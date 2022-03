Ricardo Pepis durchwachsener Start beim FC Augsburg: Torloses Servus

Die Verpflichtung von Ricardo Pepi hat einen international Hype ausgelöst, wie ihn der FC Augsburg wohl noch nie erlebt hat. Einige Wochen und eine erfundene Pinkel-Episode später wartet der 19-jährige US-Amerikaner aber immer noch auf sein erstes Tor - und hat trotzdem große Ziele.

Beim FC Augsburg traut man Ricardo Pepi offenbar uneingeschränkt alles zu. Ansonsten hätte ihn der Abstiegskandidat mit einer Ablösesumme von über 16 Millionen Euro nicht zum mit Abstand teuersten Spieler der Klubgeschichte gemacht. Ansonsten hätten ihn seine Mitspieler nicht gefragt, ob er sich tatsächlich von Trainer Markus Weinzierl anpinkeln ließ.

Es war kurz nach seiner Ankunft in Deutschland, als das Internet gerade mit Pepi-Content überzugehen drohte. Zwischen haufenweise Fotos des Neuzugangs in Augsburgs sozialen Medien mischte sich ein angebliches Zitat Pepis. Demnach berichtete der 19-Jährige, dass er unter der Dusche von Trainer Markus Weinzierl angepinkelt worden sei. Das gehöre nun mal dazu!

"Meine Mitspieler haben mir das gezeigt und mich gefragt, ob das stimmt. Ich entgegnete nur, dass sie wissen müssten, dass es nicht stimmen kann. Wir hängen schließlich jeden Tag miteinander ab", erzählte Pepi bei einer Medienrunde vor rund einem Monat.

Dann beteuerte er noch, schnellstmöglich Deutsch lernen zu wollen - um erfundene Zitate und alles andere auch selbst verstehen zu können. Ein- bis zweimal pro Woche nehme er Deutsch-Unterreicht. "Zur Begrüßung hat er 'Servus' schon völlig verinnerlicht", lobt Trainer Weinzierl bei SPOX und GOAL.

Ricardo Pepi trifft in Augsburg auf eine andere Spielweise

Damit kann Pepi schon mehr deutsche Worte, als er Tore für Augsburg erzielt hat. In seinen bisherigen 266 Einsatzminuten durfte er noch nicht jubeln, zuletzt saß er zweimal 90 Minuten lang nur auf der Bank.

"Es wäre unfair, zu schnell zu viel von ihm zu erwarten. Wir werden ihm die Zeit geben, um sich in Augsburg zu entwickeln. Wir sind sicher, dass er uns sehr viel Freude bereiten wird", sagt Weinzierl und versichert: "Ricardo Pepi bringt alles mit, was ein guter Stürmer benötigt. Er hat das Gefühl für gefährliche Situationen, besitzt Tempo und Technik und wird auch die Umstellung auf die Spielweise in der Bundesliga schnell schaffen."

In Augsburg muss sich Pepi nämlich nicht nur an eine neue Sprache gewöhnen, sondern auch an einen neuen Fußball. Bei seinem Ex-Klub FC Dallas spielte er meist als alleiniger Mittelstürmer, so setzt ihn auch der US-amerikanische Nationaltrainer Gregg Berhalter ein. Weinzierl vertraut dagegen zumeist auf eine Doppelspitze - und auf eine andere Spielweise. Mehr Tempo, schnelle Gegenstöße. Das seien laut Pepi "große Unterschiede" im Vergleich zu dem, was er kannte: "Beim FC Dallas haben wir langsamer gespielt, mehr den Ball gehalten. Hier ist das Tempo höher. Alles ist schneller, alles ist intensiver."

NXGN 2022: Das sind die 50 besten Nachwuchsspieler der Welt © imago images 1/52 Das Warten hat ein Ende! Die Sieger von NXGN 2022 stehen fest und die Bundesliga ist im Ranking der größten Talente bärenstark vertreten und in den Top 10 besser als jede andere Top-Liga. Das finale Ranking von 2022 im Überblick. © Real Madrid CF 2/52 Platz 50: BRUNO IGLESIAS (Real Madrid) © imago images 3/52 Platz 49: ENDRICK (Palmeiras Sao Paulo) © Arsenal.com 4/52 Platz 48: MARCELO FLORES (FC Arsenal) © imago images 5/52 Platz 47: ROONY BARDGHJI (FC Kopenhagen) © imago images 6/52 Platz 46: GABRIEL SLONINA (Chicago Fire) © imago images 7/52 Platz 45: LUCAS GOURNA-DOUATH (AS St. Etienne) © getty 8/52 Platz 44: SHOLA SHORETIRE (Manchester United) © getty 9/52 Platz 43: MATHEUS FRANCA (U20 Flamengo Rio de Janeiro) © imago images 10/52 Platz 42: EDOUARD MICHUT (Paris Saint-Germain) © getty 11/52 Platz 41: BRYAN OKOH (RB Salzburg) © imago images 12/52 Platz 40: KAIDE GORDON (FC Liverpool) © getty 13/52 Platz 39: Valentin Barco (Boca Juniors) © imago images 14/52 Platz 38: WAHID FAGHIR (VfB Stuttgart) © imago images 15/52 Platz 37: CARNEY CHUKWUEMKA (Aston Villa) © imago images 16/52 Platz 36: ROKO SIMIC (RB Salzburg) © getty 17/52 Platz 35: ALEJANDRO BALDE (FC Barcelona) © imago images 18/52 Platz 34: ADAM KARABEC (Sparta Prag) © getty 19/52 Platz 33: ISAK BERGMANN JOHANNESSON (FC Kopenhagen) © getty 20/52 Platz 32: LEVI COLWILL (Huddersfield Town) © imago images 21/52 Platz 31: NACI UNUVAR (Ajax Amsterdam II) © imago images 22/52 Platz 30: KAIKY (r., FC Santos) © imago images 23/52 Platz 29: ANDREAS SCHJELDERUP (FC Nordsjaelland) © getty 24/52 Platz 28: CHARLIE PATINO (FC Arsenal) © getty 25/52 Platz 27: XAVI SIMONS (Paris Saint-Germain) © imago images 26/52 Platz 26: MALO GUSTO (Olympique Lyon) © imago images 27/52 Platz 25: KAYKY (Manchester City U23) © imago images 28/52 Platz 24: CADEN CLARK (New York Red Bulls) © imago images 29/52 Platz 23: LIAM DELAP (Manchester City U23) © getty 30/52 Platz 22: HANNIBAL MEJBRI (Manchester United) © imago images 31/52 Platz 21: FELIX AFENA-GYAN (AS Rom) © imago images 32/52 Platz 20: ROMEO LAVIA (Manchester City U23) © getty 33/52 Platz 19: KACPER KOZLOWSKI (Royale Union Saint Gilloise) © getty 34/52 Platz 18: ILIAS AKHOMACH (FC Barcelona) © imago images 35/52 Platz 17: ILAIX MORIBA (FC Valencia) © getty 36/52 Platz 16: MOHAMED-ALI CHO (SCO Angers) © getty 37/52 Platz 15: LUCA NETZ (Borussia Mönchengladbach) © imago images 38/52 Platz 14: MARCOS LEONARDO (FC Santos) © GEPA 39/52 Platz 13: YUSUF DEMIR (Rapid Wien) © imago images 40/52 Platz 12: MATIAS SOULE (Juventus Turin U23) © imago images 41/52 Auf Platz elf sollte eigentlich Arsen Zakharyan (Dinamo Moskau) stehen. Diese Entscheidung wurde vor der russischen Invasion in der Ukraine getroffen. Die Existenz von NXGN liegt darin begründet, junge talentierte Fußballer für ihre Leistungen zu feiern. © imago images 42/52 Dennoch unterstützen wir den Ausschluss Russlands aus Klub- und Nationalmannschaftswettbewerben. Wir wollen die Teams, für die Zakharyan spielt, weder unterstützen noch stärken. Daher haben wir uns dazu entschlossen, den elften Platz freizulassen. © getty 43/52 Platz 10: RICARDO PEPI (FC Augsburg) © getty 44/52 Platz 9: BENJAMIN SESKO (RB Salzburg) © getty 45/52 Platz 8: YOUSSOUFA MOUKOKO (Borussia Dortmund) © getty 46/52 Platz 7: DEVYNE RENSCH (Ajax Amsterdam) © getty 47/52 Platz 6: RAYAN CHERKI (Olympique Lyon) © getty 48/52 Platz 5: HARVEY ELLIOTT (FC Liverpool) © getty 49/52 Platz 4: JAMAL MUSIALA (FC Bayern München) © getty 50/52 Platz 3: GAVI (FC Barcelona) © getty 51/52 Platz 2: FLORIAN WIRTZ (Bayer Leverkusen) © getty 52/52 Platz 1: JUDE BELLINGHAM (Borussia Dortmund)

Ricardo Pepi spricht von der Europa und Champions League

Mit hohem Tempo kennt sich der zehntplatzierte des GOAL NXGN-Awards 2022 eigentlich aus, zumindest mit Blick auf seine persönliche Entwicklung. Früh galt der Texaner mit mexikanischen Wurzeln als Wunderkind. Mit 16 debütierte Pepi in der MLS. Mit 18 absolvierte er ein dreiwöchiges Probetraining beim FC Bayern München, der eine Kooperation mit Dallas unterhält. Dann erkämpfte er sich einen Stammplatz und traf immer öfter, ehe er überraschend beim abstiegsbedrohten FCA aus dem beschaulichen Augsburg unterschrieb.

Spricht Pepi über diese Entscheidung, sagt er ein Wort ganz besonders gerne und immer wieder: "Risk." Tatsächlich waren auch weitaus berühmtere Klubs an ihm interessiert, aber in Augsburg sah er offenbar die besten Chancen auf regelmäßige Spielpraxis und eine Akklimatisation an den europäischen Fußball.

Als "Durchgangsstation" erachtete Pepi Augsburg nach eigener Auskunft nicht, sein Vertrag gilt bis 2026. "Fünf Jahre hierzubleiben wäre für mich auch in Ordnung", sagt er - und träumt von Teilnahmen an der Europa League oder der Champions League. "Wenn ich das mit Augsburg schaffen kann, würde ich mich freuen, lange hier zu bleiben."

Ist es erfrischender US-Optimismus? Oder sind es etwas zu ambitionierte Ziele? Augsburg kämpft schließlich um den Klassenerhalt, der Vorsprung auf Arminia Bielefeld auf dem ersten direkten Abstiegsplatz beträgt nur einen Punkt. "Ich mache mir darüber keine Sorgen", sagt Pepi über einen drohenden Abstieg.

Ricardo Pepi: Mit dem Hype "sehr locker umgegangen"

Abstiegskampf ist die Realität nach dem Hype, den der Transfer ausgelöst hat - in Augsburgs sozialen Medien immerhin vom sogenannten Transferexperten Fabrizio Romano mit seinen Millionen Social-Media-Followern und seinem berühmten Spruch verkündet: "Here we go!" Pepi sei mit dem Hype "sehr locker umgegangen", beteuert Augsburgs Manager Stefan Reuter bei SPOX und GOAL: "Er wirkte dabei nicht wie ein 19-Jähriger. Wir hatten und haben nicht den Eindruck, dass ihn das belastet hat."

Augsburg bekam durch den Transfer eine internationale Aufmerksamkeit wie wohl nie zuvor. In den USA geht es bei der Berichterstattung seitdem aber eher um den Spieler als um den Klub. "Es gibt jetzt mehr Berichte über Pepi, aber nicht mehr über Augsburg", sagt GOAL-Reporter Ryan Tolmich aus den USA. Augsburgs englischsprachigem Twitter-Account folgen seit dem Transfer zwar einige tausend Menschen mehr, die Gesamtzahl von rund 34.000 ist aber immer noch verhältnismäßig bescheiden.

"Good luck to our boy today", hieß es dort am Sonntag. Beim anschließenden 5:1-Sieg der US-amerikanischen Nationalmannschaft gegen Panama und der damit einhergehenden praktisch sicheren WM-Qualifikation kam Pepi dann aber gar nicht zum Einsatz. Stattdessen stürmte der 21-jährige Jesus Ferreira, der bei Pepis Ex-Klub Dallas dessen Platz als Solospitze übernommen hat. Pepi wartet dagegen weiter auf sein erstes Pflichtspieltor seit Oktober.

Ricardo Pepis Leistungsdaten in den nationalen Ligen