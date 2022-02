Am 23. Spieltag der Fußball-Bundesliga empfängt der FC Bayern München die SpVgg Greuther Fürth. Wie Ihr das Spiel heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Erst die desaströse Niederlage gegen den VfL Bochum. Unter der Woche dann ein schwaches Unentschieden in der Champions League gegen RB Salzburg. An der Säbener Straße herrscht aktuell dicke Luft. Zwar haben die Münchner noch sechs Punkte Vorsprung auf den BVB, weniger sollen es aber definitiv nicht mehr werden. Gegen das Schlusslicht aus Fürth erwarten die Verantwortlichen des FC Bayern einen dominanten Sieg.

Aus den letzten drei Spielen konnte die SpVgg Greuther Fürth ganze sechs Punkte sammeln. Und obwohl die Fürther schon seit fünf Heimspielen in Serie ungeschlagen sind, recht es dennoch nur für Platz 18. und mageren 13 Punkten. Theoretisch ist der Klassenerhalt für die Mannschaft von Trainer Stefan Leitl noch möglich, praktisch glaubt man aber wohl nur noch in Fürth an dieses Wunder.

FC Bayern München vs. SpVgg Greuther Fürth, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Anstoß, Stadion. Ort

Am heutigen Sonntag (20. Februar) trifft der FC Bayern München im Rahmen des 23. Spieltags auf die SpVgg Greuther Fürth. Angepfiffen wird die Partie um 15:30 Uhr in der Münchner Allianz-Arena.

FC Bayern München vs. SpVgg Greuther Fürth, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

DAZN zeigt die heutige Partie zwischen dem FC Bayern München und der SpVgg Greuther Fürth exklusiv live und in voller Länge im TV und Livestream. Auf DAZN 1 beginnt die Übertragung des Spiels im TV ab 14.30 Uhr. Um 15.30 Uhr folgt dann der Anpfiff in München.

Lukas Schönmüller führt heute als Moderator durch die Sendung. Jan Platte und DAZN Experte Sandro Wagner sind zudem als Kommentatoren im Einsatz. Als Reporter vor Ort fungiert am heutigen Mittag Mario Rieker.

DAZN könnt Ihr zudem im Livestream über Euren Laptop im Browser sehen. Das Spiel seht Ihr außerdem bequem über die DAZN-App beispielsweise auf Eurem Tablet oder Smartphone.

Ein Abonnement bei DAZN schlägt mit monatlichen 29,99 Euro zu Buche. DAZN bietet zudem ein Jahres-Abo an, welches 274,99 Euro kostet. Falls Ihr vor dem 01. Februar bei DAZN ein Abo abgeschlossen habt, ändert sich Euer derzeitiger Tarif bis zum 31. Juli nicht.

Neben den Freitags- und Sonntagsspielen der Bundesliga zeigt DAZN auch die Champions League, die Serie A, die Ligue 1, die Primera Division, die großen US-Sportarten (NFL, NBA), Boxen, Tennis und noch viele weitere Sporthighlights.

© getty Lucas Hernandez trifft mit dem FC Bayern München in der Bundesliga auf die SpVgg Greuther Fürth.

FC Bayern München vs. SpVgg Greuther Fürth, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

FC Bayern München vs. SpVgg Greuther Fürth, Übertragung: Bundesliga heute live im Liveticker

Wer die Partie zwischen dem FC Bayern München und der SpVgg Greuther Fürth lieber im Liveticker verfolgen möchte, der ist bei SPOX bestens aufgehoben. Mit dem Liveticker von SPOX verpasst Ihr keine Sekunde der Action auf dem Feld. Hier findet Ihr den Liveticker von SPOX.

FC Bayern München vs. SpVgg Greuther Fürth, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellung

FC Bayern München: Ulreich - Pavard, Süle, Hernandez - Kimmich, Tolisso - Gnabry, Müller, Sané, Coman - Lewandowski

Ulreich - Pavard, Süle, Hernandez - Kimmich, Tolisso - Gnabry, Müller, Sané, Coman - Lewandowski SpVgg Greuther Fürth: Linde - Meyerhöfer, Griesbeck, Viergever, Itter - Christiansen - Seguin, Tillman - Dudziak, Hrgota - Leweling

