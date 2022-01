FC Bayern: Auch Neuer zurück im Training

Weitere leichte personelle Entspannung bei Bayern München: Am Montag ist Kapitän Manuel Neuer beim Rekordmeister nach überstandener Corona-Infektion auf den Trainingsplatz zurückgekehrt.

Der Nationaltorhüter absolvierte eine individuelle Einheit unter der Leitung von Torwarttrainer Toni Tapalovic. Damit sank der Zahl der aktiven Coronafälle im Kader des Bundesliga-Tabellenführers auf fünf. Neuer (35) war im Winterurlaub auf den Malediven positiv getestet worden.

Am Samstag, dem Tag nach dem Rückrundenauftakt gegen Borussia Mönchengladbach (1:2) waren bereits Weltmeister Corentin Tolisso und die ebenfalls genesenen Omar Richards und Kingsley Coman auf den Rasen zurückgekehrt. Weiterhin in Quarantäne befinden sich Lucas Hernandez, Tanguy Nianzou, Leroy Sane, Dayot Upamecano und Alphonso Davies.

Die Rekonvaleszenten sollen laut Trainer Julian Nagelsmann genug Zeit bekommen, wieder zu alter Stärke zurückzufinden. "Was dann an Spielern gegen Köln zur Verfügung steht, werden wir sehen", meinte der Coach am vergangenen Freitag mit Blick auf das zweite Rückrundenspiel beim 1. FC Köln (Samstag, 15.30 Uhr/Sky): "Ich rechne jetzt nicht mit extrem vielen Rückkehrern, die für die erste Elf infrage kommen." Man müsse "schauen, dass wir da nicht blindlings irgendwo reinlaufen".