Sieben Spieltage stehen in der Bundesliga-Saison 2021/22 noch auf dem Zettel. Welche Gegner den FC Bayern in dieser Spielzeit noch erwarten und wo Ihr die Begegnungen im TV und Livestream sehen könnt, erfahrt Ihr hier.

FC Bayern München: Restprogramm in der Bundesliga - Spiele, Gegner, Termine

Insgesamt siebenmal muss der FC Bayern in dieser Bundesliga-Saison noch ran, unter anderem steht auch noch das Duell mit dem zweitplatzierten BVB an. Hier findet Ihr eine Übersicht aller noch folgenden Bayern-Spiele und ihrer Übertragung im TV und Livestream:

Datum Uhrzeit Heim Gast Übertragung Samstag, 02.04. 15.30 SC Freiburg FC Bayern Sky Samstag, 09.04. 15.30 FC Bayern FC Augsburg Sky Sonntag, 17.04. 15.30 Arminia Bielefeld FC Bayern DAZN Samstag, 23.04. 18.30 FC Bayern Borussia Dortmund Sky Samstag, 30.04. 15.30 FSV Mainz 05 FC Bayern Sky Sonntag, 08.05. 17.30 Uhr FC Bayern VfB Stuttgart DAZN Samstag, 14.05. 15.30 Uhr VfL Wolfsburg FC Bayern Sky

© getty Der FC Bayern führt die Bundesliga-Tabelle aktuell vor Borussia Dortmund an.

Bundesliga: Die Übertragung der Bayern-Spiele im TV und Livestream

Wenn Ihr die Bundesliga-Spiele des FC Bayern live sehen möchtet, könnt Ihr das nicht im Free-TV tun - Sky und DAZN teilen sich nämlich in dieser Saison die Bundesliga-Rechte. Während Sky alle Samstagsspiele zeigt, ist DAZN für die Freitags- und Sonntagsspiele verantwortlich.

Bei DAZN stehen in dieser Saison noch die Partien gegen Bielefeld und Stuttgart auf dem Programm. Wenn Ihr ein Abo beim Streamingdienst besitzt, könnt Ihr die Bayern darüber hinaus auch in der Champions League verfolgen. Das alles und viele weitere Sport-Events gibt es für 29,99 Euro im Monats- oder 274,99 Euro im Jahresabo.

Sky wird demnach alle weiteren Begegnungen der Bayern zeigen, und zwar nicht nur im im Pay-TV, sondern auch online. Da könnt Ihr entweder mit einem Abo via Sky Go zusehen, oder aber das unverbindliche Sky Ticket wählen.

FC Bayern München, Restprogramm in der Bundesliga: FCB im Liveticker auf SPOX

Falls Ihr keine Möglichkeit habt, die Spiele des FCB live im TV und Livestream zu verfolgen, braucht Ihr Euch keine Sorgen zu machen: SPOX tickert alle Partien des Rekordmeisters live mit. Schaut einfach in unserem Liveticker-Kalender vorbei, dort findet Ihr an jedem Spieltag einen Ticker.

FC Bayern München in der Champions League: Spiele, Gegner, Termine

Abgesehen von der Bundesliga ist der FC Bayern nur noch in der Königsklasse mit von der Partie - aus dem DFB-Pokal sind die Münchner nämlich schon in der zweiten Runde gegen Borussia Mönchengladbach ausgeschieden. In der Champions League trifft der FCB im Achtelfinale gegen Turin-Bezwinger FC Villarreal.

Das sind die Termine des FC Bayern in der Champions League:

Datum, Uhrzeit Heim Gast Übertragung 6. April, 21 Uhr FC Villarreal FC Bayern DAZN 12. April, 21 Uhr FC Bayern FC Villarreal Amazon Prime Video

FC Bayern München, Bundesliga: Die Tabelle nach dem 27. Spieltag