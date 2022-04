BVB - Ex-Talent Tobias Raschl von Greuther Fürth im Interview: "Der BVB wollte, dass ich ekliger werde"

Nach sechseinhalb Jahren bei Borussia Dortmund wechselte Tobias Raschl im vergangenen Januar zu Greuther Fürth. Dort hat der 22-Jährige seine Spielminuten in der Bundesliga bislang vervierfacht - bei den Profis des BVB hatte es für Raschl nur zu einem Kurzeinsatz gereicht.

Im Interview mit SPOX und GOAL spricht Raschl über sein erstes Training bei den Dortmunder Profis, das angebliche Interesse von Bayern München und das schwierige Pendeln zwischen den Teams beim BVB.

Raschl erzählt zudem von seiner Beziehung zu Lucien Favre, dem Ärger über verpasste Einsätze und die Gründe für den Wechsel nach Fürth.

Herr Raschl, Sie sind im Januar am letzten Tag der Wintertransferperiode nach sechseinhalb Jahren bei Borussia Dortmund zu Greuther Fürth gewechselt. Als gebürtiger Düsseldorfer sind Sie nun erstmals in Ihrem Leben in einem anderen Bundesgebiet. Wie läuft's in Franken bislang?

Tobias Raschl: Dass ich jetzt relativ weit weg von meiner Familie bin, ist schon eine Umstellung. Ich stehe mit ihr aber in einem permanenten Austausch. Meine Mutter ruft täglich an und will wissen, was Sache ist. (lacht) Im ersten Monat war ich noch im Hotel, mittlerweile habe ich eine eigene Wohnung. Das hilft sehr bei der Eingewöhnung. Ansonsten wurde ich toll aufgenommen, alle waren total locker. Ich verstehe auch langsam den fränkischen Akzent und gewöhne mich an so Sachen wie das Servus zur Begrüßung.

Sie kommen aus einer Handwerker-Familie, die in Düsseldorf das älteste Rahmenrichtwerk Deutschlands betreibt. Dort werden Fahrgestelle spezieller Lkw gerichtet, auch Ihr älterer Bruder Henrik arbeitet mit. Wie viel Handwerker steckt denn in Ihnen?

Raschl: Etwas geradebiegen kann ich nicht, das überlasse ich lieber meinem Vater. Der hat uns auch früh einige Kniffe beigebracht. Ich habe daher keine zwei linken Hände. Das wäre auch verwunderlich, schließlich wohnen wir direkt neben der Firma. Dort bin ich aufgewachsen und war oft auf dem Hof. Ab morgens halb 8 war da Betrieb und viele laute Geräusche, man hat gefühlt jeden Hammerschlag mitbekommen.

"Um im Fußball Geld zu verdienen, steht die Chance bei eins zu einer Million", hatte Ihr Vater vor einigen Jahren beklagt. Als Sie nach der U13 bei Borussia Mönchengladbach aussortiert wurden und zu Fortuna Düsseldorf gingen, konnte man noch nicht absehen, dass Sie diese Chance eines Tages ergreifen würden. Wie sehr war das damals innerhalb Ihrer Familie ein Konfliktpunkt?

Raschl: Schon sehr. Meine Eltern haben früh auf mich eingeredet und wir hatten viele Diskussionen zum Thema Schule und später Abitur. Mich hat das beschäftigt, weil ich mich lieber voll auf den Fußball konzentrieren wollte. Doch selbst als ich schon in Dortmund war und mein erstes eigenes Geld verdient habe, war mein Vater noch nicht komplett überzeugt, dass ich diesen Sprung schaffen könnte. Er wollte, dass ich die bestmögliche schulische Ausbildung bekomme und idealerweise irgendwann in der Firma einsteige. Ich habe das Abitur dann vor allem meinen Eltern zu Liebe durchgezogen. Ich war wegen dem Fußball nicht regelmäßig in der Schule und kam daher mit dem Stoff nicht zu 100 Prozent hinterher. Mein Notendurchschnitt ist entsprechend nicht der allerbeste. Meine Eltern waren aber richtig froh und mein Vater sagte dann auch, dass ich nun alles auf die Karte Fußball setzen könne.

15 Millionen und mehr: Diese BVB-Spieler verlängerten ihren Vertrag nicht © SPOX 1/47 22 Spieler, die 15 Millionen Euro oder mehr kosteten, verpflichtete Borussia Dortmund seit der Saison 2013/14. Allerdings verlängerte nur einer davon seinen Vertrag beim BVB, viele andere verließen den Verein vorzeitig wieder. Eine Übersicht. © getty 2/47 Eine Ausnahme ist Marco Reus. Er kam bereits 2012/13 für 17,1 Millionen Euro aus Gladbach zum BVB. Damals unterschrieb er einen Fünfjahresvertrag bis 2017, den er dann im Februar 2015 bis 2019 und im März bis 2023 verlängerte. © getty 3/47 Seit Reus hat nur noch Mats Hummels seinen Vertrag verlängert, nachdem er vom FC Bayern zur Borussia zurückkehrte. Zur Saison 2019/20 kam der Innenverteidiger für die Rekordablösesumme von 30,5 Millionen Euro nach Dortmund - mit Vertrag bis 2022. © getty 4/47 Dieser sollte sich dank einer Klausel bei einer bestimmten Anzahl von Saisonspielen automatisch verlängern. BVB-Boss Hans-Joachim Watzke gab dann aber an, dass die Klausel gestrichen worden sei. So läuft Hummels' aktueller Kontrakt nun bis 2023. © getty 5/47 Alle anderen Spieler, die Dortmund für viel Geld verpflichtete, gingen noch vor Vertragsende. Zehn davon stehen aktuell im Kader - beispielsweise Manuel Akanji, bei dem der BVB derzeit um eine Verlängerung kämpft. Hier nun alle Spieler im Überblick. © getty 6/47 HENRIKH MKHITARYAN: Kam in der Saison 2013/14 für 27,5 Millionen Euro von Schachtjor Donezk und unterschrieb einen Vertrag bis 2017 - die bis dato teuerste Verpflichtung in der Vereinsgeschichte schlug zunächst ein. © getty 7/47 In der Saison 2015/16 legte er eine Wahnsinnsquote von 23 Toren und 32 Assists hin. Doch in den entscheidenden Spielen tauchte er häufig ab. Gemeinsam mit Berater Raiola trieb er einen Wechsel voran und ging für 42,5 Mio. Euro zu United. © imago images 8/47 CIRO IMMOBILE: Kam in der Saison 2014/15 für 18,5 Millionen Euro vom FC Turin und unterschrieb einen Vertrag bis 2019. Immer wieder deutete er an, dass er sich in der Mannschaft nicht integriert fühlt. Der Unmut schlug auf den Platz über, die ... © getty 9/47 ... Torausbeute war mager. Bilanz: 10 Tore in 34 Spielen. Doch auch nachdem Immobile nach nur einer Spielzeit zum FC Sevilla verliehen wurde, fand er nicht wieder in die Spur. Es folgte der Abschied vom BVB und die Rückkehr in die Heimat 2016. © getty 10/47 OUSMANE DEMBELE: Kam in der Saison 2016/17 für 15 Millionen Euro von Stade Rennes und unterschrieb einen Vertrag bis 2021. In Dortmund erlebte er seinen endgültigen Durchbruch und war anschließend von halb Europa umgarnt. © getty 11/47 Nach nur einem Jahr beendete der FC Barcelona die Hängepartie um den Franzosen, der zwischenzeitlich sogar streikte mit einem Angebot über 105 Millionen Euro und fand in Dembele einen Nachfolger für Neymar. © imago images 12/47 ANDRE SCHÜRRLE: Kam in der Saison 2016/17 für 30 Millionen Euro vom VfL Wolfsburg und unterschrieb einen Vertrag bis 2021. Bei Mainz und Leverkusen durchgestartet, bei Chelsea und Wolfsburg gewachsen, kam er für viel Geld nach Dortmund. © imago images 13/47 Über zwei Jahre hinweg enttäuschte er aber vollkommen. Im Sommer 2018 verlieh ihn der BVB an den FC Fulham, mit dem Schürrle aus der Premier League abstieg. Anschließend wurde er zu Spartak Moskau verliehen und beendete 2020 seine Karriere. © getty 14/47 MARIO GÖTZE: Kam in der Saison 2016/17 für 22 Millionen Euro vom FC Bayern München und unterschrieb einen Vertrag bis 2020. Nach der Rückkehr vom Rekordmeister wurde Götze nur selten wichtig für den BVB. Sein großes Potenzial ließ er ... © imago images 15/47 ... nur noch sporadisch aufblitzen, unter Trainer Favre hatte er einen schweren Stand. Die Trennung hatte sich über Monate angebahnt. Die Gespräche über die Verlängerung des im Sommer auslaufenden Vertrags führten zu keinem Ergebnis. Götze ging 2020. © getty 16/47 ANDREJ YARMOLENKO: Kam in der Saison 2017/18 für 25 Millionen Euro von Dynamo Kiew und unterschrieb einen Vertrag bis 2021. Nach vielversprechendem Start in Dortmund hatte der 29-Jährige zunehmend eine Reservistenrolle in der BVB-Offensive inne, ... © getty 17/47 ... eine Fußverletzung zwang ihn in der Rückrunde zudem zu einer zweimonatigen Auszeit. Für Dortmund traf er in 26 Spielen nur sechsmal. Nach nur einer Saison ging er nach England und spielt dort bis heute bei West Ham United. © getty 18/47 MANUEL AKANJI: Kam in der Saison 2017/18 für 21,5 Millionen Euro vom FC Basel und unterschrieb einen Vertrag bis 2022. Der Innenverteidiger ist über die Jahre zu einem Spieler auf internationalem Niveau gewachsen. © getty 19/47 Nicht ohne Grund zieht der Schweizer großes Interesse von internationalen Topklubs auf sich. Darunter Manchester United und Bayern München. Die Verhandlungen über einen neuen Vertrag haben für den BVB höchste Priorität, seien derzeit aber schwierig. © getty 20/47 MAXIMILIAN PHILIPP: Kam in der Saison 2017/18 für 20 Millionen Euro vom SC Freiburg und unterschrieb einen Vertrag bis 2022. "In meinen Augen war es der richtige Schritt. Ich habe gesehen, wie es bei einem Topklub abläuft, wie hoch die Qualität ist", ... © imago images 21/47 ... sagte Philipp später. Doch er brachte selten die geforderte Leistung und geriet aufs Abstellgleis. Philipp ging bereits 2019 nach Russland und kehrte später per Leihe in die Bundesliga zurück. Mittlerweile läuft er für den VfL Wolfsburg auf. © getty 22/47 ABDOU DIALLO: Kam in der Saison 2018/19 für 28 Millionen Euro vom 1. FSV Mainz 05 und unterschrieb einen Vertrag bis 2023. Der junge Verteidiger spielte solide, konnte sich im Abwehrzentrum gegen Hummels, Akanji & Co. aber nicht durchsetzen. © imago images 23/47 Diallo kehrte daher 2019 in die französische Heimat nach Paris zurück. Für Dortmund wirtschaftlich ein gutes Geschäft und für Diallo die erhoffte neue Herausforderung. © getty 24/47 THOMAS DELANEY: Kam in der Saison 2018/19 für 20 Millionen Euro vom SV Werder Bremen und unterschrieb einen Vertrag bis 2022. Ein Jahr vor Vertragsende sehnte sich der Däne nach einer Luftveränderung und trat mit Sportdirektor Zorc in Gespräche. © getty 25/47 Großes Interesse gab es aus der Premier League, auch verschiedene italienische Klubs zeigten ihren Kaufwillen. Delaney entschied sich aber für Spanien und ging im vergangenen Sommer nach Sevilla. Für ihn der "richtige Schritt", wie er später erklärte. © imago images 26/47 AXEL WITSEL: Kam in der Saison 2018/19 für 20 Millionen Euro von Tianjin Quanjian und unterschrieb einen Vertrag bis 2022. Der Mittelfeldmotor hat mit dem BVB einige Hochs und Tiefs erlebt, doch wie bei Delaney deutet nun alles ... © getty 27/47 ... auf eine Luftveränderung hin. Im Februar sprach er von einer "besonderen Situation". Witsel konzentriere sich auf die Spiele, "die vor uns liegen. Es ist wichtig für mich, die Saison gut zu beenden." Was dann komme, ließ er offen. © imago images 28/47 LEONARDO BALERDI: Kam in der Saison 2018/19 für 15,5 Millionen Euro von den Boca Juniors und unterschrieb einen Vertrag bis 2024. Als eines der größten Defensivtalente Südamerikas kam Balerdi nach Dortmund, den Durchbruch schaffte er nicht. © getty 29/47 Vor Saisonbeginn folgte die Leihe zu Olympique Marseille. Auch dort kämpfte der erst 21-Jährige mit Anlaufschwierigkeiten, dann festigte er sich. Marseille entschied sich im Sommer 2021, die Kaufoption über 14 Millionen Euro zu ziehen. © getty 30/47 NICO SCHULZ: Kam in der Saison 2019/20 für 25,5 Millionen Euro von der TSG 1899 Hoffenheim und unterschrieb einen Vertrag bis 2024. Dortmund investierte viel Geld in den damals so formstarken Nationalspieler. © imago images 31/47 Nach einem eher missratenen Start kam er in Dortmund nie wirklich an, bekommt derzeit aber durchaus das Vertrauen von Trainer Rose. Hin und wieder stand ein Abschied im Raum, Schulz selbst wollte aber jeweils bleiben. © imago images 32/47 THORGAN HAZARD: Kam in der Saison 2019/20 für 25,5 Millionen Euro von Borussia Mönchengladbach und unterschrieb einen Vertrag bis 2024. In der ersten Saison gehörte er direkt zum Stammpersonal, in der Saison darauf war er hingegen von Verletzungen ... © imago images 33/47 ... geplagt. Auch in der aktuellen Saison hatte er so seine Probleme, reinzukommen, zuletzt spielt er aber eine immer wichtigere Rolle für den BVB. Seine Bilanz von 38 Torbeteiligungen in 97 Spielen lässt aber Raum für Verbesserung. © getty 34/47 JULIAN BRANDT: Kam in der Saison 2019/20 für 25 Millionen Euro von Bayer Leverkusen und unterschrieb einen Vertrag bis 2024. Seitdem kann man seine Entwicklung in Dortmund ganz gut als "Licht und Schatten" beschreiben. © getty 35/47 Brandt glänzt mit hoher Einsatzbereitschaft, sorgt hin und wieder jedoch für Totalausfälle. Von den BVB-Verantwortlichen wird er teilweise angezählt, teilweise gelobt. Seine Wichtigkeit für das Dortmunder Spiel ist dennoch nicht zu unterschätzen. © getty 36/47 PACO ALCACER: Kam in der Saison 2019/20 für 21 Millionen Euro vom FC Barcelona und unterschrieb einen Vertrag bis 2023. Als erster BVB-Profi in der 110-jährigen Klubgeschichte erzielte er in seinen ersten sechs Pflichtspielen mindestens ein Tor. © getty 37/47 Aufgrund von Verletzungen, Formtief und Systemumstellung wurde er weniger effizient. Ging 2020 nach 26 Toren in 47 BVB-Spielen zu Villarreal. Wurde dort mit 23 Mio. Ablöse teuerster Einkauf ever und gewann die Europa League. © getty 38/47 ERLING HAALAND: Kam in der Saison 2019/20 für 20 Millionen Euro von Red Bull Salzburg und unterschrieb einen Vertrag bis 2024. Schon nach nur einer Saison wurde klar, dass sich der BVB einen künftigen Weltstar geschnappt hat. © getty 39/47 Haaland wird in Anbetracht der vielen Interessenten und hoch gehandelten Ablösesummen seinen Vertrag in Dortmund wohl kaum erfüllen. Dortmund bat ihn bereits um einen Blick in die Zukunft, er selbst lässt sich derzeit noch alle Optionen offen. © imago images 40/47 EMRE CAN: Kam in der Saison 2020/21 für 25 Millionen Euro von Juventus Turin und unterschrieb einen Vertrag bis 2024. Der einstige Liverpool-Star gilt in Dortmund als emotionaler Anführer und spielt eine wichtige Rolle in der Verteidigung. © getty 41/47 Can soll einer der Topverdiener im Team sein und ist daher bereits Teil verschiedener Gerüchte über einen Verkauf. © getty 42/47 JUDE BELLINGHAM: Kam in der Saison 2020/21 für 25 Millionen Euro von Birmingham City und unterschrieb einen Vertrag bis 2025. Spätestens in seiner zweiten Saison startete Bellingham richtig durch und glänzte bereits in der Königsklasse. © getty 43/47 Schon in jungen Jahren strahlt er eine große Reife aus und glänzt mit Übersicht, Technik und Einsatzbereitschaft. © getty 44/47 DONYELL MALEN: Kam in der Saison 2021/22 für 30 Millionen Euro von der PSV Eindhoven und unterschrieb einen Vertrag bis 2026. Nach schwierigem Start scheint er langsam reinzufinden. © imago images 45/47 So wie es beim Niederländer seit Sommer auf und ab geht, so sucht die Borussia ihre Konstanz und den Punkt, an dem erstmals echter Fortschritt erkennbar ist. Malen ist aber immerhin nicht mehr allzu weit davon entfernt. © imago images 46/47 GREGOR KOBEL: Kam in der Saison 2021/22 für 15 Millionen Euro vom VfB Stuttgart und unterschrieb einen Vertrag bis 2026. Nach den langen Diskussionen und Spekulationen um die Torhüter-Position der Dortmunder, scheint der BVB nun seinen ... © imago images 47/47 ... Wunsch-Torhüter für die Zukunft gefunden zu haben. Kobel rettete Dortmund bereits einige Male in dieser Saison und hat seinen Stammplatz im Team derzeit sicher.

Nach zwei Spielzeiten bei der Fortuna bekundete der BVB Interesse und Sie gingen dort in die U16. In Dortmund wurden Sie direkt Kapitän, so wie später in der U17 und U19. "Der Fußball hat mir einen Rahmenbieger genommen", hat Ihr Vater dann gesagt. Ab wann war klar, dass es doch für mehr reichen würde?

Raschl: Ab der U17 und vor allem bei der U19 hatte ich immer stärker die Vision und den unbedingten Willen, so hoch wie möglich zu spielen. Der Profibereich war damals aber trotzdem noch sehr weit weg. Heute weiß ich auch, dass es nichts heißt, wenn du in der Jugend bei den besten Mannschaften spielst und dich mit den Besten misst. Der Übergang nach oben ist dazu ein riesiger Unterschied.

Ein halbes Jahr bevor Sie 2019 mit der Dortmunder U19 Deutscher Meister geworden sind, durften Sie mit den Profis ins Wintertrainingslager nach Marbella. Erinnern Sie sich noch, wie Ihnen das mitgeteilt wurde?

Raschl: Ganz genau nicht mehr. Es gab einen Austausch mit Talente-Trainer Otto Addo, meinem U19-Coach Benjamin Hoffmann und Lucien Favre. Ich hatte zwar sechs Wochen zuvor in Lotte erstmals bei den Profis in einem Freundschaftsspiel mitgekickt und mich dabei leider direkt verletzt, dass ich aber mit ins Trainingslager darf, kam für mich durchaus überraschend.

Wie war es vor dem ersten Training um Ihre Nervosität bestellt?

Raschl: Die Anspannung war riesig und so groß wie noch nie. Es war eine extreme Vorfreude in mir, aber auch ein ordentliches Kribbeln. Ich habe mir sehr viele Gedanken gemacht, wie das alles ablaufen wird. Das war mir ja überhaupt nicht richtig bewusst. Ich kam vom Jugendtraining mit meinen üblichen Jungs und stand auf einmal zusammen mit erfahrenen Profis und echten Stars auf dem Platz.

Wie haben Sie sich dann angestellt?

Raschl: Vom Spielerischen her konnte ich gut mithalten, aber ich habe danach gut gepumpt. Es herrschte ein ganz anderes Tempo, als ich es kannte. Der Körperlichkeit eines 30-Jährigen etwas entgegenzusetzen, war schon eine Hausnummer. Lukasz Piszczek war wirklich eine Maschine. Wie der mit dir in den Zweikampf gegangen ist, so etwas hatte ich noch nie erlebt.

Wer war bei den Profis Ihre erste Bezugsperson?

Raschl: Marcel Schmelzer. Das blieb er auch über meine gesamte Zeit beim BVB. Er hat mir neben dem Platz viel geholfen und erklärt, wie der Hase läuft. Je länger ich dabei war, desto mehr hat sich auch Marco Reus um mich gekümmert, gerade was Taktik angeht. Zudem noch Emre Can und Mo Dahoud, weil die wie ich im Zentrum spielten und mir positionsspezifisch helfen konnten.

© imago images Tobias Raschl bei den BVB-Profis im Trainingslager in Marbella 2019.

Im März 2019 unterschrieben Sie schließlich Ihren ersten Profivertrag über drei Jahre. Welche Perspektive hat man Ihnen damals aufgezeigt?

Raschl: Ich wurde kompletter Teil des Profikaders. Dazu bestand die Option, dass ich Spielpraxis in der U23 sammle, wenn ich es bei den Profis nicht in den Spieltagskader schaffe. Es hieß, man gebe mir Zeit. Nach einer Saison zum Eingewöhnen sollte aber der nächste Schritt erfolgen, damit ich nach den drei Jahren bereit für mehr bin.

Es gab vor Ihrer Unterschrift auch Gerüchte über ein Interesse von Bayern München. War da etwas dran?

Raschl: Nein. Ich bekam das mit, weil mir meine Kumpels die Berichte zugeschickt haben. Das war wohl aber mehr so ein Internet-Ding als eine echte Tatsache. Ich war jedenfalls nie in München und habe mir den Campus angeschaut. Mein Berater hatte damals mit Dortmund und auch anderen Vereinen gesprochen, aber es war mein Wille, beim BVB zu bleiben.

Tobias Raschl: Die Leistungsdaten beim BVB und in Fürth