht es heute so richtig zur Sache. Fünf Spiele des 27. Spieltags werden heute absolviert. Vier davon könnt Ihr bei SPOX in Form einer Konferenz im Liveticker verfolgen.

Bundesliga: Samstagskonferenz heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Dabei handelt es sich um folgende Partien:

VfB Stuttgart vs. FC Augsburg

FSV Mainz 05 vs. Arminia Bielefeld

Hertha BSC vs. TSG Hoffenheim

Greuther Fürth vs. SC Freiburg

Vor Beginn: Fünf Begegnungen stehen heute auf dem Plan. Vier davon werden um 15.30 Uhr angepfiffen und von SPOX in der Konferenz getickert.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zur Samstagskonferenz des 27. Spieltags in der Bundesliga.

Bundesliga: Samstagskonferenz heute im TV und Livestream

Die Samstagsspiele der Bundesliga werden in dieser Saison von Sky übertragen. Deshalb ist der Pay-TV-Sender auch die einzige Anlaufstelle, was die Übertragung heute betrifft.

Sky überträgt die Partien sowohl einzeln als auch in der Konferenz. Wer die Konferenz verfolgen möchte, muss dafür Sky Sport Bundesliga 1 (HD) öffnen.

Die Einzelspiele und die Konferenz bietet Sky auch im Livestream an. Diesen könnt Ihr mit einem SkyGo-Abonnement oder mit einem SkyTicket nutzen.

Bundesliga: Die aktuelle Tabelle