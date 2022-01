Verwegener Plan: Ricardo Pepi will mit Augsburg in die Champions League

Rekord-Neuzugang Ricardo Pepi will mit dem FC Augsburg hoch hinaus. "Ich habe einen Traum: Ich möchte mit Augsburg in der Champions League spielen", sagte das 18 Jahre alte Sturm-Talent im Interview mit der Sport Bild.

"Das hört sich vielleicht aktuell verrückt an, aber das ist mein Ziel. Ich hatte immer große Träume. Und nur so konnte ich vorankommen", so Pepi weiter.

Deshalb nimmt sich der junge US-Amerikaner auch keinen Geringeren als den Weltfußballer zum Vorbild. "Ich sehe zu Robert Lewandowski auf. Auf dieses Level will ich kommen, daran arbeite ich jeden Tag", sagte Pepi.

Die enorm hohe Ablöse von bis zu 17,5 Millionen Euro, die Augsburg an den FC Dallas zahlt, bedeutet für Pepi angeblich keinen zusätzlichen Druck.

"Ich war nicht derjenige, der diesen Preis aufgerufen hat", sagte er. "Ich fühle überhaupt keinen Druck, ehrlich. Ich mache nur, was ich am besten kann."