FC Bayern München vs. RB Leipzig, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die Bundesliga meldet sich nach der kurzen Pause mit einem Topspiel zurück. Der FC Bayern München empfängt am 21. Spieltag Vizemeister RB Leipzig. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Duell heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Die Bundesliga hat gestern nach einer kurzen Pause wieder den Spielbetrieb aufgenommen. Am heutigen Samstag, den 5. Februar, geht es weiter mit Spieltag Nummer 21. In der letzten Partie des Tages stehen sich der amtierende Meister und der Vizemeister gegenüber. Der FC Bayern München und RB Leipzig treffen um 18.30 Uhr in der Münchner Allianz Arena aufeinander.

Die Münchner deklassierten die Sachsen in der Hinrunde mit 4:1. Nach der verkorksten Hinrunde haben sich die Roten Bullen jedoch wieder hochgekämpft. Nach drei Siegen in drei Spielen in der Rückrunde geht Leipzig mit viel Selbstvertrauen in das Spiel mit dem Rekordmeister.

FC Bayern München vs. RB Leipzig, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Bayern München gegen RB Leipzig ist ein Samstagsspiel, bedeutet also: Wer das Topspiel des 21. Spieltags heute live und in voller Länge verfolgen möchte, braucht Zugang zum Angebot von Sky. Beim Pay-TV-Sender werden nämlich alle Samstagsspiele der höchsten deutschen Spielklasse übertragen.

Die Vorberichterstattung zum Spektakel geht um 17.30 Uhr, also eine Stunde vor Anpfiff, los. danach übernimmt Kommentator Wolff Fuss.

© getty Mit 4:1 besiegte der FC Bayern Vizemeister RB Leipzig in der Hinrunde.

Auch im Livestream bietet Sky das Duell an. Um diesen nutzen zu können, wird entweder ein SkyGo-Abonnement oder ein SkyTicket benötigt.

Die Highlights der Partie hat danach dann DAZN auf der Plattform abrufbereit. Alle Spiele am Freitag und am Samstag laufen dabei ununterbrochen in einer linearen Highlightshow.

Darüber hinaus besitzt auch DAZN Übertragungsrechte für Spiele der Bundesliga, nämlich für die am Freitag und am Sonntag. Aber auch andere europäische Topligen wie die Primera Division, Serie A, Ligue 1 sowie den Großteil der Champions League zählen zum vielfältigen DAZN-Sportangebot.

Der Preis für das DAZN-Abo liegt seit dem 1. Februar bei 29,99 Euro je Monat oder 274,99 Euro pro Jahr.

FC Bayern München vs. RB Leipzig, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

FC Bayern München vs. RB Leipzig, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker

SPOX tickert das Spiel zwischen dem FC Bayern und RB Leipzig live und ausführlich mit. Alle, die kein SkyGo-Abo oder ein SkyTicket haben, müssen also trotzdem nicht auf die Partie verzichten.

Hier geht's zum Liveticker des Spiels Bayern München gegen RB Leipzig.

Bundesliga: Die Tabelle am 21. Spieltag