Borussia Dortmund: Marius Wolf positiv auf Corona getestet

DFB-Pokalsieger Borussia Dortmund hat seinen zweiten Coronafall nach der kurzen Winterpause vermeldet. Wie der Tabellenzweite der Bundesliga am Dienstag mitteilte, wurde Marius Wolf (26) bei einem vorsorglichen PCR-Test nach Ende seines Weihnachtsurlaubs in Österreich positiv getestet.

Der vielseitig einsetzbare Wolf habe sich umgehend in häusliche Isolation begeben und sei "aktuell symptomfrei". Kontakt zu den Mannschaftskameraden habe nicht bestanden.

Für den Rückrundenauftakt bei seinem Ex-Klub Eintracht Frankfurt am Samstag (18.30 Uhr im Liveticker) wird Wolf ebenso ausfallen wie der ebenfalls an Corona erkrankte Dan-Axel Zagadou (22). Der Franzose wurde am Sonntag während seines Urlaubs in Dubai positiv getestet.