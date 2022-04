FC Augsburg vs. VfL Wolfsburg, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der FC Augsburg kriegt es am 28. Spieltag der Bundesliga mit dem VfL Wolfsburg zu tun. SPOX zeigt Euch, wie Ihr die Partie live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Jetzt DAZN abonnieren und damit FC Augsburg vs. VfL Wolfsburg im Livestream verfolgen!

FC Augsburg vs. VfL Wolfsburg, Bundesliga: Anpfiff, Ort, Spielstätte

Zu Beginn des heutigen Bundesliga-Sonntags (3. April) treffen um 15.30 Uhr der FC Augsburg und der VfL Wolfsburg aufeinander. Gespielt wird in der WWK-Arena in Augsburg.

Beide Mannschaften brauchen heute unbedingt Punkte, die Augsburger haben einen Dreier jedoch mehr nötig. Mit 26 Punkten nach 27 Spieltagen ist der FCA mitten im Abstiegskampf. Die Wölfe sind mit 31 Punkten ebenfalls im unteren Tabellendrittel vorfindbar.

Später, um 17.30 Uhr, treten Borussia Mönchengladbach und der FSV Mainz 05 gegeneinander an.

FC Augsburg vs. VfL Wolfsburg, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Wer Augsburg gegen Wolfsburg heute live und in voller Länge schauen möchte, kommt nicht um DAZN herum. Der Streamingdienst besitzt die Übertragungsrechte für die Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga und bietet daher beide heutigen Spiele - FC Augsburg vs. VfL Wolfsburg und Borussia Mönchengladbach vs. FSV Mainz 05 - an.

© getty Der VfL Wolfsburg gewann das Duell in der Hinrunde mit 1:0.

Um 14.30 Uhr startet die detaillierte Vorberichterstattung zum Spiel Augsburg vs. Wolfsburg. Folgendes Personal wird dafür eingesetzt:

Moderator: Tobi Wahnschaffe

Tobi Wahnschaffe Kommentator: Max Siebald

Max Siebald Experte: Sebastian Kneißl

Sebastian Kneißl Reporterin vor Ort: Ann-Sophie Kimmel

Die Spiele der Bundesliga sind bei weitem nicht das gesamte Fußball-Angebot von DAZN. Darüber hinaus zeigt das "Netflix des Sports" auch die Serie A, Ligue 1, Primera Division, Champions League und eine Menge Länderspiele.

Aber auch andere Sportarten wie American Football, Basketball, Tennis, Kampfsport, Motorsport und noch viele mehr stehen auf der Plattform abrufbereit.

Die Kosten für das DAZN-Abo betragen 29,99 Euro pro Monat. Das Jahresabo ist für 274,99 Euro zu haben.

FC Augsburg vs. VfL Wolfsburg, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

FC Augsburg vs. VfL Wolfsburg, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker

Alle, die kein DAZN-Abo haben, müssen trotzdem nicht auf das Spiel verzichten. Bei SPOX könnt Ihr das Spiel nämlich im detaillierten Liveticker verfolgen. Damit wisst Ihr stets darüber Bescheid, was auf dem Rasen geschieht.

Hier geht es zum Liveticker der Partie FC Augsburg vs. VfL Wolfsburg.

FC Augsburg vs. VfL Wolfsburg, Übertragung: Bundesliga - Voraussichtliche Aufstellungen

Augsburg: Gikiewicz - Gouweleeuw, Oxford, Winther - Caligiuri, Dorsch, Iago - Maier - Niederlechner, Zeqiri - Pepi

Gikiewicz - Gouweleeuw, Oxford, Winther - Caligiuri, Dorsch, Iago - Maier - Niederlechner, Zeqiri - Pepi Wolfsburg: Pervan - Lacroix, Bornauw, Brooks - Mbabu, X. Schlager, Arnold, R. Steffen - Wind, Kruse - L. Nmecha

FC Augsburg vs. VfL Wolfsburg, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: FC Augsburg - VfL Wolfsburg

FC Augsburg - VfL Wolfsburg Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 28

28 Datum: 3. April 2022

3. April 2022 Anstoß: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Ort: WWK-Arena, Augsburg

WWK-Arena, Augsburg Livestream: DAZN

Liveticker: SPOX

Bundesliga: Die Tabelle am 28. Spieltag