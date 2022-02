Die Bundesliga geht weiter! Heute Abend eröffnen RB Leipzig und der 1. FC Köln den 22. Spieltag. Alles zur Übertragung, also welche Anbieter das Spiel heute live im TV und Livestream ausstrahlen und welche Liveticker-Optionen es gibt, erfahrt Ihr hier.

Der 22. Bundesligaspieltag steht an. Auch an diesem Wochenende erwartet uns wieder eine Reihe an Topspielen. Doch auch schon heute wird es Bundesligafußball auf höchstem Niveau zu bestaunen geben: Im engen Kampf um die internationalen Plätze empfängt RB Leipzig die Kölner vom Effzeh.

Wirft man einen Blick auf die vergangenen Partien dieser beiden Teams, so kann man sich auch heute sicher sein, dass uns ein spannendes und umkämpftes Spiel erwartet: So haben es die Sachsen auch seit mehr als eineinhalb Jahren nicht mehr fertig gebracht, die Westfalen zu schlagen. Seit dem letzten Sieg im Juni 2020 gab es zwei Unentschieden und einen Erfolg für Köln - wird die Serie heute beendet?

RB Leipzig vs. 1. FC Köln, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Datum, Anpfiff, Spielort, Infos

Wettbewerb: Bundesliga 21/22

Bundesliga 21/22 Spieltag: 22. Spieltag

22. Spieltag Datum: Freitag, 11. Februar 2022

Freitag, 11. Februar 2022 Anstoß: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Austragungsort: Red Bull Arena in Leipzig

RB Leipzig vs. 1. FC Köln, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Was die Übertragung angeht, gilt auch in diesem Fall wieder das alte Spiel: Alle Matches am Freitag und Sonntag gehören zum Portfolio von Streamingdienst DAZN. Somit betrifft das natürlich auch diese Partie. Doch ab wann kann man jetzt einschalten? Und ist es möglich das Spiel im linearen Fernsehen zu verfolgen? Unter anderem auf diese Fragen bekommt Ihr nun die Antwort.

RB Leipzig vs. 1. FC Köln, Übertragung: Bundesliga heute im Livestream

Wer sich das Spiel heute Abend zu Gemüte führen will, der kann, um sich besser auf die Atmosphäre einzustimmen, bereits ab 19.30 Uhr über Website oder App einschalten.

Das DAZN-Team bestehend aus Freddy Harder, Jan Platte, Sebastian Kneißl und Marco Hagemann bringt Euch gleich vorab alle notwendigen Informationen zur Begegnung.

Wie Ihr es sicher schon erwartet habt, ist der Zugriff auf das breite DAZN-Programm nicht kostenlos. Um Zugang zum größten Sportangebot auf dem deutschen Markt - und natürlich auch dieser Partie - zu erhalten, müsst Ihr das entsprechende Abonnement erworben haben. Ein solches beläuft sich derzeit auf 29,99€ pro Monat oder 24,99€ pro Monat im Jahrespaket. Wer also noch nicht Mitglied ist und sich diese Partie sowie eine Vielzahl an Spielen der UEFA Champions League, NBA, NFL und co. nicht entgehen lassen will, der oder die kann das über diesen Link auf der Stelle nachholen.

© imago images Im Hinspiel trennten sich beide Mannschaften noch unentschieden (1:1). Wer setzt sich heute durch?

RB Leipzig vs. 1. FC Köln, Übertragung: Bundesliga heute live im TV

Da DAZN eigentlich ein reiner Streaminganbieter ist, gestaltet sich die Übertragung im linearen Fernsehen etwas schwieriger - gänzlich unmöglich ist es hingegen nicht.

Was Ihr dafür jedoch definitiv benötigt, ist eines der folgenden Geräte: Einen Sky-Q- oder einen Vodafone Giga-TV-Receiver. Über diese Geräte können die beiden linearen Kanäle DAZN1 und DAZN2 anschließend hinzugebucht werden. Weitere Informationen dazu findet Ihr hier.

Ihr seid bereits in Besitz der beiden Sender? Dann müsst Ihr nun nur noch den Sender DAZN1 einschalten. Hier läuft heute ebenfalls ab 19.30 Uhr die Berichterstattung zur Partie RB Leipzig vs. 1. FC Köln.

RB Leipzig vs. 1. FC Köln, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker bei SPOX

Ihr habt entweder kein DAZN-Abonnement oder aus anderen Gründen nicht die Möglichkeit, das Spiel live zu sehen, wollt aber dennoch nichts verpassen? Dann sei Euch unser hauseigener Liveticker ans Herz gelegt. Über den unten stehenden Link werdet Ihr im Minutentakt mit allen wichtigen Informationen rund um das Spielgeschehen versorgt.

Hier geht's zum Liveticker: RB Leipzig vs. 1. FC Köln.

RB Leipzig vs. 1. FC Köln, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellung

RB Leipzig: Gulacsi - Klostermann, Orban, Gvardiol - Mukiele, Haidara, Szoboszlai, Angelino, Dani Olmo - Silva, Nkunku

Gulacsi - Klostermann, Orban, Gvardiol - Mukiele, Haidara, Szoboszlai, Angelino, Dani Olmo - Silva, Nkunku 1. FC Köln: Schwäbe - Schmitz, Kilian, Hübers, Hector - Özcan, Uth, Kainz, Ljubicic - Thielmann, Modeste

RB Leipzig vs. 1. FC Köln, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Tabelle vor dem 22. Spieltag