Der 1. FC Köln und Eintracht Frankfurt treffen sich am heutigen Abend zum Topspiel in der Bundesliga. Wer die Partie am 23. Spieltag für sich entscheiden kann, erfahrt Ihr hier im Liveticker.

1. FC Köln vs. Eintracht Frankfurt: Bundesliga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Mit dem 1. FC Köln und Eintracht Frankfurt treffen heute zwei Tabellennachbarn aufeinander. Auf Platz neun ist der FC aktuell - und damit einen Platz und einen Punkt vor Eintracht Frankfurt. Beide Teams verloren ihre Begegnungen am letzten Spieltag. Eintracht Frankfurt mit 0:2 gegen den VfL Wolfsburg und der 1. FC Köln mit 1:3 gegen RB Leipzig. Eine Reaktion auf diese Niederlagen ist heute von beiden Teams zu erwarten. Ein offenes, spannendes Spiel steht uns heute in Köln bevor.

Vor Beginn: Die Partie wird heute um 18.30 Uhr im Rhein-Energie-Stadion in Köln angepfiffen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Begegnung zwischen dem 1. FC Köln und Eintracht Frankfurt.

1. FC Köln vs. Eintracht Frankfurt: Bundesliga heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

1. FC Köln: T. Horn - Schmitz, Kilian, Hübers, Hector - Özcan, Skhiri - Thielmann, Uth, Duda - Modeste

Eintracht Frankfurt: Trapp - Tuta, Hasebe, Ndicka - Sow, Jakic - da Costa, Kostic - Lindström, Kamada - Borré

1. FC Köln vs. Eintracht Frankfurt: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Sky zeigt die Partie zwischen dem 1. FC Köln und Eintracht Frankfurt heute exklusiv im TV und Livestream. Auf Sky Sport Bundesliga 1 und Sky Sport Bundesliga UHD seht Ihr das Spiel heute ab 17.30 Uhr live und in voller Länge. Der Anstoß erfolgt dann etwas später um 18.30 Uhr.

Mit Sky Go und mit dem Sky Ticket bietet der Pay-TV-Sender Euch zudem zwei Möglichkeiten das Spiel im Livestream zu verfolgen.

Bundesliga, 23. Spieltag: Die Tabelle

Platz Mannschaft Spiele Tore Differenz Punkte 1 Bayern München 22 70:25 45 52 2 Borussia Dortmund 22 57:36 21 46 3 Bayer Leverkusen 23 60:39 21 41 4 RB Leipzig 22 43:27 16 34 5 1899 Hoffenheim 22 43:34 9 34 6 SC Freiburg 22 34:25 9 34 7 1. FSV Mainz 05 23 34:26 8 34 8 1. FC Union Berlin 22 29:30 -1 34 9 1. FC Köln 22 34:37 -3 32 10 Eintracht Frankfurt 22 33:34 -1 31 11 VfL Bochum 22 24:32 -8 28 12 VfL Wolfsburg 22 23:33 -10 27 13 Bor. Mönchengladbach 22 30:40 -10 26 14 Hertha BSC 22 24:45 -21 23 15 Arminia Bielefeld 22 21:29 -8 22 16 FC Augsburg 22 24:38 -14 22 17 VfB Stuttgart 22 26:42 -16 18 18 SpVgg Greuther Fürth 22 20:57 -37 13