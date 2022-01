Das erste Top-Spiel der Bundesliga-Rückrunde tragen Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund gegeneinander aus. Wer zeigt / überträgt SGE vs. BVB heute live im TV und Livestream? Hier werdet Ihr aufgeklärt.

Auf die Hinrunde folgt die Rückrunde: In der Bundesliga hat die zweite Hälfte der Saison 2021/22 begonnen. Und welche Mannschaften stehen sich im ersten Samstagabendspiel des neuen Kalenderjahres gegenüber?

Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund nehmen es am 18. Spieltag im Top-Duell miteinander auf. Anstoß ist am heutigen Samstag, den 8. Januar dementsprechend um 18.30 Uhr, Schauplatz der Frankfurter Deutsche Bank Park.

Es handelt sich dabei um ein Aufeinandertreffen zwischen zwei Teams, die sich nach 17 Spieltagen jeweils auf einem Europapokalplatz befinden. Der BVB ist Tabellenzweiter hinter dem FC Bayern München, die SGE belegt als Sechster einen Europa-League-Rang.

Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. BVB heute live im TV und Livestream?

Zur laufenden Saison hat sich in Sachen Übertragung der Bundesliga ein wenig was verändert. Sky und DAZN teilen sich die Rechte an der Ausstrahlung zwar nach wie vor gemeinsam, jedoch sind die Tage, an denen die Sender je im Einsatz sind, nun unterschiedlich. DAZN ist freitags und sonntags an der Reihe, samstags dafür Sky.

Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. BVB heute live im TV?

Heißt: Die Begegnung zwischen Frankfurt und dem BVB seht Ihr heute bei Sky. Der Pay-TV-Sender zeigt Euch die 90 Minuten auf Sky Sport Bundesliga 1, Übertragungsstart ist dort um 17.30 Uhr, also direkt nach dem Abpfiff bei den Nachmittagsspielen. Wolff Fuss wird das Match kommentieren.

Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. BVB heute im Livestream?

Sky bietet Euch an, das Top-Spiel auch via Livestream zu verfolgen. Zurückgreifen könnt Ihr hierfür auf die Plattformen Sky Go und Sky Ticket.

Bundesliga: Eintracht Frankfurt vs. BVB heute im Liveticker

Verfolgen könnt Ihr die Eintracht gegen den BVB live auch bei SPOX - zwar nicht die Live-Bilder, dafür aber schriftlich per Liveticker. Dort wird Euch während der 90 Minuten auch so definitiv nichts entgehen.

Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. BVB heute live im TV und Livestream? - Alle Infos in der Übersicht

Begegnung: Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund

Eintracht Frankfurt - Borussia Dortmund Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spieltag: 18

18 Datum: 8. Januar 2022

8. Januar 2022 Anstoß: 18.30 Uhr

18.30 Uhr Ort: Deutsche Bank Park, Frankfurt

Deutsche Bank Park, Frankfurt TV: Sky

Livestream: Sky Go, Sky Ticket

Liveticker: SPOX

Wer zeigt / überträgt Eintracht Frankfurt vs. BVB heute live im TV und Livestream? - Voraussichtliche Aufstellungen

Eintracht Frankfurt : Trapp - Tuta, Hasebe, Ndicka - Rode, Sow - Chandler, Kostic - Paciencia, Kamada - Borré

Trapp - Tuta, Hasebe, Ndicka - Rode, Sow - Chandler, Kostic - Paciencia, Kamada - Borré Borussia Dortmund: Kobel - Meunier, Can, Hummels, Guerreiro - Dahoud - Brandt, Bellingham - Reus, T. Hazard - Haaland

Bundesliga: Die Tabelle am 18. Spieltag