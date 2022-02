Der VfB Stuttgart empfängt Eintracht Frankfurt am 21. Spieltag der Bundesliga. Hier das Spiel im Liveticker.

Gegen Eintracht Frankfurt wird es nicht einfach sein für den VfB Stuttgart, von den Abstiegsplätzen runterzukommen. Dafür bräuchten die Stuttgarter einen Sieg. Das gesamte Duell am 21. Spieltag der Bundesliga könnt Ihr hier im Liveticker verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Hier klicken, um die Seite neu zu laden.

VfB Stuttgart vs. Eintracht Frankfurt: Bundesliga heute im Liveticker - vor Beginn

Vor Beginn: Bei den Stuttgartern war mehr Kommen als Gehen. Tiago Tomas von Sporting Lissabon ist per Leihe zum Team gestoßen, während zwei Spieler den Klub verlassen haben und drei weitere Spieler auf Leihbasis zu anderen Teams kamen. Ausgeglichener war es bei Frankfurt, wo Ansgar Knauff vom BVB (Leihe) und Antonio Foti aus der eigenen Jugend als Neuzugänge zu nennen sind, Amin Younes und Fabio Blanco sind nicht mehr bei der SGE.

Vor Beginn: Die Stuttgarter können mit dem bisherigen Verlauf ihrer Saison nicht zufrieden sein, aber auch Frankfurt ist aktuell wohl nicht auf Kurs, seine Saisonziele zu erfüllen. Beide Mannschaften haben im jüngsten Transferfenster noch kleine Veränderungen an ihrem Kader vorgenommen.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum Liveticker VfB Stuttgart vs. Eintracht Frankfurt! Der Anpfiff des Spiels ist für 15.30 Uhr angesetzt.

VfB Stuttgart vs. Eintracht Frankfurt: Bundesliga heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

VfB: F. Müller - Mavropanos, Anton, Ito - W. Endo, Mangala, Sosa - Silas, Tiago Tomas, Führich - Kalajdzic

F. Müller - Mavropanos, Anton, Ito - W. Endo, Mangala, Sosa - Silas, Tiago Tomas, Führich - Kalajdzic SGE: Trapp - Tuta, Hasebe, Ndicka - Sow, Rode - Chandler, C. Lenz - Lindström - Borré, Paciencia

VfB Stuttgart vs. Eintracht Frankfurt: Bundesliga heute im TV und Livestream

VfB Stuttgart vs. Eintracht Frankfurt ist heute nicht im Free-TV zu sehen.

Sky zeigt das Spiel live und exklusiv in voller Länge auf Sky Sport Bundesliga 2, im Einzelspiel ist Jonas Friedrich für den Kommentar zuständig. Ihr könnt Stuttgart gegen Frankfurt auch in der Samstagskonferenz auf Sky Sport Bundesliga 1 verfolgen, gemeinsam mit den vier Parallelspielen der Bundesliga um 15.30 Uhr. Die Vorberichterstattung mit Moderator Michael Leopold und Experte Dietmar Hamann beginnt dort bereits um 14 Uhr, Frank Buschmann ist für Stuttgart gegen Frankfurt zuständig in der Konferenz.

Alle Einzelspiele sowie die Konferenz könnt Ihr bei Sky auch als Livestream empfangen, entweder mit der "Sky Go"-App oder mit dem Sky Ticket.

Dieses Spiel live verfolgen: Jetzt das SKYTICKET erwerben.

Bundesliga: Die Tabelle am 21. Spieltag