Das Samstagabendspiel in dieser Woche vom 1. FC Köln und Eintracht Frankfurt ausgetragen. Wie und wo Ihr heute live auf die Übertragung im TV, Livestream und Liveticker zugreifen könnt, erfahrt Ihr hier.

Mit 32 Punkten und Platz acht in der Tabelle befindet sich der 1. FC Köln in unmittelbarer Nähe zu den Europapokal-Plätzen. Die Kölner trennen gerade einmal zwei Punkte von RB Leipzig auf Platz vier. Um diesen erreichen zu können, muss der FC aber mehr Konstanz in seine aktuell schwankenden Leistungen bringen.

Genau wie bei den Kölnern leidet auch Eintracht Frankfurt unter starken Leistungsschwankungen. Mit vier Punkten aus den vergangenen vier Spielen reicht es aktuell nur für den zehnten Platz in der Tabelle. Gelingt der Eintracht heute ein Sieg, würde man die Kölner in der Tabelle überholen und nach Punkten mit Platz vier gleichziehen.

1. FC Köln vs. Eintracht Frankfurt, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Anstoß, Stadion, Ort

Wettbewerb: Bundesliga, 23. Spieltag

Bundesliga, 23. Spieltag Datum & Uhrzeit: 19. Februar, 18:30 Uhr

19. Februar, 18:30 Uhr Austragungsort: Rhein-Energie-Stadion, Köln

Rhein-Energie-Stadion, Köln TV-Übertragung: Sky

FC Köln vs. Eintracht Frankfurt, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Die Partie zwischen dem 1. FC Köln und Eintracht Frankfurt seht Ihr heute bei Sky. Der Pay-TV-Sender zeigt Euch die 90 Spielminuten auf Sky Sport Bundesliga 1. Bereits ab 17:30 Uhr werdet Ihr mit Moderator Sebastian Hellmann und Experte Lothar Matthäus auf das Duell eingestimmt. Kommentator des Spiels ist Kai Dittmann.

Um die Samstagsspiele der Bundesliga live im TV und Livestream verfolgen zu können, benötigt Ihr ein Abonnement des Pay-TV-Senders Sky. Dieser hält die Übertragungsrechte an allen Samstagspartien plus der Konferenz aller Partien mit Spielbeginn 15:30 Uhr.

Sky bietet das Einzelspiel und die Konferenz sowohl im Pay-TV als auch im Livestream an. Zugriff auf den Livestream erhaltet Ihr mit einem SkyGo Abonnement oder via SkyTicket.

FC Köln vs. Eintracht Frankfurt, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker

Wem sich keine Option bietet, das Spiel heute live anzusehen, dem sei unser Liveticker ans Herz gelegt. Schon vor dem Anpfiff beginnen wir damit, Euch mithilfe minütlicher Updates stets auf dem Laufenden zu halten. Klickt Euch rein!

Hier geht es zum Liveticker: 1. FC Köln vs. Eintracht Frankfurt.

FC Köln vs. Eintracht Frankfurt, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Köln: Horn - Schmitz, Kilian, Hübers, Hector - Özcan, Skhiri - Thielmann, Uth, Duda - Modeste

Horn - Schmitz, Kilian, Hübers, Hector - Özcan, Skhiri - Thielmann, Uth, Duda - Modeste Eintracht Frankfurt: Trapp - Tuta, Hasebe, Ndicka - Sow, Jakic - da Costa, Kostic - Lindström, Kamada - Borré

