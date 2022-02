TSG Hoffenheim vs. VfB Stuttgart, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die TSG Hoffenheim und der VfB Stuttgart eröffnen heute den 24. Bundesliga-Spieltag. Wir zeigen Euch, wie Ihr das Spiel live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

Bundesliga, TSG Hoffenheim vs. VfB Stuttgart: Datum, Ort, Anpfiff, Infos

Der 24. Bundesliga-Spieltag wird am heutigen Freitag, 25. Februar mit einem Duell zwischen zwei Teams aus Baden-Württemberg eröffnet: Die TSG Hoffenheim empfängt den VfB Stuttgart. Spielbeginn in der PreZero Arena in Sinsheim ist um 20.30 Uhr.

Der VfB Stuttgart wartet im Jahr 2022 noch auf das erste volle Erfolgserlebnis. Am vergangenen Samstag war das Team von Trainer Pellegrino Matarazzo dem Sieg ganz nahe, kassierte gegen den VfL Bochum dann aber noch spät ein Gegentor zum Ausgleich. Kein Wunder also, dass der VfB als 17. auf dem ersten direkten Abstiegsplatz steht - drei Punkte hinter dem FC Augsburg.

Die TSG Hoffenheim hat mit dem Abstieg gar nichts zu tun, kämpft vielmehr um die Qualifikation zur Champions League 2022/23. Das Überraschungsteam der bisherigen Saison steht nach zwei Siegen in Serie hinter dem punktgleichen RB Leipzig auf Tabellenplatz 5.

Im Hinspiel feierte der VfB gegen Hoffenheim aber einen seiner wenigen Siege. Gelingt dem Team von Trainer Sebastian Hoeneß die Revanche?

Bundesliga: Der 24. Spieltag im Überblick

Datum Anpfiff Heim Auswärts 25. Februar 20.30 Uhr TSG Hoffenheim VfB Stuttgart 26. Februar 15.30 Uhr Bayer Leverkusen Arminia Bielefeld 26. Februar 15.30 Uhr Union Berlin FSV Mainz 05 26. Februar 15.30 Uhr Borussia Mönchengladbach VfL Wolfsburg 26. Februar 15.30 Uhr SC Freiburg Hertha BSC 26. Februar 15.30 Uhr SpVgg Greuther Fürth 1. FC Köln 26. Februar 18.30 Uhr Eintracht Frankfurt FC Bayern München 27. Februar 15.30 Uhr VfL Bochum RB Leipzig 27. Februar 17.30 Uhr FC Augsburg Borussia Dortmund

TSG Hoffenheim vs. VfB Stuttgart, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Live dabei im TV oder im Stream seid Ihr heute ausschließlich bei DAZN. Das liegt daran, dass der Streamingdienst die Übertragungsrechte an allen Freitags- und Sonntagsspielen der Bundesliga hält - und somit TSG Hoffenheim vs. VfB Stuttgart heute exklusiv zeigt.

Informationen zum Spiel gibt es bei DAZN bereits ab 19.30 Uhr in der Vorberichterstattung. Durch diese führen Euch Moderator Tobi Wahnschaffe und Experte Ralph Gunesch. Dieser ist dann gemeinsam mit Lukas Schönmüller auch für den Kommentar zuständig.

Hoffenheim vs. Stuttgart könnt Ihr auch auf dem linearen TV-Kanal DAZN 1 verfolgen. Dieser kann allerdings nur in Verbindung zu einem Sky- oder Vodafonevertrag hinzugebucht werden.

TSG Hoffenheim vs. VfB Stuttgart, Übertragung: Bundesliga heute live im Liveticker

Falls Ihr heute Abend unterwegs seid oder das Spiel nicht bei DAZN sehen könnt, empfehlen wir einen Blick in den Liveticker von SPOX. Dort verpasst Ihr kein Tor, keine Karte, keine Torchance und keine Emotion.

Bundesliga: TSG Hoffenheim vs. VfB Stuttgart - Voraussichtliche Aufstellungen

TSG Hoffenheim: Baumann - Posch, Grillitsch, Hübner - Kaderabek, Raum - Samassekou, Geiger - Baumgartner, Kramaric - Rutter

Baumann - Posch, Grillitsch, Hübner - Kaderabek, Raum - Samassekou, Geiger - Baumgartner, Kramaric - Rutter VfB Stuttgart: Müller - Stenzel, Mavropanos, Anton, Sosa - Karazor - Endo, Mangala - Tiago Tomas, Führich - Kalajdzic

