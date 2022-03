Bayer Leverkusen vs. 1. FC Köln, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der Bundesliga steigt heute das rheinische Derby zwischen Bayer Leverkusen und dem 1. FC Köln. Wie Ihr das Duell des 26. Spieltags live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt, zeigt Euch SPOX.

Nachdem am Freitag kein Spiel in der Bundesliga stattfand, ist der heutige Sonntag (13. März) gleichzeitig erst Tag zwei des 26. Spieltags. Wegen der Verpflichtungen der deutschen Mannschaften in der Europa League hatte sich die Bundesliga nämlich dazu entschieden, den Spielplan ein wenig umzugestalten. Am heutigen Sonntag finden deswegen vier und nicht wie üblich drei Spiele statt.

Bayer Leverkusen vs. 1. FC Köln, Übertragung: Bundesliga - Wann und wo?

Eines dieser vier Matches ist das rheinische Derby zwischen Bayer Leverkusen und dem 1. FC Köln, das den Bundesliga-Sonntag eröffnet. Um 15.30 Uhr treffen die beiden Klubs in der Leverkusener BayArena aufeinander.

Bundesliga: Die Sonntagsspiele im Überblick

Datum Anpfiff Heim Auswärts Sonntag, 13. März 2022 15.30 Uhr Bayer Leverkusen 1. FC Köln Sonntag, 13. März 2022 17.30 Uhr Borussia Dortmund Arminia Bielefeld Sonntag, 13. März 2022 17.30 Uhr Eintracht Frankfurt VfL Bochum Sonntag, 13. März 2022 19.30 Uhr SpVgg Greuther Fürth RB Leipzig

© getty Im rheinischen Derby stehen sich am 26. Spieltag Bayer Leverkusen und der 1. FC Köln gegenüber.

Bayer Leverkusen vs. 1. FC Köln, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Die Sonntagsspiele der Bundesliga gehören in der Saison 2021/22 einzig und allein DAZN. Der Streamingdienst bietet also alle vier Partien heute live an. Demnach ist Bayer Leverkusen gegen den 1. FC Köln ebenfalls bei DAZN zu sehen. Um 15 Uhr gibt es die Vorberichte. DAZN schickt folgendes Team ins Rennen:

Moderator: Flo Hauser

Flo Hauser Kommentator: Nico Seepe

Nico Seepe Experte: Sebastian Kneißl

Sebastian Kneißl Reporter vor Ort: Marco Hagemann

Wegen der Terminverschiebung gibt es heute zudem zum ersten Mal eine Bundesliga-Konferenz auf DAZN. In der werden die beiden Spiele mit Anpfiff um 17.30 Uhr - Borussia Dortmund vs. Arminia Bielefeld und Eintracht Frankfurt vs. VfL Bochum - gezeigt.

Bayer Leverkusen vs. 1. FC Köln, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

Bayer Leverkusen vs. 1. FC Köln, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker

Eine weitere Möglichkeit, wie Ihr das rheinische Derby mitverfolgen könnt, bietet SPOX mit seinem Liveticker an. Tore, Elfmeter, Platzverweise - Ihr verpasst auch garantiert nichts.

Hier geht es zum Liveticker der Partie zwischen Bayer Leverkusen und dem 1. FC Köln.

Bayer Leverkusen vs. 1. FC Köln, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: Bayer Leverkusen - 1. FC Köln

Bayer Leverkusen - 1. FC Köln Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 26

26 Datum: 13. März 2022

13. März 2022 Anstoß: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Ort: BayArena, Leverkusen

BayArena, Leverkusen Livestream: DAZN

Liveticker: SPOX

Bayer Leverkusen vs. 1. FC Köln, Übertragung: Bundesliga - Voraussichtliche Aufstellungen

Bayer Leverkusen: Hradecky - Frimpong, Tah, Tapsoba, Bakker - C. Aranguiz, Demirbay - Diaby, Wirtz, Adli - Alario

Hradecky - Frimpong, Tah, Tapsoba, Bakker - C. Aranguiz, Demirbay - Diaby, Wirtz, Adli - Alario 1. FC Köln: Schwäbe - Schmitz, Kilian, Hübers, Hector - Skhiri, Özcan - Ljubicic, Duda, Kainz - Modeste

Bundesliga: Die aktuelle Tabelle