1. FC Köln vs. SC Freiburg, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Mit dem 1. FC Köln und dem SC Freiburg treffen heute in der Bundesliga zwei Überraschungsteams der bisherigen Saison aufeinander. Wir zeigen Euch, wie Ihr die Partie des 21. Spieltags live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

Bundesliga, 1. FC Köln vs. SC Freiburg: Datum, Ort, Anpfiff, Infos

Wer kommt besser aus der knapp zweiwöchigen Spielpause - der 1. FC Köln oder der SC Freiburg? Die Antwort auf diese Frage erhalten wir am heutigen Samstag, 5. Januar, wenn sich die beiden Überraschungsteams der Bundesliga am 21. Spieltag gegenüber stehen. Angepfiffen wird das Spiel um 15.30 Uhr im Rhein-Energie-Stadion in Köln.

Mit dem 1. FC Köln und dem SC Freiburg stehen sich der Tabellenachte und der Tabellenfünfte gegenüber. Diese Platzierungen nach dem 20. Spieltag war vor Saisonbeginn nicht unbedingt zu erwarten. Freiburg ist mitten im Kampf um die Qualifikation zur Champions League in der nächsten Saison. Mit 33 Punkten liegt das Team von Trainer Christian Streich nur einen Zähler hinter Union Berlin. Aus der regulären Winterpause kehrte der SC durchwachsen zurück. Einem Unentschieden gegen Bielefeld und einer klaren Niederlage bei Borussia Dortmund folgten Siege im DFB-Pokal-Achtelfinale in Hoffenheim und in der Bundesliga gegen den VfB Stuttgart.

Ähnlich durchwachsen ist die Bilanz des 1. FC Köln im Jahr 2022: Ein Sieg, ein Unentschieden und eine Niederlage in der Bundesliga, dazu das Aus im DFB-Pokal gegen Zweitligist Hamburger SV.

In der Hinrunde trennten sich die beiden heutigen Kontrahenten in Freiburg 1:1.

Bundesliga: Der 21. Spieltag im Überblick

Datum Anpfiff Heim Auswärts Freitag, 4. Februar 20.30 Uhr Hertha BSC VfL Bochum Samstag, 5. Februar 15.30 Uhr VfB Stuttgart Eintracht Frankfurt Samstag, 5. Februar 15.30 Uhr FSV Mainz 05 TSG Hoffenheim Samstag, 5. Februar 15.30 Uhr FC Augsburg Union Berlin Samstag, 5. Februar 15.30 Uhr Arminia Bielefeld Borussia Mönchengladbach Samstag, 5. Februar 15.30 Uhr 1. FC Köln SC Freiburg Samstag, 5. Februar 18.30 Uhr FC Bayern München RB Leipzig Sonntag, 6. Februar 15.30 Uhr Borussia Dortmund Bayer Leverkusen Sonntag, 6. Februar 17.30 Uhr VfL Wolfsburg SpVgg Greuther Fürth

1. FC Köln vs. SC Freiburg, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Ihr wollt 1. FC Köln vs. SC Freiburg heute live sehen? Das geht nur, wenn Ihr Kunde von Sky seid und das für die Übertragung der Bundesligaspiele benötigte Abo besitzt. Der Pay-TV-Sender zeigt nämlich in dieser Saison alle Bundesligaspiele an Samstagen exklusiv.

Vor Beginn der heutigen Spiele könnt Ihr Euch auf Sky Sport Bundesliga UHD, Sky Sport Bundesliga 1 (HD) und Sky Sport Bundesliga 2 (HD) im "tipico Countdown" mit Moderator Michale Leopold und Experte Dietmar Hamann auf die Partien einstimmen. 1. FC Köln vs. SC Freiburg läuft dann ab 15.25 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 3 (HD). Kommentator des Spiels ist Marcus Lindemann. Oder Ihr schaut Euch auf Sky Sport Bundesliga 1 (HD) die Konferenz an.

Das Einzelspiel und die Konferenz könnt Ihr auch im Livestream auf dem Endgerät Eurer Wahl verfolgen. Sky-Kunden können dies über die App SkyGo machen, alle anderen nach Abschluss eines kostenpflichtigen Sky Ticket.

Wolfsburg? Hertha? Diese Klubs sind die Gewinner des Winter-Transferfensters © getty 1/45 Das Winter-Transferfenster ist zu, die Vereine haben sich bestmöglich auf den zweiten Teil der Saison 21/22 vorbereitet. Doch welche Klubs stachen im Winter-Transferfenster besonders positiv heraus. SPOX gibt einen Überblick. © getty 2/45 INTER MAILAND – Zugänge: Robin Gosens (Verteidigung, kam per Leihe von Atalanta Bergamo), Felipe Caicedo (Sturm, kam per Leihe vom FC Genua) | Abgänge: Stefano Sensi (Mittelfeld, ging per Leihe zu Sampdoria Genua) © getty 3/45 Auch wenn Gosens aktuell noch verletzt ausfällt: Zur Verpflichtung des Deutschen kann man Inter aus sportlicher Sicht nur beglückwünschen. Auf der anderen Seite geht mit Sensi ein Mann, der sich in zwei Jahren Inter nie durchsetzen konnte. © getty 4/45 JUVENTUS TURIN – Zugänge: Dusan Vlahovic (Sturm, kam für 81,6 Mio. Euro von der AC Florenz), Denis Zakaria (Mittelfeld, kam für 8,6 Mio. Euro von Borussia Mönchengladbach) © getty 5/45 Abgänge: Rodrigo Bentancur (Mittelfeld, ging für 19 Mio. Euro zu Tottenham, Dejan Kulusevski (Sturm, ging per Leihe zu Tottenham), Aaron Ramsey (Mittelfeld, ging per Leihe zu den Glasgow Rangers) © getty 6/45 Mit Vlahovic tätigte man den Königstransfer des Winters. Eine stolze Summe legte Juve dabei auf den Tisch, beim Talent des Serben ist das aber vertretbar. Mit Betancur, Kulusevski und Ramsey verließen drei Spieler den Klub, die kaum eine Rolle spielten. © getty 7/45 AC FLORENZ – Zugänge: Jonathan Ikone (Sturm, kam für 14 Mio. Euro von OSC Lille), Arthur Cabral (Sturm, kam für 14 Mio. Euro vom FC Basel), Krzysztof Piatek (Sturm, kam per Leihe von Hertha BSC) © getty 8/45 Abgänge: Dusan Vlahovic (Sturm, ging für 81,6 Mio. Euro zu Juventus Turin) © getty 9/45 Klar: Der Vlahovic-Abgang ist keineswegs leicht zu verkraften. Dennoch präsentierte die Fiorentina mit Ikone, Cabral und Herthas Piatek gleich drei Stürmer, die die Klasse des Serben gleichmäßig kompensieren können. © getty 10/45 OLYMPIQUE LYON – Zugänge: Romain Faivre (Mittelfeld, kam für 15 Mio. Euro von Stade Brest), Tanguy Ndombele (Mittelfeld, kam per Leihe von Tottenham Hotspur) © getty 11/45 Abgänge: Bruno Guimaraes (Mittelfeld, ging für 42,1 Mio. Euro zu Newcastle United), Islam Slimani (Sturm, ging ablösefrei zu Sporting Lissabon), Marcelo (Verteidiger, ging ablösefrei zu Girondins Bordeaux) © getty 12/45 Der Abgang von Guimaraes schmerzt ohne Frage, mit Rückkehrer Ndombele sorgte OL aber sofort für mehr als ordentlichen Ersatz. Zudem stößt mit Faivre ein torgefährlicher Mittelfeldspieler zum Team (14 Torbeteiligungen in 22 Spielen). © getty 13/45 VFL WOLFSBURG – Zugänge: Jonas Wind (Sturm, kam für 12 Mio. Euro vom FC Kopenhagen), Kevin Paredes (Mittelfeld, kam für 6,7 Mio. Euro von DC United), Max Kruse (Sturm, kam für 5 Mio. Euro von Union Berlin) © getty 14/45 Abgänge: Wout Weghorst (Sturm, ging für 14 Mio. Euro zum FC Burnley) © getty 15/45 Auch hier bleibt festzuhalten, dass man mit Weghorst den besten Offensivspieler abgeben musste. Ein gut aufgelegter Kruse und Dänen-Stürmer Wind sollten das aber auffangen können. Mit Paredes hat man sich zudem in der Zentrale verstärkt. © getty 16/45 HERTHA BSC – Zugänge: Dong-jun Lee (Sturm, kam für 800 Tsd. Euro von Ulsan Hyundai), Marc Oliver Kempf (Verteidigung, kam für 500 Tsd. Euro vom VfB Stuttgart), Kelian Nsona (Sturm, kam für 500 Tsd. Euro von SM Caen) © getty 17/45 Abgänge: Krzysztof Piatek (Sturm, ging per Leihe zur AC Florenz), Jordan Torunarigha (Verteidigung, ging per Leihe zu KAA Gebt), Deyovaisio Zefuik (Verteidigung, ging per Leihe zu den Blackburn Rovers) © getty 18/45 Stuttgarts Kempf soll die schwache Defensive (42 Gegentore) stabilisieren, offensiv will man mit dem Koreaner Lee und Nsona mehr Kreativität im Spiel haben. Piatek muss dafür weichen. Die beiden Bankdrücker Torunarigha und Zeefuik werden verliehen. © getty 19/45 FC SEVILLA – Zugänge: Tecatito Corona (Sturm, kam für 3 Mio. Euro vom FC Porto), Anthony Martial (Sturm, kam per Leihe von Manchester United) | Abgänge: Ibrahim Amadou (Mittelfeld, ging ablösefrei zum FC Metz) © getty 20/45 Als Zweiter der Primera Division steht Sevilla aktuell gut da, mit den Transfers von Corona und Martial verstärkt man die (im Vergleich zur Konkurrenz) leicht schwächelnde Offensive. Gehen wird der aussortierte Amadou. © getty 21/45 FC BARCELONA – Zugänge: Ferran Torres (Sturm, kam für 55 Mio. Euro von Manchester City), Adama Traore (Sturm, kam per Leihe von den Wolverhampton Wanderers), Pierre-Emerick Aubameyang (Sturm, von FC Arsenal - Deal noch nicht finalisiert) © getty 22/45 Abgänge: Philippe Coutinho (Mittelfeld, ging per Leihe zu Aston Villa), Alex Collado (Sturm, ging per Leihe zum FC Granada), Inaki Pena (Tor, ging per Leihe zu Galatasaray) © getty 23/45 Auf der Seite der Zugänge stehen mit Torres, Traore und wohl Aubameyang große Namen, die Barca in der sportlich misslichen Lage helfen können. Einziger Top-Abgang ist Coutinho, der unter Xavi aber ohnehin keine Rolle spielte. © getty 24/45 FC VILLARREAL – Zugänge: Giovani Lo Celso (Mittelfeld, kam per Leihe von Tottenham Hotspur), Serge Aurier (Verteidigung, kam ablösefrei, war vereinslos) © getty 25/45 Abgänge: Javi Ontiveros (Sturm, ging zum FC Fuenlabrada), Ivan Martin (Mittelfeld, ging per Leihe zum FC Girona) © getty 26/45 Namhafte Abgänge muss der Tabellensiebte der Primera Division nicht verkraften. Per Leihe kommt dagegen Lo Celso, der bei Tottenham zwar nie wirklich angekommen ist, ohne Zweifel aber über das nötige Talent verfügt. © getty 27/45 FC VALENCIA – Zugänge: Giorgi Mamardashvili (Tor, kam für 850 Tsd. Euro von Dinamo Tifilis), Eray Cömert (Verteidigung, kam für 800 Tsd. Euro vom FC Basel), Bryan Gil (Sturm, kam per Leihe von Tottenham Hotspur) © getty 28/45 Ilaix Moriba (Mittelfeld, kam per Leihe von RB Leipzig) | Abgänge: Daniel Wass (Verteidigung, ging für 2,7 Mio. Euro zu Atletico Madrid), Jason (Sturm, ging ablösefrei zu Deportivo Alaves) © getty 29/45 Aus der Bundesliga kommt mit Moriba ein junges Talent, außerdem holen die Fledermäuse Ex-Sevilla-Stürmer Gil zurück nach Spanien. Mamardashvili kommt als Perspektivspieler, Cömert ersetzt den abgewanderten Wass. © getty 30/45 FC LIVERPOOL – Zugänge: Luis Diaz (Sturm, kam für 45 Mio. Euro vom FC Porto) | Abgänge: Nathaniel Phillips (Verteidigung, ging per Leihe zum AFC Bournemouth), Neco Williams (Verteidigung, ging per Leihe zum FC Fulham) © getty 31/45 Mit den Leihen von Phillips und Williams verhilft Liverpool beiden Talenten zu mehr Spielzeit. Richtig wichtig könnte der Transfer von Diaz werden, der Salah und Mane nach einem stressigen Afrika-Cup unterstützen soll. © getty 32/45 TOTTENHAM HOTSPUR – Zugänge: Rodrigo Bentancur (Mittelfeld, kam für 19 Mio. Euro von Juventus Turin), Dejan Kulusevski (Sturm, kam per Leihe von Juventus Turin) © getty 33/45 Abgänge: Tanguy Ndombele (Mittelfeld, ging per Leihe zu Olympique Lyon), Dele Alli (Mittelfeld, ging ablösefrei zum FC Everton), Bryan Gil (Sturm, ging per Leihe zum FC Valencia), Giovani Lo Celso (Mittelfeld, ging per Leihe zum FC Villarreal) © getty 34/45 Mit den Transfers von Bentancur und Kulusevski bekam Spurs-Coach Antonio Conte seine beiden Wunschspieler. Auf der Seite der Abgänge stehen mit Ndombele, Alli, Gil und Lo Celso Spieler, die unter dem Italiener kaum mehr zum Einsatz kamen. © getty 35/45 ASTON VILLA – Zugänge: Lucas Digne (Verteidigung, kam für 30 Mio. Euro vom FC Everton), Calum Chambers (Verteidigung, kam ablösefrei zum FC Arsenal), Philippe Coutinho (Mittelfeld, kam per Leihe vom FC Barcelona) © getty 36/45 Robin Olsen (Tor, kam per Leihe von der AS Roma) | Abgänge: Matt Targett (Verteidigung, ging per Leihe zu Newcastle United), Anwar El Ghazi (Sturm, ging per Leihe zum FC Everton), Wesley (Sturm, ging per Leihe zu Porto Alegre) © getty 37/45 Die große Frage wird sein, ob Coutinho bei Villa zu alter Stärke zurückfinden kann. Tut er das, haben The Villans einen Top-Spieler in ihren Reihen. Mit Digne und Chambers kommen zudem solide Verteidiger nach Birmingham. © getty 38/45 FC EVERTON – Zugänge: Vityliy Mykolenko (Verteidigung, kam für 23,5 Mio. Euro von Dynamo Kiew), Nathan Patterson (Verteidigung, kam für 14 Mio. Euro von den Glasgow Rangers), Dele Alli (Mittelfeld, kam ablösefrei von Tottenham Hotspur) © getty 39/45 Donny van de Beek (Mittelfeld, kam per Leihe von Manchester United), Anwar El Ghazi (Sturm, kam per Leihe von Aston Villa) | Abgänge: Lucas Digne (Verteidigung, ging für 30 Mio. Euro zu Aston Villa) © getty 40/45 Aufgrund der sportlich alarmierenden Lage mussten die Toffees auf dem Transfermarkt zuschlagen. Mykolenko und Patterson sollen defensiv die Löcher stopfen, Alli zentral die Fäden ziehen. Mit van de Beek kommt außerdem ein talentierter Mann von United. © getty 41/45 NEWCASTLE UNITED – Zugänge: Bruno Guimaraes (Mittelfeld, kam für 42,1 Mio. Euro von Olympique Lyon), Chris Wood (Sturm, kam für 30 Mio. Euro vom FC Burnley), Kieran Trippier (Verteidigung, kam für 15 Mio. Euro von Atletico Madrid) © getty 42/45 Dan Burn (Verteidigung, kam für 15 Mio. Euro von Brighton), Matt Targett (Verteidigung, kam per Leihe von Aston Villa) | Abgänge: Freddie Woodman (Tor, ging per Leihe zum AFC Bournemouth), Jeff Hendrick (Mittelfeld, ging per Leihe zu QPR) © getty 43/45 Ob Stürmer Wood seine Summe zurückzahlen kann, darf in Frage gestellt werden. Abgesehen davon sind die Transfers der Magpies ordentlich. Mit Burn und Trippier kommen gestandene Defensiv-Leute, Guimaraes ist der Königstransfer. © getty 44/45 FC BURNLEY – Zugänge: Wout Weghorst (Sturm, kam für 14 Mio. Euro vom VfL Wolfsburg) | Abgänge: Chris Wood (Sturm, ging für 30 Mio. Euro Newcastle United) © getty 45/45 Die Quote von drei Treffern in 23 Spielen ist als Stürmer gewiss nicht berauschend, für 30 Mio. Euro wird man Wood dementsprechend keine Träne nachweinen. Im Gegenzug dafür kommt Weghorst, der über Jahre die Lebensversicherung der Wölfe war.

Bundesliga: So seht Ihr die Highlights auf DAZN

DAZN zeigt zwar erst morgen wieder die Bundesliga live, heute dafür aber die Highlights aller Spiele am Samstag ab 17.30 Uhr in einer linearen Highlightshow. Diese wird stündlich wiederholt.

Bundesliga, 1. FC Köln vs. SC Freiburg: Voraussichtliche Aufstellungen

1. FC Köln: Schwäbe - Schmitz, Hübers, Kilian, Hector - Özcan, Skhiri - Thielmann, Uth, Kainz - Modeste

Schwäbe - Schmitz, Hübers, Kilian, Hector - Özcan, Skhiri - Thielmann, Uth, Kainz - Modeste SC Freiburg: Flekken - Kübler, Lienhart, N. Schlotterbeck, Günter - M. Eggestein, Höfler - Schade, Höler, Grifo - Demirovic

1. FC Köln vs. SC Freiburg, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker

Ihr habt heute keinen Zugriff auf Sky? Dann klickt in den ausführlichen Liveticker von SPOX zum Spiel 1. FC Köln vs. SC Freiburg. Dort erhaltet Ihr zeitnah alle wichtigen Informationen.

Hier geht's zum Liveticker 1. FC Köln - SC Freiburg.

Bundesliga: Die Tabelle am 21. Spieltag