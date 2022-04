Borussia Mönchengladbach vs. Mainz 05, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Zum Abschluss des 28. Spieltags wird den Bundesliga-Fans heute das Spiel zwischen Borussia Mönchengladbach und Mainz 05 geboten. Wie Ihr das Duell live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Sieben von neun Spielen des 28. Spieltags sind bereits zu Ende, fehlen also nur noch zwei. Diese finden am heutigen Sonntag, den 3. April, statt. Eines dieser zwei Partien ist die zwischen Borussia Mönchengladbach und Mainz 05, das um 17.30 Uhr im Borussia-Park in Mönchengladbach ausgetragen wird.

Beide Mannschaften konnten ihr Duell am vergangenen Spieltag gewinnen. Während Mainz Arminia Bielefeld mit 4:0 bezwang, holten sich die Fohlen ihre letzten drei Punkte mit dem 2:0-Triumph über den VfL Bochum. 1:1 ging das erste Duell der Saison zwischen Gladbach und Mainz aus.

Durch zwei Siege an den letzten beiden Bundesliga-Spieltagen hat sich Borussia Mönchengladbach aus der Abstiegszone befreien können und befindet sich nun im gesicherten Mittelfeld der Tabelle. Das gilt auch für Mainz 05, das aktuell 37 Punkte auf dem Konto hat. Mit einem Sieg heute könnten sich die Mainzer zudem wieder ein wenig an die Europapokalplätze schieben. Der Abstand auf die Teams im oberen Tabellendrittel ist jedoch schon recht groß.

Borussia Mönchengladbach vs. Mainz 05, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream - Die Infos im Überblick

Borussia Mönchengladbach vs. Mainz 05, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

DAZN zeigt die Partie zwischen Borussia Mönchengladbach und Mainz 05 am heutigen Tag exklusiv im TV und Livestream. Um 17.00 Uhr beginnt der Streamingdienst mit der Übertragung der Vorberichte. Ab 17.30 Uhr seht Ihr dann das Spiel auf DAZN live und in voller Länge.

Als Kommentatoren sind heute Uli Hebel und Benny Lauth für DAZN im Einsatz. Zudem begleitet Freddy Harder die Partie als Reporter vor Ort. Durch die Sendung führt am heutigen Abend Jan Lüdeke als Moderator.

© getty Alassane Plea ist der beste Scorer bei Borussia Mönchengladbach.

Die Partie zwischen Borussia Mönchengladbach und Mainz 05 könnt Ihr auch im Livestream über die DAZN-App oder Euren Laptop im Browser live und vollumfänglich verfolgen. Ein Abonnement kostet bei DAZN 29,99 Euro im Jahr oder 274,99 Euro im Monat. Neben den Freitags- und Sonntagsspielen der Bundesliga zeigt DAZN auch die Champions League, die Ligue 1, die Serie A, die Primera Division, die NBA, die NFL, Tennis, MMA, Boxen und noch viele weitere Highlights aus der Sportwelt.

Borussia Mönchengladbach vs. Mainz 05, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

Borussia Mönchengladbach vs. Mainz 05, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream - Voraussichtliche Aufstellungen

Borussia Mönchengladbach: Sommer - Ginter, Elvedi, Bensebaini - Lainer, Koné, Neuhaus, Netz - Plea, Thuram - Embolo

Sommer - Ginter, Elvedi, Bensebaini - Lainer, Koné, Neuhaus, Netz - Plea, Thuram - Embolo Mainz 05: Zentner - Bell, Hack, Niakhaté - Widmer, Barreiro, Stach, Aaron - Burkardt, J.-S. Lee - Onisiwo

Borussia Mönchengladbach vs. Mainz 05, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker

SPOX verfolgt die Partie zwischen Borussia Mönchengladbach und Mainz 05 am heutigen Tag im ausführlichen Liveticker, mit dem Ihr keine wichtige Spielszene verpasst. Hier findet Ihr den Liveticker von SPOX.

