Kruse: Harnik erzählt lustige Nutella-Anekdote

Max Kruse ist bekennender Fan des Brotaufstrichs Nutella. Nun hat Martin Harnik eine lustige Anekdote über die Liebe seines ehemaligen Teamkollegen zu dem Produkt erzählt.

"Max hat mal bei uns geschlafen und am Morgen fast eine ganze Packung Toast mit Nutella verputzt. Allein! Mein Vater hat sich fast wund getoastet... Das Verrückte: Anschließend hatten wir ein Spiel, und Max hat wie immer geliefert", erzählte Harnik über Kruse, mit dem er in der Jugend beim SC Vier- und Marschlande in Hamburg und den Nachwuchs für Werder Bremen gespielt hatte.

Kruses ehemaliger Mitspieler Christopher Lenz (Union Berlin) hatte vor kurzem bereits verraten, dass sich der heute 33-Jährige einmal vor einem Bundesliga-Spiel "gefühlt eine Million Nutella-Brötchen reingehauen" hatte.

Kruse hatte im Winter mit seinem Wechsel von den Eisernen zum VfL Wolfsburg für eine große Überraschung gesorgt und anschließend auch Kritik für seine Entscheidung geerntet. Hinterher hatte er die Rückkehr zu den Wölfen mit dem finanziellen Aspekt und Unstimmigkeiten mit Trainer Urs Fischer begründet.