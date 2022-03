Eintracht Frankfurt vs. VfL Bochum, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Eintracht Frankfurt empfängt heute den VfL Bochum in der Bundesliga. In diesem Artikel erklären wir Euch, wie Ihr das Spiel des 26. Spieltags live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt.

Jetzt DAZN abonnieren und damit Eintracht Frankfurt gegen den VfL Bochum im Livestream verfolgen!

Eintracht Frankfurt vs. VfL Bochum, Übertragung: Bundesliga - Anpfiff, Ort, Stadion

Nach dem wichtigen 2:1-Sieg im Achtelfinal-Hinspiel der Europa League gegen Real Betis Sevilla geht die Saison der Eintracht am heutigen Sonntag (13. März) weiter mit dem 26. Spieltag der Bundesliga. Um 17.30 Uhr treffen die Hessen auf den Aufsteiger VfL Bochum, der in der Tabelle nur zwei Punkte hinter Frankfurt liegt. Als Spielstätte für die Partie dient der Deutsche Bank Park in Frankfurt.

Eintracht Frankfurt vs. VfL Bochum, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Da Eintracht Frankfurt gegen Bochum ein Sonntagsspiel ist, brauchen all jene, die das Duell sehen möchten, Zugang zum Livestream-Angebot von DAZN. Für die Spielzeit 2021/22 liegen die Übertragungsrechte aller Freitags- und Sonntagsspiele der Fußball-Bundesliga beim "Netflix des Sports".

DAZN geht um 17 Uhr, also eine halbe Stunde vor Anpfiff, auf Sendung. Dann gehen die Vorberichte zum Spiel los. Während der ganzen Übertragung wird folgendes Team eingesetzt:

Moderatorin: Christina Rann

Christina Rann Kommentator: Marcel Seufert

Marcel Seufert Experte: Ralph Gunesch

Ralph Gunesch Reporterin vor Ort: Ann-Sophie Kimmel

Da um 17.30 Uhr auch Borussia Dortmund und Arminia Bielefeld gegeneinander antreten, bietet DAZN heute ein Konferenz an, die sowohl Frankfurt - Bochum als auch BVB - Bielefeld beinhaltet.

© getty Eintracht Frankfurt hat mit dem 2:1-Sieg gegen Real Betis Sevilla einen wichtigen Schritt in Richtung Europa-League-Viertelfinale gemacht.

Neben dem Fußball-Angebot, das unter anderem aus der Champions League und anderen europäischen Topligen wie der spanischen Primera Division oder Serie A besteht, haben DAZN-Abonnenten Zugriff auf zahlreiche andere Sportarten: US-Sport (NFL und NBA), Darts, Motorsport, Tennis, Handball, MMA, Boxen, Rugby, Wrestling und noch viel mehr.

Die Kosten für das Abo belaufen sich auf 29,99 Euro pro Monat. Das Jahresabo kostet 274,99 Euro.

Eintracht Frankfurt vs. VfL Bochum, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker

SPOX darf bei dem Bundesligaspiel jedoch auch nicht fehlen. Auf der Website wird zu Eintracht Frankfurt vs. VfL Bochum ein ausführlicher Liveticker angeboten. Mit diesem wisst Ihr stets darüber Bescheid, was auf dem Rasen geschieht.

Hier geht es zum Liveticker der Partie zwischen Eintracht Frankfurt und dem VfL Bochum.

Eintracht Frankfurt vs. VfL Bochum, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream - Voraussichtliche Aufstellungen

Eintracht Frankfurt: Trapp - Tuta, Hinteregger, Ndicka - Sow, Jakic - Knauff, Kostic - Lindström, Kamada - Borré

Trapp - Tuta, Hinteregger, Ndicka - Sow, Jakic - Knauff, Kostic - Lindström, Kamada - Borré VfL Bochum: Riemann - Stafylidis, Bella Kotchap, Masovic, Danilo Soares - Losilla - Osterhage, Rexhbecaj - Antwi-Adjei, Holtmann - Polter

Eintracht Frankfurt vs. VfL Bochum, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: Eintracht Frankfurt - VfL Bochum

Eintracht Frankfurt - VfL Bochum Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 26

26 Datum: 13. März 2022

13. März 2022 Anstoß: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Ort: Deutsche Bank Park (Frankfurt)

Deutsche Bank Park (Frankfurt) Livestream: DAZN

Liveticker: SPOX

Bundesliga: Die aktuelle Tabelle