TSG Hoffenheim vs. FC Augsburg, Übertragung: Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Zum ersten Spieltag der Bundesliga-Rückrunde treffen heute die TSG Hoffenheim und der FC Augsburg aufeinander. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Spiel live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Nach überstandener Winterpause geht es mit der Bundesliga und dem 18. Spieltag wieder los. Mit einer Serie von sechs ungeschlagenen Spielen ging es für die TSG Hoffenheim in den Weihnachtsurlaub.

Diese Serie wollen die Hoffenheimer im neuen Jahr weiter ausbauen. Mit einem Sieg könnten die Kraichgauer, die aktuell Tabellenplatz fünf belegen, sogar auf einen Champions League Rang klettern.

Von Europapokalrängen kann der FC Augsburg derweil nur träumen. Nach schwachen Saisonstart verbrachten die Fuggerstädter die gesamte Hinrunde in den untersten Regionen der Tabelle. Für die Augsburger, die sich aktuell auf Platz 15 in akuter Abstiegsgefahr befinden, geht es in der Rückrunde nur darum, oberhalb der Abstiegsränge zu bleiben. Mit einem Sieg könnte der FCA heute den Grundstein dafür legen.

TSG Hoffenheim vs. FC Augsburg, Übertragung: Bundesliga - Anstoß, Stadion, Ort

Zum Start der Rückrunde geht es am heutigen Samstag (08. Januar) für die TSG Hoffenheim gegen den FC Augsburg. Anstoß ist um 15:30 Uhr in der Hoffenheimer PreZero Arena.

TSG Hoffenheim vs. FC Augsburg, Übertragung: Bundesliga heute live im TV und Livestream

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt das Spiel zwischen der TSG Hoffenheim und dem FC Augsburg heute live und in voller Länge. Um das Spiel sehen zu können, wird ein Zugang zum Angebot von Sky benötigt. Die Übertragung auf dem Sender Sky Sport Bundesliga 5 HD startet um 15:25 Uhr. Parallel dazu wird bei Sky Sport Bundesliga 1 HD die Konferenz gezeigt, in der auch Ausschnitte von TSG Hoffenheim vs. FC Augsburg zu sehen sein werden.

Sky bietet das Einzelspiel und die Konferenz sowohl im Pay-TV als auch im Livestream an. Zugriff auf den Livestream erhaltet ihr mit einem SkyGo-Abonnement oder via SkyTicket.

Dieses Spiel live verfolgen: Jetzt das SKYTICKET erwerben.

DAZN hat nach Abpfiff die besten Szenen der Partie in Form von Highlights im Angebot. Gleiches gilt für die anderen Samstags- und für das gestrige Freitagsspiel.

DAZN-Kunden können neben der Bundesliga auch andere Sportarten und Ligen verfolgen. Für 14,99 Euro im Monat oder 149,99 Euro im Jahr erhaltet ihr das dazu benötigte Abonnement.

TSG Hoffenheim vs. FC Augsburg, Übertragung: Bundesliga heute im Liveticker

SPOX ist bei der Partie TSG Hoffenheim gegen den FC Augsburg mit einem Liveticker im Einsatz. Dabei wird für euch das Spielgeschehen von der ersten bis zur letzten Spielminute genauestens beschrieben.

Hier geht's zum Liveticker: TSG Hoffenheim vs. FC Augsburg.

Hier geht's zum Liveticker der Samstagskonferenz.

© imago images Ricardo Pepi wird gegen Hoffenheim erstmals im Kader des FC Augsburg erwartet.

TSG Hoffenheim vs. FC Augsburg, Übertragung: Bundesliga - Voraussichtliche Aufstellung

Der FC Augsburg hat in der Winterpause für eine Überraschung gesorgt. Die Schwaben haben den umworbenen Stürmer Ricardo Pepi verpflichtet.

Der Neuzugang wird gegen Hoffenheim jedoch noch nicht in der Startelf erwartet.

TSG Hoffenheim: Baumann - Posch - Grillitsch - Vogt - Kaderabek - Geiger - Raum - Stiller - Kramaric - Rutter - Dabbur

FC Augsburg: Gikiewicz - Gumny - Gouweleeuw - Oxford - Iago - Maier - Dorsch - Caligiuri - Pedersen - Hahn - Niederlechner

Bundesliga: Die aktuelle Tabelle