BVB vs. Arminia Bielefeld, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Borussia Dortmund und Arminia Bielefeld stehen sich im Rahmen des 26. Spieltags in der Bundesliga gegenüber. SPOX erklärt Euch, wie Ihr das Duell heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Novum in der Bundesliga: Am heutigen Sonntag, den 13. März, finden vier Spiele anstelle der üblichen drei statt. Grund für den dichteren Zeitplan ist die Europa League, an der zum Zeitpunkt der Bundesliga-Terminierung noch vier deutsche Mannschaften teilnahmen (der BVB ist danach in den Playoffs gegen die Glasgow Rangers ausgeschieden). Ein Freitagsspiel gab es demnach am 26. Spieltag nicht.

BVB vs. Arminia Bielefeld, Übertragung: Bundesliga - Anpfiff, Ort, Stadion

Borussia Dortmund und Arminia Bielefeld treffen heute um 17.30 Uhr im Signal-Iduna-Park in Dortmund aufeinander.

Während der BVB als Tabellenzweiter um den Meistertitel mitspielt, kämpfen die Bielefelder darum, nicht abzusteigen. In der Hinrunde setzten sich die Schwarz-Gelben mit 3:1 durch.

© getty Arminia Bielefeld und Borussia Dortmund stehen sich am 26. Spieltag der Bundesliga gegenüber.

BVB vs. Arminia Bielefeld, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Wer das Duell zwischen dem BVB und Arminia Bielefeld heute live und in voller Länge sehen möchte, kommt nicht um DAZN herum. Beim Streamingdienst werden im Laufe der Saison nämlich alle Sonntagsspiele der Bundesliga übertragen. Das gilt auch für BVB vs. Bielefeld. Die Vorberichterstattung geht um 16.30 Uhr los. Tobi Wahnschaffe wird dabei als Moderator eingesetzt, Michael Born als Kommentator, Jonas Hummels als Experte und Max Siebald als Reporter vor Ort.

Weil heute zwei Spiele um 17.30 Uhr stattfinden, bietet DAZN zudem eine Konferenz, die beide Spiele abbildet, an. Damit seid Ihr stets auf dem Laufenden, was auch das Parallelspiel Eintracht Frankfurt vs. VfL Bochum betrifft.

Spiele der Champions League, der europäischen Topligen und nationale Pokale können DAZN-Kunden ebenfalls im Livestream sehen.

Das DAZN-Abo ist für einen Preis in Höhe von 29,99 Euro pro Monat zu haben. Das Jahresabo kostet 274,99 Euro.

BVB vs. Arminia Bielefeld, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

BVB vs. Arminia Bielefeld, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker

Als Alternative zur Übertragung auf DAZN bietet SPOX zum Einzelspiel einen Liveticker an, mit dem Ihr im Minutentakt das Spielgeschehen erklärt bekommt.

Hier geht es zum Liveticker der Partie zwischen Borussia Dortmund und Arminia Bielefeld.

BVB vs. Arminia Bielefeld, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: Borussia Dortmund - Arminia Bielefeld

Borussia Dortmund - Arminia Bielefeld Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 26

26 Datum: 13. März 2022

13. März 2022 Anstoß: 17.30 Uhr

17.30 Uhr Ort: Signal-Iduna-Park, Dortmund

Signal-Iduna-Park, Dortmund Livestream: DAZN

Liveticker: SPOX

Bundesliga: Die aktuelle Tabelle