Der BVB ist heute am frühen Abend zu Gast beim FC Augsburg. Die letzte Partie des 24. Spieltags der Fußball-Bundesliga könnt Ihr hier im Liveticker erleben.

Zum Abschluss des 24. Spieltags der Bundesliga trifft der FC Augsburg auf den BVB. Können die abstiegsbedrohten Augsburger heute dem BVB Paroli bieten? Das erfahrt Ihr hier im Liveticker.

FC Augsburg vs. BVB: Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Die letzten Wochen liefen in der Liga schlecht für den FC Augsburg. Gegen Borussia Mönchengladbach und den SC Freiburg musste die heutigen Gastgeber knappe Niederlagen einstecken. In der Tabelle befindet sich der FCA aktuell nur auf Rang 16 und damit inmitten der Abstiegszone. Für den BVB lief es in den letzten Wochen ebenfalls nicht ideal. Zwar konnte Dortmund in der Liga gegen Union Berlin und Borussia Mönchengladbach überzeugende Siege einfahren, in der Europa League schied der Tabellenzweite jedoch klar gegen die Glasgow Rangers aus. Der BVB ist damit schon aus allen Pokalwettbewerben in dieser Saison ausgeschieden - zu wenig für die eigenen Ambitionen. Mit einem Sieg heute könnte zumindest der Rückstand auf den FC Bayern München in der Tabelle auf sechs Punkte verkürzt werden.

Vor Beginn: Die letzte Partie des 24. Spieltags in der Bundesliga wird heute um 17.30 Uhr in der WWK-Arena in Augsburg angepfiffen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Begegnung zwischen dem FC Augsburg und dem BVB.

FC Augsburg vs. BVB: Bundesliga heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

FC Augsburg: Gikiewicz - Framberger, Gouweleeuw, Oxford, Iago - Maier, Dorsch - Sarenren Bazee, Vargas - Niederlechner, Gregoritsch

Gikiewicz - Framberger, Gouweleeuw, Oxford, Iago - Maier, Dorsch - Sarenren Bazee, Vargas - Niederlechner, Gregoritsch BVB: Kobel - M. Wolf, Pongracic, Hummels, Guerreiro - Dahoud - Brandt, Bellingham - Malen, Moukoko, T. Hazard

