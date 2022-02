Zum Abschluss des 24. Spieltags der Fußball-Bundesliga empfängt der FC Augsburg den BVB. Alle Informationen zu der Übertragung der Partie und wo Ihr das Spiel heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Nach dem enttäuschenden Abschneiden des BVB in der Europa League, muss der Tabellenzweite aus Dortmund heute gegen den FC Augsburg antreten. Wie schlägt sich das Team von Marco Rose gegen das abstiegsbedrohte Augsburg?

FC Augsburg vs. BVB, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Datum, Termin, Infos

Die Partie zwischen dem FC Augsburg und dem BVB findet am heutigen Sonntag, den 27. Februar, statt. Gespielt wird ab 17.30 Uhr in der WWK-Arena in Augsburg.

International läuft es in dieser Saison gar nicht für den BVB. Nach dem Aus in der Champions League konnte der BVB unter der Woche auch nicht das Ausscheiden aus der Europa League verhindern. Gegen die Glasgow Rangers reichte ein 2:2-Unentschieden nicht um die K.O-Runde in der Europa League zu erreichen. In der Liga hingegen läuft es gut für den BVB. Zweiter sind die Dortmunder aktuell in der Tabelle hinter dem Rekordmeister FC Bayern München. Am letzten Spieltag gegen Borussia Mönchengladbach gelang dem BVB zudem ein furioser 6:0-Erfolg. Mit einer ähnlichen Leistung heute könnten die Dortmunder in der Liga ihren dritten Sieg in Folge einfahren.

Dem FC Augsburg steht mit dem BVB heute ein schwerer Gegner gegenüber. Der abstiegsbedrohte Verein benötigt dringen Punkte, aktuell befindet sich der FC Augsburg nämlich tief unten in der Tabelle. Zuletzt gab es Niederlagen gegen den SC Freiburg und Borussia Mönchengladbach. Hoffnung auf Punkte kann heute aber die Rückkehr von Trainer Markus Weinzierl geben. Nach überstandener Corona-Infektion wird der Trainer des FC Augsburg heute wieder auf der Bank Platz nehmen.

FC Augsburg vs. BVB, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

FC Augsburg: Gikiewicz - Framberger, Gouweleeuw, Oxford, Iago - Maier, Dorsch - Sarenren Bazee, Vargas - Niederlechner, Gregoritsch

FC Augsburg vs. BVB, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

DAZN zeigt heute das Spiel zwischen dem FC Augsburg und dem BVB live und in voller Länge exklusiv im TV und Livestream. Ab 16.30 Uhr beginnen beim Streamingdienst die Vorberichte zum Spiel. Ab 17.30 Uhr seht Ihr das Spiel dann bei DAZN 1 live und vollumfänglich im TV. Durch die Sendung führt am heutigen Tag Alex Schlüter. Das Kommentatoren-Duo besteht aus Michael Born und DAZN-Experte Sebastian Kneißl. Als Reporter vor Ort ist heute Tobi Wahnschaffe im Einsatz.

Im Livestream könnt Ihr das Spiel über Euren Laptop im Browser oder mit der DAZN-App verfolgen.

© getty Am letzten Spieltag gegen Borussia Mönchengladbach war BVB-Kapitän Marco Reus an insgesamt fünf Toren beteiligt. Gelingt ihm heute ein ähnliche Leistung?

Ihr benötigt ein kostenpflichtiges DAZN-Abo, um das Spiel zwischen dem FC Augsburg und dem BVB live im TV oder Livestream zu sehen. Ein Abonnement kostet bei DAZN 29,99 Euro im Monat. DAZN bietet zudem auch ein Jahres-Abo an, welches mit 274,99 Euro zu Buche schlägt. Euer bisheriger Tarif ändert sich nicht bis zum 31. Juli, wenn Ihr vor dem 01. Februar ein Abo bei DAZN abgeschlossen habt.

Neben den Freitags- und Sonntagsspielen der Bundesliga könnt Ihr auf DAZN auch die Champions League, die Serie A, die Ligue 1, die Primera Division, die NBA, die NFL, Tennis, Boxen, MMA und noch vieles Weiteres sehen.

FC Augsburg vs. BVB, Übertragung: Bundesliga heute live im Liveticker

Im ausführlichen Liveticker könnt Ihr das Spiel zwischen dem FC Augsburg und dem BVB auch bei SPOX verfolgen. Mit dem Liveticker von SPOX verpasst Ihr keine Sekunde der Partie. Hier findet Ihr den Liveticker von SPOX.

