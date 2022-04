Am 28. Spieltag der Bundesliga trifft Bayer Leverkusen auf Hertha BSC. Alle Informationen zu der Übertragung des Spiels und wo Ihr die Begegnung heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erklären wir Euch hier.

Mit ihrem neuen Trainer Felix Magath hat Hertha BSC am letzten Spieltag in der Liga einen furiosen 3:0-Erfolg gegen die TSG Hoffenheim eingefahren. Verschafft sich die Hertha heuet gegen den Champions League-Aspiranten aus Leverkusen weiter Luft im Abstiegskampf oder kann Bayer heute den dritten Rang in der Tabelle weiter festigen?

Bayer Leverkusen vs. Hertha BSC, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Datum, Termin, Infos

Die heutige Partie zwischen Bayer Leverkusen und Hertha BSC findet am Samstag, den 02. April, statt. Der Anpfiff des Spiels am 28. Spieltag der Bundesliga erfolgt heute Nachmittag um 15.30 Uhr in der BayArena in Leverkusen.

Die heutigen Gastgeber aus Leverkusen stehen in der Tabelle als Dritter aktuell hervorragend da. Mit 48 Punkten ist der Abstand auf die Konkurrenz jedoch nicht allzu groß. Das liegt auch daran, dass Leverkusen in den letzten drei Partien nur vier Zähler geholt hat. Nun trifft das Team von Gerardo Seoane heute auf die abstiegsbedrohte Hertha aus Berlin.

Die Hertha zeigte am letzten Spieltag bei ihrem 3:0-Sieg gegen die TSG Hoffenheim wieder ein Lebenszeichen im Abstiegskampf. Der Sieg bei dem Debut von Neu-Trainer Felix Magath war der erste seit Ende Dezember. Magath, der gegen Hoffenheim noch Corona-erkrankt fehlte, wird heute gegen Bayer Leverkusen das erste Mal für Hertha BSC auf der Bank Platz nehmen. Mit 26 Punkten steckt die Hertha weiterhin tief drin im Abstiegskampf. Nach dem tollen Erfolg am letzten Spieltag, herrscht jedoch wieder etwas Hoffnung in Berlin.

Bayer Leverkusen vs. Hertha BSC, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Bayer Leverkusen: Hradecky - Kossounou, Tah, Tapsoba, Bakker - Andrich, Palacios - Bellarabi, Paulinho, Diaby - Alario

Bayer Leverkusen vs. Hertha BSC, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Das Spiel zwischen Bayer Leverkusen und Hertha BSC zeigt am heutigen Nachmittag wie üblich Sky exklusiv im TV und Livestream. Der Pay-TV-Sender besitz nämlich die exklusiven Übertragungsrechte für alle Bundesligaspiele am Samstag.

Bayer Leverkusen vs. Hertha BSC, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream - Die Übertragung im TV

Im Pay-TV seht Ihr die Partie zwischen Bayer Leverkusen und Hertha BSC heute ab 15.25 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 3 live und vollumfänglich. Für Sky kommentiert die Begegnung heute Marcus Lindemann. Der Anstoß erfolgt dann kurze Zeit später um 15.30 Uhr.

Sky zeigt das Spiel zudem in der Konferenz mit den anderen Bundesligabegegnungen des Nachmittags auf Sky Sport Bundesliga 1.

© getty Nach dem Ausfall von Florian Wirtz liegt bei Bayer Leverkusen noch mehr Verantwortung auf Moussa Diaby.

Bayer Leverkusen vs. Hertha BSC, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream - Die Übertragung im Livestream

Als Sky-Kunden gibt es für Euch gleich zwei Möglichkeiten die heutige Partie zwischen Bayer Leverkusen und Hertha BSC im Livestream zu verfolgen. Zum einen geht das über die Sky Go-App, mit der Ihr als Sky-Kunden Euer gesamtes Programm bequem auf Eurem Tablet oder Smartphone streamen könnt.

Alternativ könnt Ihr bei dem Pay-TV-Sender auch das Sky Ticket buchen, welches es Euch ebenfalls ermöglicht das heutige Duell live und in voller Länge zu sehen.

Bayer Leverkusen vs. Hertha BSC, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Infos im Überblick

Spieltag: 28. Spieltag der Bundesliga

28. Spieltag der Bundesliga Partie: Bayer Leverkusen vs. Hertha BSC

Bayer Leverkusen vs. Hertha BSC Datum: 02. April

02. April Anpfiff: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Austragungsort: BayArena, Leverkusen

BayArena, Leverkusen Übertragung im TV: Sky Sport Bundesliga 3, Sky Sport Bundesliga 1 (Konferenz)

(Konferenz) Übertragung im Livestream: Sky Go, Sky Ticket

Übertragung im Liveticker: SPOX

Bayer Leverkusen vs. Hertha BSC, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker

Das Spiel zwischen Bayer Leverkusen und Hertha BSC könnt Ihr heute ebenfalls im Liveticker von SPOX verfolgen. Mit unserem ausführlichen Liveticker der Begegnung verpasst Ihr nichts von der Action auf dem Feld. Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

