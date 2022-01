VfL Wolfsburg vs. Hertha BSC, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der Bundesliga kommt es heute unter anderem zum Duell zwischen dem VfL Wolfsburg und Hertha BSC. Wir zeigen Euch, wie Ihr die Partie live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

Am 19. Spieltag trifft der sich in der Krise befindende VfL auf einen direkten Tabellennachbarn. Die Niederlagenserie der Wolfsburger ist mittlerweile auf ganze sechs Spiele angewachsen. Damit findet sich der ambitionierte Klub auf dem 14. Tabellenplatz wieder - einen Punkt hinter dem heutigen Gegner.

Mit zwei Unentschieden und zwei Siegen im gleichen Zeitraum liest sich die Bilanz der Hertha deutlich besser. Aufgrund des verschlafenen Saisonstarts finden sich die Berliner jedoch wieder einmal in den unteren Tabellenregionen wieder. Vom einstmals angekündigten "Big City Klub" fehlt in der Hauptstadt weiterhin jede Spur.

VfL Wolfsburg vs. Hertha BSC, Übertragung: Bundesliga - Anstoß, Stadion, Ort

Wettbewerb: Bundesliga, 19. Spieltag

Bundesliga, 19. Spieltag Datum & Uhrzeit: 15. Januar, 15:30 Uhr

15. Januar, 15:30 Uhr Austragungsort: Volkswagen-Arena, Wolfsburg

Volkswagen-Arena, Wolfsburg TV-Übertragung: Sky

© getty Der VfL Wolfsburg gewann das Hinspiel mit 2:1.

VfL Wolfsburg vs. Hertha BSC, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und im Livestream

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt das Spiel zwischen dem VfL Wolfsburg und Hertha BSC heute live und in voller Länge. Um das Spiel sehen zu können, benötigt Ihr einen Zugang zum Angebot von Sky.

Bereits ab 14 Uhr werdet Ihr heute auf Sky Sport Bundesliga UHD und Sky Sport Bundesliga 1 (HD) im "tipico Countdown" mit Moderator Michael Leopold und Experte Dietmar Hamann auf alle Samstagsspiele eingestimmt.

Das Spiel VfL Wolfsburg vs. Hertha BSC könnt Ihr heute auf dem Sender Sky Sport Bundesliga 4 sehen. Kommentator des Spiels ist Torsten Kunde. Parallel dazu wird bei Sky Sport Bundesliga 1 die Konferenz gezeigt, in der auch Ausschnitte von VfL Wolfsburg vs. Hertha BSC zu sehen sein werden.

Um im Livestream bei der Übertragung des Einzelspiels oder der Konferenz dabei zu sein, gibt es zwei Möglichkeiten: Die SkyGo-App (für TV-Abo-Kunden) oder ein via SkyTicket.

Des Weiteren könnt ihr die Konferenz am Samstag via Magenta Sport mit Sky Sport Kompakt im Livestream verfolgen.

Bundesliga: Der 19. Spieltag im Überblick

Datum Anpfiff Heim Auswärts 14. Januar 20.30 Uhr Borussia Dortmund SC Freiburg 15. Januar 15.30 Uhr VfB Stuttgart RB Leipzig 15. Januar 15.30 Uhr 1. FC Köln FC Bayern München 15. Januar 15.30 Uhr VfL Wolfsburg Hertha BSC 15. Januar 15.30 Uhr FSV Mainz 05 VfL Bochum 15. Januar 15.30 Uhr Union Berlin TSG Hoffenheim 15. Januar 18.30 Uhr Borussia Mönchengladbach Bayer Leverkusen 16. Januar 15.30 Uhr FC Augsburg Eintracht Frankfurt 16. Januar 17.30 Uhr Arminia Bielefeld SpVgg Greuther Fürth

VfL Wolfsburg vs. Hertha BSC, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker

SPOX ist bei der Partie VfL Wolfsburg gegen Hertha BSC mit einem Liveticker im Einsatz. Dabei wird für euch das Spielgeschehen von der ersten bis zur letzten Spielminute genauestens beschrieben.

Hier geht's zum Liveticker: VfL Wolfsburg vs. Hertha BSC.

Hier geht's zum Liveticker der Samstagskonferenz.

Bundesliga: So seht Ihr die Highlights auf DAZN

DAZN hat nach Abpfiff die besten Szenen der Partie in Form von Highlights im Angebot. Gleiches gilt für die anderen Samstagspartien und für das gestrige Freitagsspiel.

DAZN-Kunden können neben der Bundesliga auch andere Sportarten und Ligen verfolgen. Für 14,99 Euro im Monat oder 149,99 Euro im Jahr erhaltet Ihr das dazu benötigte Abonnement.

VfL Wolfsburg vs. Hertha BSC, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellung

VfL Wolfsburg: Casteels - Brooks, Bornauw, Lacroix - Baku , Gerhardt, Arnold, Roussillon - Waldschmidt, Steffen, Weghorst

Casteels - Brooks, Bornauw, Lacroix - Baku , Gerhardt, Arnold, Roussillon - Waldschmidt, Steffen, Weghorst Hertha BSC: Schwolow - Pekarik, Torunarigha, Stark, Plattenhardt - Ascacibar, Darida, Serdar, Richter - Maolida, Selke

Bundesliga: Die Tabelle vor dem 19. Spieltag