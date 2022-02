Manuel Neuer vom FC Bayern München befindet sich nach einer Knie-OP in Reha und muss dementsprechend pausieren. Wie lange der Torhüter ausfällt, beantworten wir Euch im Artikel.

Manuel Neuer hat in den vergangenen Tagen und Wochen drei Spiele des FC Bayern München verpasst - die Ligaspiele gegen den VfL Bochum und die SpVgg Greuther Fürth sowie das Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen den österreichischen Serienmeister Red Bull Salzburg.

Grund dafür ist eine Operation am rechten Kniegelenk, der sich der fünfmalige Welttorhüter am 6. Februar einen Tag nach dem 3:2-Sieg gegen RB Leipzig überraschenderweise unterzogen hatte. Der Grund für die OP wiederum sollen nach Sky-Informationen andauernde Meniskusprobleme gewesen sein. In Neuers Abwesenheit hütet Ersatzkeeper Sven Ulreich das Tor des Rekordmeisters.

Doch wie lange noch? Wann kehrt Manuel Neuer wieder zurück?

FC Bayern München: Wie lange fällt Manuel Neuer aus?

Aktuell befindet sich der 35-Jährige noch in Reha. "Alles läuft nach Plan und ich mache gute Fortschritte", schrieb Neuer in einer Story auf Instagram und fügte hinzu: "Während der Reha trainiere ich normalerweise zweimal am Tag und habe davor und danach Physiotherapie."

Wie lange Neuer ausfallen wird, ist jedoch noch nicht klar. Bei der Verkündung der OP am 6. Februar hatte der Rekordmeister angegeben, dass er in den "kommenden Wochen" ausfallen werde. Ein Update gab es diesbezüglich noch nicht.

FC Bayern München: Der FCB ohne Manuel Neuer

Datum Heim Ergebnis Auswärts Wettbewerb 12. Februar 2022 VfL Bochum 4:2 FC Bayern München Bundesliga (22. Spieltag) 16. Februar 2022 Red Bull Salzburg 1:1 FC Bayern München Champions League (Achtelfinal-Hinspiel) 20. Februar 2022 FC Bayern München 4:1 SpVgg Greuther Fürth Bundesliga (23. Spieltag)

Kaum kann Neuer nicht spielen, läuft es beim FC Bayern nicht mehr so rund wie sonst. In den drei Partien ohne den Rio-Weltmeister von 2014 verloren die Münchner mit 2:4 gegen Aufsteiger VfL Bochum, in der Königsklasse kam man gegen Red Bull Salzburg zudem auswärts nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus. Am vergangenen Sonntag lag man gegen die SpVgg Greuther Fürth nach der ersten Halbzeit mit 0:1 hinten, ehe man das Spiel drehen und am Ende mit 4:1 gewinnen konnte.

Bundesliga: Die aktuelle Tabelle

In der Tabelle ist der FC Bayern weiterhin Erster. Der Abstand zum Verfolger Nummer eins Borussia Dortmund beträgt sechs Punkte. Am Wochenende geht es für den Rekordmeister in der Bundesliga mit dem 24. Spieltag (Samstag, 26. Februar) weiter. Mit Eintracht Frankfurt, das den FCB in der Hinrunde mit 2:1 besiegte, haben die Münchner noch eine Rechnung offen.