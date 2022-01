SPOX-Voting: Wo landet Gladbach nach dem Eberl-Aus?

Borussia Mönchengladbach spielt bislang eine sehr durchwachsene Saison. Zu allem Überfluss verkündete nun auch noch noch Sportdirektor Max Eberl seinen Rücktritt. SPOX will von Euch wissen, auf welchem Platz die Fohlen am Ende landen.

Nur 22 Punkte aus 20 Spielen holte Gladbach in der Liga bisher. Auf Platz 16 (FC Augsburg) beträgt der Vorsprung nur drei Zähler, auf einen direkten Abstiegsgplatz sind es vier (VfB Stuttgart).

Das Ziel, in der kommenden Spielzeit wieder international zu spielen, ist bereits in weite Ferne gerückt. Auf Platz sieben fehlen derzeit stolze elf Zähler.

Der direkte Weg über den DFB-Pokal nach Europa ist ebenfalls bereits Geschichte. Nachdem die Fohlen den FC Bayern sensationell mit 5:0 aus dem Wettbewerb geworfen hatten, scheiterten sie blamabel beim Zweitligisten Hannover 96 (0:3). Trainer Adi Hütter steht deshalb gewaltig auf der Kippe.

Gerüchten zufolge wird seine Zukunft in den kommenden Spielen gegen Arminia Bielefeld (5. Februar) und den FC Augsburg (12. Februar) entschieden. Laut der Bild-Zeitung erwägt Gladbach im Falle des Scheiterns von Hütter an den früheren Bayern-Trainer Niko Kovac (zuletzt AS Monaco) heranzutreten.

Mit Eberl verlor die Borussia zudem ihr Aushängeschild. Dieser hatte seinen Abschied am Freitag hochemotional mit tiefer Müdigkeit und psychischer Erschöpfung erklärt. Neben der sportlichen Talfahrt muss sich Gladbach nun auch mit einem Eberl-Nachfolger beschäftigen.

Nun ist Eure Meinung gefragt! Schafft Gladbach trotz der schwierigen Umstände noch die Wende - oder rutscht die Borussia sogar noch in den Tabellenkeller ab? Hier könnt Ihr abstimmen, für App-User geht es hier entlang!