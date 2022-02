Am heutigen Tag empfängt Union Berlin am 22. Spieltag der Fußball-Bundesliga den BVB. Alle Informationen zu der Übertragung der Partie und wo Ihr das Spiel heute live im TV, Livestream und Liveticker erleben könnt, erfahrt Ihr hier.

Der BVB ist heute zu Gast bei Union Berlin. In einer wilden Begegnung trennten sich die beidem Teams im Hinspiel mit 4:2. Gelingt dem BVB heute erneut der Sieg oder revanchiert sich Union Berlin für die Niederlage aus dem September?

Union Berlin vs. BVB, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Datum, Termin, Infos

Die Partie zwischen Union Berlin und dem BVB wird am heutigen Sonntag, den 13. Februar, um 15.30 Uhr angepfiffen. Gespielt wird im Stadion An der Alten Försterei in Berlin.

Der Start in das Jahr 2022 ist für den BVB von Höhen und Tiefen geprägt. Knappe Siege gab es für Dortmund in der Liga gegen Eintracht Frankfurt und die TSG Hoffenheim. Zudem schlug der BVB den SC Freiburg überzeugend mit 5:1. Dem gegenüber stehen jedoch das peinliche Pokal-Aus gegen den Zweitligisten FC St. Pauli und die 2:5-Klatsche am vergangen Wochenende gegen Bayer Leverkusen. Zudem ist Stürmerstar Erling Haaland immer noch verletzt und wird auch heute gegen Union Berlin fehlen.

Gute Nachrichten gab es unter der Woche jedoch aus Personalsicht: Bayern-Verteidiger Niklas Süle wechselt im Sommer ablösefrei zum BVB. Mit ihm werden die Dortmunder in der nächsten Saison einen weiteren Anlauf auf die Meisterschaft nehmen. Diese ist in diesem Jahr nämlich schon in weite Ferne gerückt. Durch die Niederlage am vergangenen Wochenende beträgt der Abstand auf den Ligaprimus Bayern München satte neun Punkte.

Aus Personalsicht gab es für den heutigen Gastgeber Union Berlin auch einige Veränderungen. Stürmerstar Max Kruse wechselte noch in der Winterpause zum Ligakonkurrenten VfL Wolfsburg. Am letzten Wochenende spielte Union erstmals ohne Kruse und verlor die Partie deutlich mit 0:2. Die letzte Partie verlor Union Berlin zuvor Anfang Dezember gegen Greuther Fürth. In der Tabelle standen die Berliner nach dem 21. Spieltag dennoch auf einer hervorragenden vierten Platz. Als Ersatz für den abgewanderten Kruse holten die Unioner Sven Michel vom SC Paderborn. Dieser könnte heute auch gleich von Beginn an starten. Mit dem Tabellenzweiten aus Dortmund steht dem heutigen Gastgeber in jedem Fall eine schwierige Aufgabe ins Haus.

Union Berlin vs. BVB, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Union Berlin: Luthe - Baumgartl, Knoche, Heintz - Trimmel, Prömel, Gießelmann - Becker, Haraguchi - Awoniyi, Michel

Luthe - Baumgartl, Knoche, Heintz - Trimmel, Prömel, Gießelmann - Becker, Haraguchi - Awoniyi, Michel BVB: Kobel - Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro - Dahoud - Reyna, Bellingham - Reus, Brandt - Malen

Union Berlin vs. BVB, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

DAZN zeigt die heutige Partie zwischen dem BVB und Union Berlin exklusiv live und in voller Länge im TV und Livestream. Auf DAZN 1 beginnt die Übertragung des Spiels im TV ab 14.30 Uhr. Um 15.30 Uhr folgt dann der Anpfiff in Berlin.

© getty Auf BVB-Stürmer Donyell Malen lastet aktuell einiges an Druck. Kann er heute den Ausfall von Erling Haaland kompensieren?

Laura Wontorra führt heute als Moderatorin durch die Sendung. Uli Hebel und DAZN-Experte Ralph Gunesch sind zudem als Kommentatoren im Einsatz. Als Reporter vor Ort fungiert am heutigen Mittag Daniel Herzog.

DAZN könnt Ihr zudem im Livestream über Euren Laptop im Browser sehen. Das Spiel seht Ihr außerdem bequem über die DAZN-App beispielsweise auf Eurem Tablet oder Smartphone.

Ein Abonnement bei DAZN schlägt mit monatlichen 29,99 Euro zu Buche. DAZN bietet zudem ein Jahres-Abo an, welches 274,99 Euro kostet. Falls Ihr vor dem 01. Februar bei DAZN ein Abo abgeschlossen habt, ändert sich Euer derzeitiger Tarif bis zum 31. Juli nicht.

Neben den Freitags- und Sonntagsspielen der Bundesliga zeigt DAZN auch die Champions League, die Serie A, die Ligue 1, die Primera Division, die großen US-Sportarten (NFL, NBA, NHL), Boxen, Tennis und noch viele weitere Sporthighlights.

Union Berlin vs. BVB, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Infos im Überblick

Union Berlin vs. BVB, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker

Wer die Partie zwischen dem BVB und Union Berlin lieber im Liveticker verfolgen möchte, der ist bei SPOX bestens aufgehoben. Mit dem Liveticker von SPOX verpasst Ihr keine Sekund der Action auf dem Feld. Hier findet Ihr den Liveticker von SPOX.

