Am 24. Spieltag der Bundesliga tragen Eintracht Frankfurt und der FC Bayern München das Top-Duell am Samstagabend unter sich aus. Wer zeigt / überträgt das Kräftemessen live im TV und Livestream? SPOX liefert die Informationen.

Wird sich der FC Bayern München revanchieren können? Nach dem 4:1 am Sonntag gegen Greuther Fürth geht es für die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann am Samstag, den 26. Februar auswärts gegen Eintracht Frankfurt weiter.

In der Hinrunde hatten die Hessen einen 2:1-Erfolg erzielt und damit die drei Punkte aus der Allianz Arena entführt. Was gibt es diesmal? Die SGE empfängt den FCB im Rahmen des 24. Spieltags bei sich im Frankfurter Deutsche Bank Park. Dabei handelt es sich um das Abendspiel, das um 18.30 Uhr angestoßen wird.

Eintracht Frankfurt vs. FC Bayern München: Wie sieht es mit der Übertragung zu der Begegnung aus? SPOX klärt auf, wie Ihr das Top-Spiel am Wochenende live im TV und Livestream seht.

© getty Das Hinspiel Anfang Oktober verlor Bayern München gegen Frankfurt mit 1:2.

Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. FC Bayern München live im TV und Livestream?

Die Bundesliga wird auch diese Saison sowohl von Sky als auch von DAZN live ausgestrahlt. Einfach merken lässt sich hierbei: freitags und sonntags geht stets DAZN auf Sendung, der Samstag gehört in Sachen Bundesliga immer Sky.

Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. FC Bayern München live im TV?

Will heißen: Das Aufeinandertreffen zwischen der Eintracht und den Bayern bekommt Ihr am Samstag live bei Sky zu sehen. Um genauer zu sein: Auf Sky Sport Bundesliga 1, wo zuvor die Konferenz zu den Spielen ab 15.30 Uhr läuft.

Die Vorberichterstattung zu Frankfurt gegen Bayern startet dort um 17.30 Uhr, also nur wenige Minuten nach dem Abpfiff der Nachmittagspartien. Informationen dazu, wer die 90 Minuten kommentiert, hat der Pay-TV-Sender noch nicht bekanntgegeben.

Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. FC Bayern München im Livestream?

Wie üblich bietet Sky seinen Kunden auch zu diesem Aufeinandertreffen an, es via Livestream zu verfolgen. Zur Verfügung stehen dabei die Plattformen Sky Go und Sky Ticket.

Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. FC Bayern München live im TV und Livestream? - Infos in der Übersicht

Begegnung: Eintracht Frankfurt - FC Bayern München

Eintracht Frankfurt - FC Bayern München Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 24

24 Datum: 26. Februar 2022

26. Februar 2022 Anstoß: 18.30 Uhr

18.30 Uhr Ort: Deutsche Bank Park, Frankfurt

Deutsche Bank Park, Frankfurt TV: Sky

Livestream: Sky Go, Sky Ticket

Liveticker: SPOX

Bundesliga: Tabelle vor dem 24. Spieltag

Die Bayern haben ihre Spitzenposition am 23. Spieltag mit einem Sieg festigen können und liegen sechs Punkte vor Borussia Dortmund. Frankfurt geht derweil als Tabellenzehnter in das Duell mit den Münchnern. Die Differenz zwischen den beiden Gegnern am Samstag beträgt 14 Punkte.