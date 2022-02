Am 23. Spieltag der Bundesliga kommt es zum Borussia-Duell! Der BVB empfängt das Team aus Mönchengladbach, und wir sagen Euch, wie Ihr die Partie heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Zum Abschluss des Tages erwartet uns in der höchsten deutschen Spielklasse nochmal ein echter Klassiker! Die Borussia aus Dortmund schlüpft in die gastgebende Rolle beim Topspiel gegen die Borussia aus Mönchengladbach.

Wirklich zufrieden mit der bisherigen Saison sind wohl beide Mannschaften nicht. Der BVB belegt derzeit zwar den zweiten Tabellenplatz, die anhaltende Inkonstanz sät jedoch Zweifel an Kader und Trainer. Noch dramatischer die Situation bei den Fohlen: Rang 13 in der Tabelle und nur zwei Siege aus den letzten zehn Spielen haben den Verein längst in den Panikmodus versetzt. Wem gelingt es heute seine Kritiker verstummen zu lassen?

BVB vs. Borussia Mönchengladbach, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Ort, Datum, Anpfiff, Infos

Wettbewerb: Bundesliga 21/22

Spieltag: 23. Spieltag

Datum: Sonntag, 20. Februar

Anstoß: 17.30 Uhr

Spielort: Signal-Iduna-Park in Dortmund

BVB vs. Borussia Mönchengladbach, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Das Duell der beiden Borussia-Klubs überträgt heute DAZN live und in voller Länge. Wer die Vorberichte zum Spiel nicht verpassen will, muss um 17 Uhr, also eine halbe Stunde vor Anpfiff, den Livestream öffnen. Dafür wird folgendes DAZN-Team eingesetzt:

Moderatorin: Laura Wontorra

Laura Wontorra Kommentator: Marco Hagemann

Marco Hagemann Experte: Sebastian Kneißl

Sebastian Kneißl Reporter vor Ort: Daniel Herzog

DAZN bietet zudem auch eine Übertragung mit Ilkay Gündogan, Ex BVB-Profi und aktueller Spieler von Manchester City, als Kommentator an. Er kommentiert gemeinsam mit Max Siebald.

Seit dem 1. Februar beträgt der Preis für alle Neukunden und wiederkehrenden Kunden 29,99 Euro pro Monat und 274,99 Euro pro Jahr. Dafür könnt Ihr neben Spitzenfußball auch Sportarten wie American Football, Basketball, Tennis, Handball, Motorsport, Radsport, Kampfsport und noch mehr live verfolgen.

© imago images Im Hinspiel setzte sich Borussia Mönchengladbach nach einem Tor von Zakaria mit 1:0 durch. Kann sich der BVB heute revanchieren? (Bild: 25.09.2021)

BVB vs. Borussia Mönchengladbach, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker bei SPOX

Ihr könnt das Match heute nicht live sehen? Dann schaut doch gerne mal bei unserem Liveticker vorbei. Mit minütlicher Updates halten wir Euch immer auf dem neuesten Stand! Klickt Euch rein.

BVB vs. Borussia Mönchengladbach, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Bundesliga-Tabelle am 23. Spieltag