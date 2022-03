Das nächste Topspiel am Samstag! Am 25. Spieltag der Bundesliga empfängt RB Leipzig das Team vom SC Freiburg. Alle Informationen rund um das Thema Übertragung im TV, Livestream und Liveticker, erhaltet Ihr in diesem Artikel.

Erst am Mittwoch waren beide Mannschaften im DFB-Pokal im Einsatz, und erfolgreich. Während RB Leipzig problemlos Zweitligist Hannover 96 aus dem Wettbewerb waren, hatten die Freiburger mit dem VfL Bochum durchaus das schwierigere Los gezogen. Die gesamte Verlängerung schöpfte die Mannschaft von Christian Streich aus, ehe Roland Sallai in der 120. Minute der erlösende 2:1-Siegtreffer gelang.

Doch auch in der Bundesliga eint die beiden Teams, die eine oder andere Statistik: So sind die Sachsen von Rang vier und die Breisgauer von Rang fünf mit derzeit 40 Punkten gleichauf. Auch die momentane Form lässt eine Parallele zu: Beide Klubs haben nur eines der vergangenen sieben Partien im deutschen Oberhaus verloren. Holen sich die Freiburger heute den Champions League-Platz zurück oder machen sich Tedesco und Co. einen großen Schritt in Richtung CL-Quali?

RB Leipzig vs. SC Freiburg, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Datum, Ort, Anpfiff, Infos

Wettbewerb: Bundesliga 2021/22

Bundesliga 2021/22 Spieltag: 25. Spieltag

25. Spieltag Datum: Samstag, 06. März 2022

Samstag, 06. März 2022 Anstoß: 15.30 Uhr

Spielort: Red Bull-Arena in Leipzig

RB Leipzig vs. SC Freiburg, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Die exklusiven Übertragungsrechte für die Partie liegen in Händen des Pay-TV-Unternehmens Sky. Für jeden, der sich dieses Spiel anschauen möchte, führt also kein Weg daran vorbei. Im folgenden haben wir für Euch alle notwendigen Informationen zur Übertragung zusammengefasst.

© Getty Hinspiel ohne Sieger: 1:1 trennten sich Freiburg und Leipzig am 8. Spieltag.

RB Leipzig vs. SC Freiburg, Übertragung: Bundesliga heute live im TV

Um das Spiel im linearen Fernsehen zu sehen, benötigt Ihr einen Sky Q-Receiver sowie das entsprechende Abonnement, welches Euch dazu berechtigt, auf die richtigen Inhalte zugreifen zu können. Mit dem Sport und Bundesliga-Paket für 27€ monatlich (Jahrestarif) bekommt Ihr beides. Neben allen Samstagsspielen der Bundesliga, seht Ihr damit auch alle Partien der 2. Bundesliga, der englischen Premier League sowie alle Sessions der kommenden Formel 1-Saison. Weitere Informationen dazu, gibt's hier.

Insofern Ihr bereits Sky-Kunde seid, müsst Ihr nichts weiter tun, als den Sender Sky Sport Bundesliga 3 (HD) aufzurufen. Ab 15.25 Uhr widmet sich Kommentator Roland Evers dem Spielgeschehen. Alternativ dazu, könnt Ihr das Match natürlich auch in der Konferenz verfolgen. Diese ist bereits ab 15.15 Uhr auf dem Kanal Sky Sport Bundesliga 1 (HD) zu sehen.

RB Leipzig vs. SC Freiburg, Übertragung: Bundesliga heute im Livestream

Mit den oben beschriebenen Inhalten endet das umfassende Angebot des Sport und Bundesliga-Pakets allerdings noch nicht. So ist im Preis noch eine weitere Funktion inbegriffen: Die App SkyGo. Alle erworbenen Inhalte könnt Ihr darüber auch im Livestream verfolgen. So seid Ihr örtlich gänzlich unabhängig.

Alternativ dazu hat Sky noch ein weiteres Angebot in petto: Die Plattform Sky Ticket. Hier könnt Ihr Euch das sogenannte Supersport-Ticket buchen, welches alle Sky zur Verfügung stehenden Sportinhalte umfasst. Der Kostenpunkt liegt bei 29,99€ pro Monat. Im Gegensatz zum eben beschriebenen Sportpaket ist es nicht zwingend notwendig, eine Jahresmitgliedschaft abzuschließen. Macht man es aber dennoch, so spart man fünf Euro pro Monat oder 60€ insgesamt.

RB Leipzig vs. SC Freiburg, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker bei SPOX

Alternativ zu den erwähnten Übertragungsoptionen, bieten wir von SPOX auch einen Liveticker zur Partie an. Wer also keine Möglichkeit hat, das Spiel live zu sehen, kann sich gerne dort auf dem Laufenden halten.

Hier geht's zum Liveticker der Partie RB Leipzig vs. SC Freiburg

RB Leipzig vs. SC Freiburg, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

RB Leipzig: Gulacsi - Klostermann, Orban, Simakan - Mukiele, T. Adams, A. Haidara, Angelino - Forsberg, Szoboszlai - Poulsen

Gulacsi - Klostermann, Orban, Simakan - Mukiele, T. Adams, A. Haidara, Angelino - Forsberg, Szoboszlai - Poulsen SC Freiburg: Flekken - Kübler, Lienhart, N. Schlotterbeck, Günter - M. Eggestein, Haberer - Schade, Jeong, Grifo- Höler

