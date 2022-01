Am 19. Spieltag der Bundesliga trifft der VfB Stuttgart auf RB Leipzig. Alle Informationen zum Spiel und wo Ihr die Begegnung heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Mit mageren zwei Punkten aus den letzten fünf Spielen verwundert es niemanden, dass sich der VfB Stuttgart in akuter Abstiegsgefahr befindet. Selbst gegen Schlusslicht Greuther Fürth gelang es den Stuttgartern letztes Wochenende nicht, ein Tor zu erzielen. Wenn die Männer von Trainer Pellegrino Matarazzo nicht bis zum Ende der Rückrunde zittern wollen, müssen sie sich in den kommenden Partien gehörig steigern.

Eigentlich ist man in Leipzig Champions-League-Fußball gewohnt. Davon ist der Klub momentan jedoch meilenweit entfernt. Mit Platz neun läuft man in der Bundesliga den eigenen Erwartungen hinterher.

Auch nach dem Trainerwechsel von Jesse Marsch zu Domenico Tedesco konnten sich die Leipziger bislang noch nicht wie erhofft stabilisieren. RB muss aufpassen, dass sie die Champions-League-Plätze nicht komplett aus den Augen verlieren.

VfB Stuttgart vs. RB Leipzig, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Anstoß, Stadion, Ort

Am heutigen Samstag, den 15. Januar, stehen sich der VfB Stuttgart und RB Leipzig gegenüber. Die Partie wird um 15:30 Uhr in der Mercedes-Benz-Arena in Stuttgart angepfiffen.

VfB Stuttgart vs. RB Leipzig, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Um die Samstagsspiele der Bundesliga live im TV und Livestream verfolgen zu können, benötigt Ihr ein Abonnement des Pay-TV-Senders Sky. Dieser hält die Übertragungsrechte an allen Samstagspartien plus der Konferenz aller Partien mit Spielbeginn 15:30 Uhr.

Das Spiel zwischen dem VfB Stuttgart und RB Leipzig könnt Ihr heute Live und in voller Länge auf dem Sender Sky Sport Bundesliga 3 sehen. Kommentator des Spiels ist Kai Dittmann. Parallel dazu wird bei Sky Sport Bundesliga 1 die Konferenz gezeigt, in der auch Ausschnitte von VfB Stuttgart gegen RB Leipzig zu sehen sein werden.

Bereits ab 14 Uhr werdet Ihr heute auf Sky Sport Bundesliga UHD und Sky Sport Bundesliga 1 (HD) im "tipico Countdown" mit Moderator Michael Leopold und Experte Dietmar Hamann auf alle Samstagsspiele eingestimmt.

Sky bietet das Einzelspiel und die Konferenz sowohl im Pay-TV als auch im Livestream an. Zugriff auf den Livestream erhaltet Ihr mit einem SkyGo Abonnement oder via SkyTicket.

Des Weiteren könnt ihr die Konferenz am Samstag via Magenta Sport mit Sky Sport Kompakt im Livestream verfolgen.

Bundesliga: Der 19. Spieltag im Überblick

Datum Anpfiff Heim Auswärts 14. Januar 20.30 Uhr Borussia Dortmund SC Freiburg 15. Januar 15.30 Uhr VfB Stuttgart RB Leipzig 15. Januar 15.30 Uhr 1. FC Köln FC Bayern München 15. Januar 15.30 Uhr VfL Wolfsburg Hertha BSC 15. Januar 15.30 Uhr FSV Mainz 05 VfL Bochum 15. Januar 15.30 Uhr Union Berlin TSG Hoffenheim 15. Januar 18.30 Uhr Borussia Mönchengladbach Bayer Leverkusen 16. Januar 15.30 Uhr FC Augsburg Eintracht Frankfurt 16. Januar 17.30 Uhr Arminia Bielefeld SpVgg Greuther Fürth

© getty RB Leipzig gewann das Hinspiel gegen den VfB Stuttgart mit 4:0.

VfB Stuttgart vs. RB Leipzig, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker

SPOX tickert auch in der Rückrunde jedes Bundesligaspiel für Euch mit. Beim Liveticker der Partie VfB Stuttgart vs. RB Leipzig seid Ihr Dank minütlicher Aktualisierungen immer auf dem aktuellen Stand.

Hier geht's zum Liveticker: VfB Stuttgart vs. RB Leipzig.

Hier geht's zum Konferenz-Liveticker.

Bundesliga: So seht Ihr die Highlights auf DAZN von VfB Stuttgart vs. RB Leipzig

DAZN zeigt euch stündlich die Highlights der Freitagsspiele und der Samstagspartien der Bundesliga in einer linearen Highlightshow ab 17.30 Uhr. Ab 20:30 Uhr seht Ihr zusätzlich noch Highlights des Topspiels vom Samstagabend.

Der Empfang von DAZN setzt ein abgeschlossenes Abonnement voraus. Dabei könnt Ihr zwischen einem Monats-Abo (14,99 Euro pro Monat) und einem Jahres-Abo (einmalig 149,99 Euro) wählen.

VfB Stuttgart vs. RB Leipzig, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker - Voraussichtliche Aufstellung

VfL Stuttgart: Müller - Mavropanos, Anton, Ito - Karazor, Sosa - Massimo, Endo, Mangala - Führich - Kalajdzic

Müller - Mavropanos, Anton, Ito - Karazor, Sosa - Massimo, Endo, Mangala - Führich - Kalajdzic RB Leipzig: Gulacsi - Klostermann, Gvardiol, Orban, Simakan, Angelino - Kampl, Adams, Szoboszlai - Poulsen, Silva

