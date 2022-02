In der Bundesliga empfängt der VfB Stuttgart am 23. Spieltag den VfL Bochum. SPOX verrät Euch, wie Ihr die Partie heute live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

Der VfB Stuttgart ist in der Bundesliga weiterhin auf Talfahrt. Die letzten vier Spiele waren allesamt Niederlagen für den VfB, der auf Platz 17. schon vier Punkte Rückstand auf das rettende Ufer hat. Noch halten die Verantwortlichen in Stuttgart an Trainer Manuel Pellegrino fest, doch die Luft wird dünner. Wollen die Stuttgarter den Anschluss im Abstiegskampf nicht komplett verlieren, muss gegen Bochum ein Sieg her.

Der VfL Bochum spielt bislang eine starke Rückrunde. In fünf Spielen setzte es nur eine Niederlage bei zwei Siegen und zwei Unentschieden. Ein besonderes Highlight gelang dem VfL dabei vergangene Woche, als der große FC Bayern mit 4:2 zurück nach München geschickt wurde. Im heutigen Spiel gegen den VfB Stuttgart wollen die Bochumer voller Selbstvertrauen den nächsten Sieg nach Hause holen.

VfB Stuttgart vs. VfL Bochum, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Anstoß, Stadion, Ort

Wettbewerb: Bundesliga, 23. Spieltag

Bundesliga, 23. Spieltag Datum & Uhrzeit: 19. Februar, 15:30 Uhr

19. Februar, 15:30 Uhr Austragungsort: Mercedes-Benz-Arena, Stuttgart

Mercedes-Benz-Arena, Stuttgart TV-Übertragung: Sky

VfB Stuttgart vs. VfL Bochum, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt das Spiel zwischen dem VfB Stuttgart und dem VfL Bochum heute live und in voller Länge. Um das Spiel sehen zu können, benötigt Ihr einen Zugang zum Angebot von Sky.

Bereits ab 14 Uhr werdet Ihr heute auf Sky Sport Bundesliga UHD und Sky Sport Bundesliga 1 (HD) im "tipico Countdown" mit Moderator Britta Hofmann und Experte Dietmar Hamann auf alle Samstagsspiele eingestimmt.

Das Spiel VfB Stuttgart vs. VfL Bochum könnt Ihr heute auf dem Sender Sky Sport Bundesliga 3 sehen. Kommentator des Spiels ist Jürgen Schmitz. Parallel dazu wird bei Sky Sport Bundesliga 1 die Konferenz gezeigt, in der auch Ausschnitte von VfB Stuttgart vs. VfL Bochum zu sehen sein werden.

Um im Livestream bei der Übertragung des Einzelspiels oder der Konferenz dabei zu sein, gibt es zwei Möglichkeiten: Die SkyGo-App (für TV-Abo-Kunden) oder via SkyTicket.

Dieses Spiel live verfolgen: Jetzt das SKYTICKET erwerben.

Des Weiteren könnt ihr die Konferenz am Samstag via Magenta Sport mit Sky Sport Kompakt im Livestream verfolgen.

© getty Konstantinos Mavropanos trifft mit dem VfB Stuttgart in der Bundesliga auf den VfL Bochum.

VfB Stuttgart vs. VfL Bochum, Übertragung: Bundesliga heute live im Liveticker

SPOX tickert auch in der Rückrunde jedes Bundesligaspiel für Euch mit. Beim Liveticker der Partie VfB Stuttgart vs. VfL Bochum seid Ihr Dank minütlicher Aktualisierungen immer auf dem aktuellen Stand.

Hier geht es zur Partie: VfB Stuttgart vs. VfL Bochum.

Hier geht es zum Liveticker der Konferenz am Samstag.

VfB Stuttgart vs. VfL Bochum, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

VfB Stuttgart: Müller - Anton, Mavropanos, Ito, Sosa - Karazor - Endo, Mangala - Silas, Führich - Tiago Tomas

Müller - Anton, Mavropanos, Ito, Sosa - Karazor - Endo, Mangala - Silas, Führich - Tiago Tomas VfL Bochum: Riemann - Gamboa, Bella Kotchap, Leitsch, Soares - Losilla - Asano, Löwen, Pantovic, Holtmann - Polter

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 23. Spieltag